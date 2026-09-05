Lluvia y calor extremo en Sevilla: Aemet mantiene los avisos activos para este fin de semana

La lluvia ha hecho acto de presencia este sábado en Sevilla, aunque de forma débil y sin que vaya a suponer un verdadero alivio frente a las altas temperaturas que se esperan para todo el fin de semana en toda la campiña sevillana. Algunas gotas han caído durante la mañana en la capital coincidiendo con un aumento de la nubosidad, en una jornada en la que, pese a este inesperado cambio de tiempo, el calor seguirá siendo el gran protagonista.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contemplaba precisamente para la franja comprendida entre las 6.00 y las 12.00 horas intervalos nubosos con lluvia escasa y una probabilidad de precipitación del 60%. Una situación muy diferente a la habitual imagen de cielos despejados que ha acompañado a Sevilla durante los últimos días.

Sin embargo, las precipitaciones serán pasajeras. Ya desde el mediodía la probabilidad de lluvia es del 0%, aunque las nubes continuarán presentes durante buena parte de la jornada.

Aviso amarillo por calor en Sevilla este sábado

Que haya llovido no significa que vaya a refrescar. De hecho, Sevilla permanece este sábado bajo aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña sevillana, donde se pueden alcanzar los 39 grados. El aviso está activo entre las 13.00 y las 21.00 horas, precisamente durante las horas centrales y primeras horas de la tarde, cuando se esperan los valores más elevados.

En Sevilla capital, Aemet sitúa la temperatura máxima en 39 grados, mientras que la mínima prevista es de 28. A las 12.00 horas se esperaban alrededor de 33 grados y, a las 18.00, unos 36, según la predicción facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología.

Avisos activos por la Aemet en Andalucía para este sábado 5 de septiembre / Aemet

La sensación térmica máxima también puede alcanzar los 39 grados, con una humedad relativa que irá descendiendo conforme avance el día: desde valores de hasta el 65% durante las primeras horas hasta alrededor del 25% por la tarde.

Por tanto, las gotas registradas durante la mañana no supondrán un cambio de tendencia. Tras ellas, Sevilla afrontará nuevamente una tarde de calor intenso.

El domingo seguirá el calor y desaparecerá la lluvia

La situación será mucho más estable el domingo 6 de septiembre. Aemet descarta las precipitaciones durante toda la jornada, con una probabilidad del 0%, y prevé cielos poco nubosos durante la mañana y despejados a partir del mediodía.

Las temperaturas seguirán prácticamente sin cambios. La máxima volverá a situarse en torno a los 39 grados, mientras que la mínima bajará hasta los 23.

Avisos activos por la Aemet para este domingo 6 de septiembre / Aemet

Uno de los datos más destacados será la sensación térmica, que podría alcanzar los 41 grados. A ello se sumará una humedad especialmente baja durante las horas centrales del día, de apenas un 15%.

El lunes, hasta 41 grados en Sevilla

Y el comienzo de la próxima semana tampoco traerá un respiro inmediato. Según la previsión de Aemet, el lunes 7 de septiembre será incluso más caluroso, con una máxima prevista de 41 grados en Sevilla y una mínima de 24. No se esperan lluvias y el cielo estará poco nuboso. Será, de hecho, el día más caluroso de los incluidos en la previsión facilitada para las próximas jornadas.

El martes los termómetros descenderán ligeramente, aunque seguirán marcando valores muy elevados, con 39 grados de máxima. El descenso será más perceptible el miércoles, cuando se esperan 36 grados, y el jueves, con una previsión de 35.

Por lo tanto, la imagen de este sábado es poco habitual en Sevilla en medio de este episodio de calor: unas gotas de lluvia y cielos cargados de nubes durante la mañana, pero con temperaturas que volverán a acercarse a los 40 grados apenas unas horas después. La lluvia será solo un breve paréntesis antes de que el calor vuelva a imponerse.