Alcalá de Guadaíra activa medidas contra el avispón oriental mientras pide a la Junta un protocolo común

La Delegación Municipal de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) está desarrollando medidas de detección y control del avispón oriental tras detectarse la presencia de este insecto en parques y distintos puntos del casco urbano. Paralelamente, el Consistorio ha solicitado a la Junta de Andalucía que apruebe con carácter urgente un protocolo de actuación que establezca cómo comunicar, validar e intervenir ante avistamientos y nidos de esta especie en zonas residenciales y espacios de concurrencia pública.

¿Qué medidas está aplicando el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra?

El Ayuntamiento explica que ha decidido impulsar una primera batería de actuaciones para intentar mantener bajo control la presencia del avispón oriental en el municipio. Esta iniciativa se desarrolla a través de la Delegación Municipal de Hábitat Urbano mientras el Consistorio espera una respuesta de la Administración autonómica.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, la actuación municipal llega ante lo que considera una ausencia de un protocolo de actuación por parte de la Junta. Por ese motivo, la administración local asegura haber tomado la iniciativa para actuar sobre esta especie invasora en diferentes puntos del municipio.

Entre las peticiones dirigidas a la Administración autonómica figura la aprobación de un procedimiento que determine cómo deben comunicarse y validarse los avistamientos y la localización de nidos cuando estos aparezcan en parques, zonas residenciales o espacios públicos con presencia habitual de personas.

La petición del Ayuntamiento a la Junta de Andalucía

El delegado municipal de Hábitat Urbano, David Delgado, también ha reclamado que la Junta facilite un listado de los focos comunicados a los sistemas autonómicos de seguimiento, vigilancia y cartografía de especies exóticas invasoras.

Según las declaraciones del responsable municipal, corresponde al Gobierno andaluz determinar cuándo resulta necesaria una intervención, definir el reparto de competencias entre las distintas administraciones y los propietarios de viviendas, además de establecer los procedimientos de actuación y las medidas de seguridad y control.

El Ayuntamiento sostiene que contar con ese protocolo permitiría disponer de un marco de actuación común para responder ante la aparición del insecto en entornos urbanos, una cuestión que considera necesaria mientras continúan registrándose avistamientos en el municipio.

Actuaciones en parques y colegios

Alcalá de Guadaíra mantiene mientras tanto actuaciones de detección y control en parques y distintos puntos del casco urbano. El Consistorio señala que esta primera fase de medidas pretende intervenir en las zonas donde se ha localizado la presencia del insecto.

Además, el Ayuntamiento indica que también se han realizado trabajos de desinsectación en colegios. Precisa que se trata del protocolo habitual que se aplica en toda la red de centros educativos antes del inicio del curso escolar.

Estas actuaciones están siendo ejecutadas por una empresa especializada contratada por el Ayuntamiento. Según la información municipal, la empresa interviene en aquellas zonas donde se ha detectado la presencia del avispón oriental.

El Consistorio añade que, durante el desarrollo de estas intervenciones, también se informa al vecindario de cada entorno sobre los trabajos que se encuentran en marcha. Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene su petición a la Junta de Andalucía para que establezca un protocolo oficial que determine los criterios de actuación, las competencias de cada administración y los procedimientos que deben seguirse ante la presencia del avispón oriental en espacios urbanos.