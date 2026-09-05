Una Sevilla de película roza en ocho meses los 200 rodajes: del caso Marta del Castillo a 'Berlín' o la vida de Chiquito

Sevilla, a través de una cámara, no tiene límites. Reúne espacios tan singulares que puede ser el lugar que cualquier director de cine sueñe, como la Nueva York del siglo XIX o la Andalucía de nuestros días, para contar todo tipo de historias. En este 2026, en sus calles se ha podido recrear el caso Marta del Castillo, abordar la vida de Chiquito de la Calzada, Migue Benítez o Fito Páez, profundizar en la conexión entre abuelos y nietos, la soledad, las mujeres del universo lorquiano o la crisis del agua, o incluso servir de escenario para persecuciones, disputas y traiciones. A estas alturas, en agosto de 2025, el Ayuntamiento había gestionado 142 rodajes que habían supuesto una inversión directa de más de 17 millones de euros y finalmente se alcanzaron las 236 producciones audiovisuales en total. En lo que llevamos de año, hasta agosto, ya se han alcanzado los 173 rodajes, por lo que van camino de batir los registros pasados.

En total, según datos facilitados por la Sevilla Film Office a El Correo de Andalucía, han tenido lugar nueve largometrajes, ocho series, 23 documentales, 40 programas/reportajes de televisión, unos 14 cortometrajes, otros 17 videoclips, una decena de spots publicitarios, ocho sesiones de fotos y nueve para material de redes, dos de nivel formativo/investigación, otros 15 rodajes de asesoramiento para localizaciones, seis videos corporativos, y una docena de rodajes de otra categoría.

"Sevilla es una ciudad que sabe atender grandes eventos. Una muestra es su Semana Santa, su Feria y por supuesto los rodajes. Es muy importante la labor del CECOP para ello. Y también la promoción internacional que desarrollamos desde la Andalucía Film Commission, con la asistencia al mercado, festivales, junto con la gran labor que hace también el talento andaluz: nuestras empresas productoras, guionistas, directores y directoras, etc", explica la directora de la Andalucía Film Commission, Piluca Querol, a este periódico. "Ese conjunto revierte en esta actividad que es muy positiva, que fuera de temporada es una ocupación de espacios de hostelería y hoteles", añade.

En el nombre de Marta o Age of Innocence: los rodajes más destacados en Sevilla en 2026

De todos los rodajes que se han producido entre enero y agosto, la mayoría han sido nacionales. Destaca la miniserie internacional de Netflix llamada Age of Innocence, basada en la novela homónima de Edith Wharton, que ha sido producida por Ánima Stillking y está protagonizada por Camila Morrone, Kristine Froseth y Ben Radcliffe. Se ha grabado fundamentalmente en el Parque de María Luisa y la avenida de la Palmera.

En cuanto a produccciones nacionales, una de las grandes apuestas de Netflix es la miniserie de ficción En el nombre de Marta, inspirada en el caso de Marta del Castillo y que cuenta con el apoyo de su familia. Ha sido lanzada por Bambú Producciones en colaboración con la sevillana La Claqueta PC, y está protagonizada por un potente reparto con nombres como Blanca Portillo, Vicente Romero, Verónica Sánchez, María León, Paco Tous y Hugo Welzel. Se ha rodado en la Macarena, San José Obrero, la avenida de la Palmera, República Argentina, Plaza de España, el Puente de Triana o el Puente de la Barqueta, entre otros.

Alfonso Sánchez, director, actor y guionista que ha creado 'Chiquito, la serie' / Germán Mesa

También está Chiquito, la serie. Dirigida por Alfonso Sánchez y producida por Mundoficción Producciones y Warner Bros ITVP. España, está basada en el camino que atravesó Gregorio Sánchez para convertirse en Chiquito de la Calzada, el genuino humorista que conquistó a todo un país. Entre sus localizaciones están el Parque de María Luisa, Sala Holiday, Sala RTVE, Centro Social Miraflores, y el Rectorado de la Universidad de Sevilla (Antigua Real Fábrica de Tabacos de Sevilla).

HBO Max también ha elegido Sevilla para rodar un episodio de su serie Acoustic Home, a través de la cual se repasa la vida de ocho artistas, con un concierto y una entrevista. En el caso de Sevilla, allí se ha entrevistado a Fito Páez, a través de la productora QUEXITO FILMS CANARIAS, S.L. Se verán la Plaza de Santa Marta, el paseo Marqués de Contadero y el Puente de Triana. En estas mismas ubicaciones, además de la calle Betis, se ha rodado un largometraje que funciona como road movie documental a lo largo de España para explorar la crisis del agua. Se llama La última gota y está producido por Sarao Films y José Carlos de Isla. Otros rodajes destacados son:

La vida después . Dirigido por Clara Santaolaya. Producido por Capitán Araña. Aborda la conexión entre una nieta y su abuelo cuando ella regresa a casa de sus padres.

. Dirigido por Clara Santaolaya. Producido por Capitán Araña. Aborda la conexión entre una nieta y su abuelo cuando ella regresa a casa de sus padres. Antonia . Dirigido por Toñi Martín. Producido por WOMACK STUDIOS y La Favorita. La vida de una exitosa ejecutiva se resquebraja por ataques de ansiedad y se enfrenta a un pasado familiar oculto.

. Dirigido por Toñi Martín. Producido por WOMACK STUDIOS y La Favorita. La vida de una exitosa ejecutiva se resquebraja por ataques de ansiedad y se enfrenta a un pasado familiar oculto. Lorca, en femenino y singular . Dirigido por Pilar Crespo. Producido por Magnetika Films. Trata sobre la reflexión sobre las mujeres del universo lorquiano.

Dirigido por Pilar Crespo. Producido por Magnetika Films. Trata sobre la reflexión sobre las mujeres del universo lorquiano. Hierro oxidado . Dirigido por Paco Ortiz. Producido por Sarao Films y José Carlos de Isla. Recorre la vida de Migue Benítez, cantante y fundador de Los Delinqüentes, fallecido a los 21 años.

. Dirigido por Paco Ortiz. Producido por Sarao Films y José Carlos de Isla. Recorre la vida de Migue Benítez, cantante y fundador de Los Delinqüentes, fallecido a los 21 años. Las burladoras de Sevilla . Dirigido por Sara Márquez Hidalgo. Producido por El Golpe. Documental sobre un grupo de mujeres que montan un show de burlesque.

. Dirigido por Sara Márquez Hidalgo. Producido por El Golpe. Documental sobre un grupo de mujeres que montan un show de burlesque. Mi vecino Fermín . Dirigido por Vladimir Ráez y Fali Álvarez. Producido por Spal Films y Plano Subjetivo. Un anciano busca a su hija cuarenta años después y persiguen a un estafador.

. Dirigido por Vladimir Ráez y Fali Álvarez. Producido por Spal Films y Plano Subjetivo. Un anciano busca a su hija cuarenta años después y persiguen a un estafador. La gran calumnia. Dirigido por Rocío Martín, basado en la novela de Fernando Repiso. Producido por La Filmahora-Lantia LCD. Dos hermanas se enfrentan a un conflicto famiiar con rencores, secretos y traiciones.

Además, se han rodado programas de televisión nacional como Pesadilla en la cocina, Flash Moda, Esto es Historia, De Seda y Hierro, Biba Zuek! (ETB1), Andalucía 360, Destino Andalucía, La Banda, No Dejes de Soñar, La Recta Final, El Hilo Verde, La Tarde Aquí y Ahora. Y programas de televisión internacionales como Quest’s World of Wonder (CNN), What a trip (PTS Taiwán), Platinum Family (TV Asahi), Weltweit (WDR Alemania), Globo Repórter (Rede Globo Brasil), Rich Holiday Poor Holiday (Channel 5 Reino Unido), y Socios por el mundo (Canal 13 Chile).

Berlín y Young Sherlock, los grandes estrenos de 2026 rodados en Sevilla

Además, durante este año se han producido diversos estrenos de producciones destacadas a nivel nacional e internacional que han tenido localizaciones en espacios de Sevilla. Sin duda, la nueva temporada de la serie Berlín, de Netflix, fue un estreno a lo grande con un escenario sobre el río Guadalquivir y la actuación de Rosalía. La segunda temporada de Berlín y la dama del armiño se estrenó el 15 de mayo de 2026, y unos días antes tuvo lugar el evento Jarana en el Guadalquivir.

La productora Vancouver Media S.L ha contado de nuevo con Pedro Alonso, Begoña Vargas, Julio Peña o Michelle Jenner, en la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez. Entre sus localizaciones están el Puente de Triana, Muelle de la Sal, paseo Marqués de Contadero, Torre del Oro, Palacio de la Motilla, Casa Pilatos, Puerto de Sevilla, Patio de Banderas, Plaza de la Encarnación, calle Cuna, Callejón del Beso, Hotel Alfonso XIII, Plaza de España y el Puente de San Telmo.

Julio Peña y Begoña Vargas, en la alfombra roja de la premiere de 'Berlín' en Sevilla / Marina Casanova

En marzo se estrenó Young Sherlock. La serie de Amazon Prime Video, creada por Guy Ritchie, ha sido rodada en Casa Pilatos, Casino de la Exposición y el Rectorado de la Universidad de Sevilla (Antigua Real Fábrica de Tabacos de Sevilla). Amazon Prime Video también lanzó en junio Our Fault London, la tercera entrega de la trilogía basada en las novelas Culpables de Mercedes Ron, y continuación directa de My Fault London y Your Fault London. Se ha utilizado el Muelle de la Sal, la Plaza de España, el Mercado de Triana, Plaza Virgen de los Reyes, el Rectorado de la Universidad de Sevilla (Antigua Real Fábrica de Tabacos de Sevilla), Torneo y la Plaza de la Encarnación.

Otra producción internacional estrenada este año, en enero, fue Seeking Beauty with David Henrie, de la productora EWTN. Esta es una docuserie de viajes presentada por Henrie que explora monumentos históricos, arte sagrado, tradiciones vivas y la riqueza de la fe católica. Se ha rodado en la Plaza de España, Casa de Pilatos, Iglesia de Santa Catalina, Basílica de la Macarena, Los Remedios, el puente de Triana, el río Guadalquivir, las Setas de Sevilla, la Confitería La Campana, y la Catedral de Sevilla.

Durante estos meses de 2026 también se han estrenado los largometrajes Plus Ultra, Cuántica Rave y 9 lunas, así como la cuarta temporada de Acoustic Home. En noviembre será el estreno en cines de la película Un hombre en un puente. Y para este año, sin fecha confirmada, se espera también el estreno de la película Lucidez y el documental Anguita. El hombre de los tres siglos, que estará en cines y en Canal Sur.