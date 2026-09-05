El fuego vuelve a El Castillo de las Guardas semanas después del incendio de Niebla
El dispositivo del Plan Infoca cuenta con cuatro grupos de bomberos forestales, dos Bricas, dos autobombas y tres medios aéreos mientras continúan los trabajos de extinción
Un incendio forestal declarado este sábado en El Castillo de las Guardas, en la provincia de Sevilla, mantiene movilizado a un amplio dispositivo del Plan Infoca. Los efectivos continúan trabajando a última hora de la tarde en las labores de extinción del fuego, según la última actualización difundida por el operativo andaluz.
Sobre el terreno trabajan cuatro grupos de bomberos forestales (BF), un técnico de extinción, dos técnicos de operaciones, dos Bricas y tres agentes medioambientales. El dispositivo terrestre se completa con dos autobombas.
El operativo mantiene también presencia desde el aire. Según la última relación de medios comunicada por el Plan Infoca, participan en las tareas un helicóptero semipesado y dos helicópteros pesados.
Los medios desplegados han ido modificándose a medida que avanzaban los trabajos. En las primeras horas del incendio, el dispositivo llegó a contar con seis aeronaves, además de un importante número de efectivos terrestres.
Por el momento, el infoca se limita a señalar que continúan los trabajos de extinción, sin que en su última comunicación se haya ofrecido una estimación de la superficie afectada.
El Castillo de las Guardas vuelve a vivir de cerca un incendio
El fuego llega además en un verano especialmente marcado por los grandes incendios forestales en Andalucía y apenas unas semanas después de que El Castillo de las Guardas viviera muy de cerca el enorme incendio originado en Niebla, en la provincia de Huelva.
A mediados de agosto, el avance de aquel incendio hacia la provincia de Sevilla llevó a La Reserva de Andalucía, situada en el término municipal de El Castillo de las Guardas, a decretar su cierre temporal por precaución ante la presencia de humo y ceniza.
Las instalaciones no llegaron a encontrarse entonces en una zona de peligro directo por las llamas, pero sus responsables decidieron suspender temporalmente la actividad ante la cercanía de un incendio que había recorrido unas 38.000 hectáreas y que terminó penetrando en territorio sevillano.
El incendio de Niebla llegó a generar una situación especialmente complicada en el límite entre las provincias de Huelva y Sevilla. El fuego alcanzó territorio sevillano y obligó a mantener durante varios días un importante dispositivo de emergencia en el entorno. El Castillo de las Guardas se convirtió incluso en uno de los puntos de acogida para vecinos desalojados de municipios próximos durante aquella emergencia.
Ahora, apenas unas semanas después, El Castillo de las Guardas vuelve a estar pendiente de la evolución de las llamas, esta vez por un incendio declarado dentro de su propio término municipal. INFOCA mantiene desplegados medios terrestres y aéreos mientras prosiguen las tareas para lograr su extinción.
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