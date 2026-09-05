Estas son las 10 exposiciones gratis para disfrutar de Sevilla este septiembre y huir de los 40 grados a la sombra

Septiembre es un buen mes para volver a mirar Sevilla desde dentro de sus museos, centros culturales y edificios históricos, donde este mes coinciden exposiciones de fotografía, arte contemporáneo, flamenco, pintura y patrimonio que pueden visitarse sin pagar entrada. Algunas permanecerán abiertas durante todo septiembre, mientras que otras tienen los días contados.

'La noche azul', una historia de la Ópera Flamenca

La Real Fábrica de Artillería estrena septiembre con una exposición que recupera la historia de la Ópera Flamenca a través de 328 piezas. Carteles, discos de pizarra, gramófonos, fotografías y documentación inédita permiten recorrer este fenómeno entre las décadas de 1920 y 1950, con especial protagonismo para la expansión del flamenco por teatros, plazas de toros, radio e industria discográfica.

Dónde: Nave de Grabados de la Real Fábrica de Artillería.

Cuándo: hasta el 22 de noviembre.

Horario: lunes a sábado, de 10.00 a 20.00 horas; domingos, de 10.00 a 14.00.

Entrada: libre hasta completar aforo.

'Hierve el huerto, ¡oh, oh!'

Irene Infantes ha creado esta muestra específicamente para la Real Fábrica de Artillería, donde conecta el pasado agrícola del enclave con su posterior transformación industrial. La naranja y la bala sirven como dos símbolos para construir una exposición en la que textiles y materiales orgánicos dialogan con la arquitectura y la memoria del edificio.

Dónde: Real Fábrica de Artillería.

Cuándo: hasta el 20 de septiembre.

Horario: lunes a sábado, de 11.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 10.00 a 14.00.

Entrada: libre.

'Te dormirás y soñarás con la canción de las flores'

También en la Artillería, Raquel Algaba parte del mito de los comedores de loto para reflexionar sobre una sociedad instalada en el presente inmediato. Esculturas de cerámica pintada, dibujos y escenografías silenciosas abordan cuestiones como la felicidad, el deseo, la memoria o la utopía.

Dónde: Real Fábrica de Artillería.

Cuándo: hasta el 20 de septiembre.

Horario: lunes a sábado, de 11.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 10.00 a 14.00.

Entrada: libre.

'Maquinaciones para un decenio', la Sevilla de los años 70

Más de 200 fotografías, muchas de ellas inéditas, reconstruyen en la Sala Atín Aya la Sevilla de los años setenta. Pive Amador retrata una ciudad marcada por la contracultura, la música y la transformación social, con imágenes relacionadas con artistas como Lole y Manuel, Veneno, Pata Negra, Imán o Silvio.

Dónde: Sala Atín Aya, calle Arguijo, 4.

Cuándo: hasta el 20 de septiembre.

Horario: martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00.

Entrada: gratuita.

'Salud y Buen Viaje', un siglo de devoción

El Ayuntamiento de Sevilla conmemora el centenario de la Hermandad de San Esteban con una exposición que reúne por primera vez los bustos conservados en distintos puntos de España que guardan semejanza con el Señor de la Salud y Buen Viaje. Una oportunidad para acercarse también a una parte del patrimonio devocional de la ciudad.

Dónde: Patio Mayor del Ayuntamiento de Sevilla.

Cuándo: hasta el 15 de septiembre.

Horario: lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00; sábados, de 10.00 a 13.30.

Entrada: libre.

'Obras maestras de la pintura sevillana'

Velázquez, Murillo y el patrimonio pictórico sevillano protagonizan esta muestra en la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento. Entre las piezas se encuentran Santa Rufina y La imposición de la casulla a San Ildefonso, de Velázquez, además de San Pedro penitente, de Murillo, y una Vista de Sevilla de autor anónimo.

Dónde: Sala Capitular Baja del Ayuntamiento de Sevilla.

Cuándo: durante todo septiembre.

Horario: consultar la programación del Ayuntamiento.

Entrada: gratuita.

'Ritos, retos y restos', en Triana

El Centro de la Cerámica de Triana acoge esta exposición colectiva que reúne a seis artistas en torno a la materia, la memoria y los procesos de creación. Una propuesta para acercarse al arte contemporáneo en uno de los espacios culturales más vinculados a la tradición cerámica de Sevilla.

Dónde: Centro de la Cerámica de Triana.

Cuándo: hasta el 10 de octubre.

Horario: horario habitual del centro.

Entrada: gratuita.

Arte contemporáneo en el CAAC

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo mantiene durante septiembre varias exposiciones, entre ellas La última pintura, Manuela Solano. Alien Queen/Paraíso extraño y Améfrica. Conexiones diaspóricas en la Colección Jorge M. Pérez. Algunas muestras, como Virginia Chihota. Kupinduka, El espíritu de las formas y Cómo vivir en los intersticios, terminan ya el 6 de septiembre.

Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Monasterio de la Cartuja.

Cuándo: durante septiembre, según cada exposición.

Horario: martes a sábado, de 11.00 a 21.00; domingos y festivos, de 10.00 a 15.30.

Entrada gratuita: martes a viernes, de 19.00 a 21.00, y sábados.

'La belleza del conocimiento'

El Museo de Bellas Artes presenta hasta octubre una selección de doce obras donadas por Enrique Carlos Martín Rodríguez. Pinturas, esculturas y dibujos recorren distintas escuelas europeas entre los siglos XVI y XIX, completando la oferta temporal de uno de los grandes museos de Sevilla.

Dónde: Museo de Bellas Artes de Sevilla, plaza del Museo, 9.

Cuándo: hasta el 11 de octubre.

Horario en septiembre: martes a sábado, de 9.00 a 21.00; domingos y festivos, de 9.00 a 15.00.

Entrada: gratuita para ciudadanos de la Unión Europea acreditados.

Exposiciones de barrio

La programación municipal también lleva pequeñas muestras a los centros cívicos. En La Buhaira puede visitarse hasta el 24 de septiembre una exposición de esculturas realizadas con material reciclado. Y en el Centro Cívico José Luis Pereira, en San Jerónimo, continúa hasta el 6 de octubre No te olvides de Gaza.

Dónde: Centro Cívico La Buhaira y Centro Cívico José Luis Pereira.

Cuándo: durante septiembre, según cada muestra.

Entrada: gratuita.

Con opciones repartidas por el centro y los barrios, septiembre permite acercarse al arte sin necesidad de sacar la cartera. Eso sí, algunas de las citas más interesantes tienen fecha de caducidad cercana: para verlas, habrá que aprovechar los primeros días del mes.