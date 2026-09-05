Cortes de tráfico en Sevilla por La Vuelta 2026: calles afectadas, horarios y restricciones de aparcamiento

Moverse en coche por Sevilla será más complicado el próximo miércoles 9 de septiembre. La llegada de la 17ª etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026 provocará cortes de tráfico en distintos puntos de la capital, con especial incidencia en el entorno del Paseo de Cristóbal Colón, donde estará situada la meta frente a la plaza de toros de la Maestranza.

El dispositivo comenzará, de hecho, la noche anterior. Los primeros cortes se activarán el martes 8 de septiembre a las 22:00 horas, mientras que desde primera hora del miércoles se cerrarán varias calles del centro. El momento de mayor afección llegará a partir de las 15:30 horas, cuando se cortarán los accesos a las vías por las que discurrirá la carrera.

La previsión es que el pelotón entre en Sevilla alrededor de las 17:00 horas, procedente de la carretera de La Rinconada, y atraviese San Jerónimo, la zona de Torneo, Triana y Los Remedios antes de afrontar el tramo final por el Paseo de las Delicias y el Paseo de Colón.

Cortes de tráfico previstos para la etala 17 de La Vuelta en Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Cortes de tráfico por La Vuelta en Sevilla: calles y horarios

Estas son las principales restricciones que deben tener en cuenta los conductores:

Martes 8 de septiembre:

Desde las 22:00 horas: quedará cortado el Paseo de Cristóbal Colón en ambos sentidos, entre el Puente de Triana y el Puente de San Telmo, para el montaje de la zona de meta.

Miércoles 9 de septiembre:

Desde las 7:00 horas: se ampliarán los cortes al entorno de la meta. Estarán afectadas Paseo de las Delicias , desde la Glorieta de los Marineros; Avenida de Chile, Palos de la Frontera, La Rábida, Doña María de Padilla, Avenida de Roma, Postigo del Carbón, Dos de Mayo , hasta Temprado, y Adriano , desde Pastor y Landero.

se ampliarán los cortes al entorno de la meta. Estarán afectadas , desde la Glorieta de los Marineros; , hasta Temprado, y , desde Pastor y Landero. Desde las 15:30 horas: se cerrarán los accesos a las vías incluidas en el recorrido de La Vuelta.

se cerrarán los accesos a las vías incluidas en el recorrido de La Vuelta. Alrededor de las 18:00 horas: está previsto que comience a quedar libre de forma progresiva el trazado utilizado por la carrera.

está previsto que comience a quedar libre de forma progresiva el trazado utilizado por la carrera. Hasta aproximadamente las 21:30 horas: continuará cerrado al tráfico el entorno de la meta en el Paseo de Cristóbal Colón.

En el entorno del centro, el tráfico afectado por los cierres será desviado desde calle Santander hacia Temprado, que cambiará temporalmente de sentido, para continuar por Dos de Mayo, Arfe, Adriano y Santas Patronas hasta desembocar en Reyes Católicos.

Por qué calles pasa La Vuelta 2026 en Sevilla

La carrera accederá a la capital por el paso superior de la SE-20 de la A-8002, la carretera de La Rinconada, y entrará en el barrio de San Jerónimo.

Desde allí, el recorrido seguirá por Medina y Galnares, avenida de San Jerónimo, Glorieta Olímpica, avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, avenida de Torneo, Puente del Cristo de la Expiración, avenida Expo 92, Ronda de Triana, López de Gomara, Glorieta República Dominicana, Santa Fe, Virgen de Luján, Glorieta de las Cigarreras, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros, Paseo de las Delicias y Paseo de Cristóbal Colón, donde estará la meta.

La organización contempla que la prueba discurra con el tráfico cerrado en todo el circuito, salvo en aquellas avenidas que cuentan con una mediana física que permite separar con seguridad ambos sentidos.

Recorrido de la etapa 17 de La Vuelta por Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Entre las vías reservadas exclusivamente para La Vuelta figuran la avenida de San Jerónimo, desde la entrada de la A-8002 hasta Cataluña; el Puente del Cristo de la Expiración; un tramo de López de Gomara; la Glorieta República Dominicana; Santa Fe; Virgen de Luján; Glorieta de las Cigarreras; Puente de los Remedios; Glorieta de los Marineros; Paseo de las Delicias y Paseo de Colón.

En cambio, algunas avenidas podrán mantener determinados usos al contar con separación entre sentidos, como Medina y Galnares, Jiménez Becerril, Torneo, Ronda de Triana y parte de López de Gomara.

Dónde aparcar en Sevilla durante La Vuelta: parkings con restricciones

El dispositivo también afectará a cuatro aparcamientos públicos situados en puntos próximos al recorrido. Conviene tener especialmente en cuenta los horarios si se pretende dejar el coche en ellos o recogerlo durante la tarde

El parking del Paseo de Colón tendrá cerrado el acceso entre las 8:00 y las 21:00 horas. En el parking del Centro Deportivo Mar de Plata no se podrá entrar ni salir entre las 15:30 y las 18:00 horas, la misma restricción que se aplicará al parking de Virgen de Luján. Por su parte, el parking de Avenida de Roma permanecerá sin acceso ni salida entre las 8:00 y las 19:00 horas.

Para quienes tengan que desplazarse en coche, la opción más práctica será evitar estos cuatro parkings durante las franjas señaladas y estacionar fuera del recorrido por el que pasa la carrera, especialmente lejos de Paseo de Colón, Los Remedios, Triana, Torneo y San Jerónimo, completando después el trayecto a pie o en transporte público.

¿A qué hora volverá a abrir el tráfico?

La reapertura no se producirá al mismo tiempo en todas las calles. Una vez que haya pasado la carrera, los cortes irán levantándose de manera progresiva y el Ayuntamiento calcula que sobre las 18:00 horas la mayor parte del recorrido podrá volver a utilizarse.

La principal excepción será el Paseo de Cristóbal Colón, debido al desmontaje de la infraestructura de meta. En esta zona las restricciones se prolongarán previsiblemente hasta las 21:30 horas del miércoles 9 de septiembre.

Claves para evitar problemas el 9 de septiembre

La franja más complicada para circular será, por tanto, entre las 15:30 y las 18:00 horas de la celebración de la etapa, cuando estarán cerrados todos los accesos al recorrido. Quienes tengan que atravesar Sevilla durante esas horas deberán evitar especialmente los ejes de San Jerónimo, Torneo, Triana, Los Remedios, Paseo de las Delicias y Paseo de Colón y prever más tiempo para sus desplazamientos.

El impacto en el centro comenzará mucho antes: el Paseo de Colón estará cerrado desde la noche anterior y buena parte de su entorno tendrá restricciones desde las 7:00 horas del miércoles.