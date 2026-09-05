EDUCACIÓN
Desbroces, retirada de pintadas y barridos: puesta a punto de los exteriores de los colegios de Sevilla antes del inicio de curso
Lipasam ha desplegado un dispositivo que contempla 1.055 actuaciones en los accesos y zonas próximas a colegios, institutos, centros de Formación Profesional y academias de enseñanza privada de la ciudad
Los alrededores de los centros educativos de Sevilla están pasando estos días por una puesta a punto antes del regreso de los alumnos a las aulas. A menos de dos semanas del regreso de los alumnos a las aulas, Lipasam ha desplegado un dispositivo que contempla 1.055 actuaciones en los accesos y zonas próximas a colegios, institutos, centros de Formación Profesional y academias de enseñanza privada de la ciudad.
La intervención se centra en aquellos espacios que los estudiantes y sus familias encontrarán a diario a partir del inicio del curso. Entre las tareas previstas figuran los desbroces, la retirada de pintadas y cartelería, los barridos y baldeos con agua a presión, además de la limpieza y reparación de papeleras y contenedores situados junto a las entradas.
El dispositivo alcanza a los centros de Infantil, Primaria, Secundaria y FP, además de los espacios dedicados a la enseñanza privada. La empresa municipal pretende así que los entornos escolares estén acondicionados para recuperar la actividad después del verano.
Estos días, además, se ha puesto en marcha el nuevo modelo de limpieza externalizado que impulsó el Ayuntamiento de Sevilla y que es a cargo de las empresas Serveo y Team Service, para llevar a cabo la limpieza del interior de los edificios.
Mobiliario urbano
La actuación incluye también una revisión del mobiliario urbano situado en las inmediaciones de los centros. Papeleras y contenedores serán limpiados y reparados cuando sea necesario, de manera que se encuentren en condiciones adecuadas coincidiendo con el regreso de alumnos y profesores.
Las labores forman parte de la preparación de la ciudad para el inicio del curso 2026/27, con el foco puesto en los espacios exteriores de los centros y no en las instalaciones educativas, cuya conservación y mantenimiento corresponden a otras administraciones según el tipo de actuación.
El objetivo, en definitiva, es que la vuelta a las aulas se produzca con los accesos y alrededores de los centros en condiciones, después de las semanas de menor actividad durante el verano.
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