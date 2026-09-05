Festival Rock Bellavista 2026: O’Funkillo encabeza el cartel de conciertos gratuitos

Bellavista volverá a convertirse en uno de los puntos de encuentro para los aficionados al rock en Sevilla. El Festival y Concurso Rock Bellavista 2026 celebrará su undécima edición el próximo 11 de septiembre, con O’Funkillo como cabeza de cartel y entrada gratuita hasta completar aforo.

El festival tendrá lugar en el aparcamiento de la piscina de Bellavista y abrirá sus puertas a las 19:00 horas. Junto a O’Funkillo actuarán AmyJo Doh & The Spangles, Mimetic Theory y The Surroyal, las tres bandas finalistas del concurso de esta edición.

La actuación de O’Funkillo será uno de los principales atractivos de la jornada. La formación sevillana llega a Bellavista coincidiendo con sus 25 años de trayectoria, durante los que ha desarrollado un sonido propio basado en la mezcla de funk, rock y metal.

El grupo compartirá escenario con los tres proyectos seleccionados como finalistas del Concurso Rock Bellavista, una iniciativa que permite a bandas emergentes presentar su música ante el público dentro de la programación del festival.

Horario y entrada del Festival Rock Bellavista 2026

El Festival Rock Bellavista se celebrará el viernes 11 de septiembre de 2026 en el aparcamiento de la piscina de Bellavista. La apertura de puertas está prevista a las 19:00 horas y el acceso será gratuito hasta completar aforo.

El cartel queda formado por O’Funkillo, AmyJo Doh & The Spangles, Mimetic Theory y The Surroyal.

La cita alcanza este año su undécima edición y combina la actuación de una banda con una larga trayectoria dentro de la escena musical sevillana con la participación de nuevos proyectos seleccionados a través de su concurso de bandas.