Carmen Vargas reclama una financiación "real, suficiente y estable" a la Junta de Andalucía en la inauguración del curso de la Universidad de Sevilla

A media mañana de este sábado, las togas comenzaron a entrar en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla al son del Veni Creator Spiritus. El canto gregoriano, convertido en himno de la Hispalense, marcaba la solemnidad del acto de apertura del curso académico mientras, al otro lado de las ventanas, se colaban los sonidos de una realidad bastante menos solemne: cánticos, consignas y una cacerolada. Una treintena de personas se concentraba a las puertas del Rectorado para protestar por los recortes que, denuncian, está sufriendo la Universidad en profesorado, actividades e investigación. Dentro comenzaba oficialmente el curso. Fuera, la protesta recordaba a la institución y a la Junta de Andalucía cuál será uno de sus principales desafíos durante los próximos meses: la financiación.

El acto estuvo liderado por la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, que estuvo acompañada por el nuevo consejero de Universidad, Jorge Paradela; el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva; el arzobispo de Sevilla, José Luis Sanz Meneses, y autoridades como el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra.

Era la primera vez que Vargas ejercía como anfitriona del acto que marca el inicio de curso en la institución sevillana. Antes de su intervención pasaron por el atril el secretario general de la US, Roberto Galán, y el exrector y catedrático Joaquín Luque Rodríguez.

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, interviene durante la inauguración del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Sevilla. A 05 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela y la rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, han inaugurado el inicio del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Sevilla en el Paraninfo. 05 SEPTIEMBRE 2026 Rocío Ruz / Europa Press 05/09/2026. Jorge Paradela;Carmen Vargas;Rocío Ruz / Rocío Ruz / Europa Press

Galán fue el encargado de repasar algunos de los datos más destacados de la memoria del curso anterior. Entre ellos, el aumento de la estabilización de la plantilla, el impulso de la oferta académica, con diez nuevas titulaciones y seis nuevas dobles titulaciones internacionales, y el incremento del número de alumnos, con 245 estudiantes más que el año anterior.

Luque, por su parte, protagonizó la lección inaugural, titulada Sinfonía de los. Una mirada desde la ingeniería, en la que impartió una clase magistral sobre el uso de la Inteligencia Artificial.

Carmen Vargas: "Tenemos que recuperar la estabilidad económica"

"Estamos en una situación financiera compleja". Esas fueron las primeras palabras de Vargas cuando llegó su turno. No era un asunto menor para una Universidad que hace apenas dos meses esbozaba un plan de ajuste presupuestario para contener el gasto ante el incremento de los costes de personal. El objetivo era alcanzar un ahorro de 16 millones de euros ante una financiación de la Junta que, según la institución, no cubría el volumen de gastos.

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, interviene durante la inauguración del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Sevilla. A 05 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela y la rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, han inaugurado el inicio del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Sevilla en el Paraninfo. 05 SEPTIEMBRE 2026 Rocío Ruz / Europa Press 05/09/2026. Jorge Paradela;Carmen Vargas;Rocío Ruz / Rocío Ruz / Europa Press

Este sábado, la rectora aprovechó el acto para reclamar "desde la más estricta lealtad institucional" a la Junta de Andalucía una financiación "real, suficiente, estable y previsible" que permita "recuperar la estabilidad económica" de la Hispalense y del conjunto del sistema público universitario andaluz.

"Cuando prácticamente todo un sistema termina un ejercicio con resultado presupuestario negativo -58 millones de euros en 2025-, debemos preguntarnos si estamos ante muchos problemas individuales de gestión o ante un problema del sistema", señaló.

Vargas valoró el "hito importante" que supuso la aprobación de un modelo de financiación, pero advirtió de que su aplicación "no ha ofrecido hasta ahora la suficiencia y la transparencia que el sistema necesita" para poder "planificar, renovar plantillas, impulsar la investigación y modernizar las infraestructuras".

La reclamación, quiso dejar claro, no está reñida con la gestión. La rectora la acompañó del compromiso con una administración "eficiente, transparente y responsable" y con una mejor planificación de los recursos humanos.

En alusión directa al nuevo consejero, Vargas defendió que la Universidad afronta la nueva etapa con "voluntad de diálogo, lealtad institucional y cooperación" y con un objetivo compartido: "seguir construyendo un sistema universitario público fuerte y comprometido con el progreso de Andalucía".

También puso en valor la aportación económica de la institución a su entorno. "La Universidad pública no es un gasto sin retorno para Andalucía, sino que contribuye a construir una Andalucía mejor", afirmó, antes de señalar que "por cada euro transferido por la Junta, la US genera 6,2 en su entorno".

Jorge Paradela anuncia nuevos complementos para docentes e investigadores

Para Jorge Paradela, el acto supuso su estreno como consejero de Universidad en uno de los principales acontecimientos del calendario académico sevillano. "Este nuevo curso coincide con una nueva etapa para la Consejería", manifestó. Paradela puso primero el acento en la mejora del posicionamiento internacional de las universidades andaluzas, con referencias a rankings como el de Shanghái.

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, interviene durante la inauguración del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Sevilla. A 05 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela y la rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, han inaugurado el inicio del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Sevilla en el Paraninfo. 05 SEPTIEMBRE 2026 Rocío Ruz / Europa Press 05/09/2026. Jorge Paradela;Carmen Vargas;Rocío Ruz / Rocío Ruz / Europa Press

Después llegó la financiación. El consejero defendió que las universidades públicas "reciben más financiación de la Junta que nunca en la historia". Según explicó, el presupuesto de 2026 de la Consejería supera los 1.825 millones de euros para las universidades, con un incremento del 33% para la Universidad de Sevilla desde 2018. También destacó los 73 millones destinados este año a ayudas a la investigación.

Entre sus principales anuncios estuvo la apertura, este próximo lunes, de una nueva convocatoria de complementos retributivos para el Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades públicas andaluzas. La convocatoria permitirá reconocer nuevos tramos de actividad docente e investigadora, los conocidos como quinquenios y sexenios.

Paradela también se comprometió a "reforzar la financiación", aunque introdujo un matiz en el modelo que quiere impulsar la Consejería: "Queremos dar un paso más y avanzar hacia un modelo en el que hablemos no sólo de financiación sino también de resultados y objetivos de éxito, porque lo que no se mide, difícilmente puede mejorar". Para avanzar en esa dirección, la Consejería contará con una nueva Dirección General de Financiación y con un grupo de trabajo de la Administración y las universidades cuyos trabajos, anunció, se conocerán en el último trimestre de 2026.

Una cacerolada por los recortes

Mientras los discursos se sucedían en el Paraninfo, a pocos metros una treintena de profesores, personal no docente y estudiantes hacía sonar cacerolas en la puerta del Rectorado. La protesta estaba convocada para denunciar los recortes que, según la plataforma USxlapública, afectan al funcionamiento de la Universidad.

"El profesorado sustituto todavía no ha sido contratado a día de hoy, no se realizarán actividades académicas porque no hay presupuesto y las salidas de campo del primer cuatrimestre están suspendidas", manifestó Ángela Lara, profesora de la Facultad de Geografía e Historia y miembro de la plataforma.

Lara denunció también recortes en innovación docente que, según explicó, dificultan que los profesores puedan acudir a congresos o llevar expertos a las aulas. A ello sumó otra reivindicación: "los complementos salariales que nos deben desde hace dos años nos los pagarán en 20 días...", señaló.

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Así, entre el Veni Creator que acompañaba la entrada de las autoridades y las cacerolas que sonaban en la calle, la Universidad de Sevilla abrió oficialmente un nuevo curso en el que la financiación promete ocupar buena parte de la agenda. La institución pide estabilidad para poder planificar; la Junta reivindica el aumento de los recursos y reclama medir resultados; y la comunidad universitaria que protesta reclama que ese esfuerzo económico se traduzca también en profesorado, investigación y actividad académica. El curso, apenas estrenado, ya ha planteado su principal debate.