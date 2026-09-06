Dos vías para conectar la provincia con el metro de Sevilla: una línea 2 metropolitana y un intercambiador en el Higuerón

La provincia de Sevilla pide a gritos soluciones de movilidad para trasladarse de un municipio a otro, pero sobre todo para llegar a la capital. Principalmente en el área metropolitana de Sevilla y la zona del Aljarafe, pero también los ubicados en el resto de coronas y comarcas. La gran respuesta de las instituciones es el metro, a través de dos vías: la línea 2 y la línea 3. Como confirmaba el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una entrevista concedida a El Correo de Andalucía, el proyecto de la futura línea 2 del metro de Sevilla tendrá "carácter metropolitano", partiendo desde Sevilla Este. El estudio se encuentra aún en una fase de análisis pero sobre la mesa hay una propuesta que va tomando forma y que permitiría que la línea 2 tenga una conexión a través del metro con Camas, Castilleja y Tomares, según fuentes consultadas por este periódico. De hecho, el PP andaluz recogía en su programa para las últimas elecciones autonómicas que el metro llegara a municipios como Bormujos, Dos Hermanas (Entrenúcleos) o Tomares.

Pero esa línea 2 no daría servicio a toda la provincia. Tampoco la línea 3, cuyo tramo sur desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital Virgen de Valme todavía podría tener una ampliación hasta Dos Hermanas, con paradas en Megapark y La Isla, en caso de prosperar la petición de su alcalde. Por eso, para conectar principalmente a gran parte del Aljarafe con el metro de Sevilla se explora una segunda vía: un intercambiador entre el metro y el Cercanías, que ya da servicio a más de una veintena de municipios de la provincia. Sería, en la práctica, como si estos tuvieran una estación de metro. "La Rinconada tendrá su 'propia' estación de metro gracias al intercambiador de El Higuerón", celebraba su delegado de Movilidad recientemente.

La asociación Ándalus está impulsando una iniciativa para que se construya un intercambiador en el Higuerón Norte, en la que ya se encuentran trabajando el Ministerio de Transportes y la Junta de Andalucía. Según confirman desde la asociación a este periódico, mantuvieron una reunión en mayo con el subdelegado del Gobierno de España, Francisco Toscano, en la que les informó sobre la constitución de una mesa técnica que la Junta de Andalucía había demandado. Y fue el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, el que explicó en el Senado que se iba a evaluar la viabilidad socioeconómica y técnica de la propuesta para construir el apeadero usando los datos de demanda actualizados de las líneas del ferrocarril.

Propuesta de la asociación Ándalus para la construcción un intercambiador que conecte la línea 3 de metro con el Cercanías / Asociación Ándalus

Esta infraestructura permitiría conectar la futura línea 3 de metro con el Cercanías (C1, C2, C3 y C5) en el nuevo barrio del Higuerón, el nuevo Distrito Tecnológico desarrollado por Iberdrola. En total, tienen servicio al Cercanías los siguientes municipios:

Sevilla

Dos Hermanas

Utrera

Las Cabezas de San Juan

Lebrija

La Rinconada

Brenes

Cantillana

Tocina (por las estaciones de Los Rosales y Tocina)

Carmona (por la estación de Guadajoz, que está en su término municipal)

Lora del Río

Alcolea del Río

Villanueva del Río y Minas

El Pedroso

Cazalla de la Sierra (la estación se llama Cazalla-Constantina, pero está situada en el término de Cazalla)

Camas

Valencina de la Concepción

Santiponce

Salteras

Villanueva del Ariscal

Olivares

Sanlúcar la Mayor

Benacazón

En un cálculo amplio, tomando como referencia los datos de población con las cifras oficiales del INE a 1 de enero de 2025, serían aproximadamente 1,16 millones de personas las que viven en municipios con acceso directo a la red de Cercanías, de los cuales casi medio millón están fuera de la capital, y representarían más del 58% de la población de la provincia. Aunque el número de vecinos con una estación realmente próxima es menor y podría situarse en torno al millón.

El metro de Sevilla tendría servicio directo a Camas, Castilleja y Tomares

La vía más directa para que el área metropolitana de Sevilla y toda provincia puedan hacer uso de la red de metro de la capital es tener una estación propia. La línea 1, la única actualmente en funcionamiento, da servicio a Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache. Esto es, alrededor de 900.000 habitantes potenciales. Actualmente está en obras la línea 3, que en princpio abarcará desde Pino Montano (con extensión hasta el Higuerón), pero el presidente de la Junta de Andalucía, abrió la puerta a que el tramo sur también llegara hasta Dos Hermanas. Su alcalde, Francisco Rodríguez, reclamó hace un año que "la línea 3 de metro llegue al Polígono Industrial La Isla y al Parque Empresarial Megapark, en el que trabajan más de 30.000 personas de la ciudad y del área metropolitana". Y Juanma Moreno calificó la propuesta como "interesante" porque "tiene un importante crecimiento demográfico y debe ir aparejado con el desarrollo de esas infraestructuras".

Imagen de recurso de un tren de Cercanías al paso por San Jerónimo. / María José López - Europa Press

La otra manera es mediante la línea 2, que también podría servir de conexión con el Aljarafe a medio plazo, dado que es un proyecto que no está previsto que comience al menos hasta 2030. De momento, según ha podido saber este periódico, la opción que se baraja es un trayecto que pase por Camas, Castilleja y Tomares, al menos. Podrían ser más. Entre las muchas opciones se estudian alternativas que pasan por Sevilla Tech Park (Cartuja), Santa Bárbara, Palmete y Padre Pío o Nervión por la avenida Luis Montoto. Y sobre su extensión, se plantean también conexiones con Alcalá a través del tranvía, o que se construya un ramal que permita llegar a Parque Alcosa y el Aeropuerto de San Pablo.

Pero, de forma paralela, en febrero tuvo lugar una mesa de trabajo con los ayuntamientos de Camas, Castilleja de la Cuesta, Sanlúcar la Mayor, Bollullos de la Mitación, Villanueva del Ariscal, Castilleja de Guzmán y Espartinas. "La Junta está valorando que llegue a Camas, pero eso es corto de miras y poco ambicioso, daría poca solución", valoraba Cristina Los Arcos, vicepresidenta primera de la Diputación de Sevilla y alcaldesa de Espartinas. Por eso se valoraba un anteproyecto con un posible trazado que diera cobertura directa a Camas, Tomares, Castilleja de la Cuesta, Valencina, Gines, Bormujos, Espartinas, Bollullos de la Mitación y acabara en Sanlúcar La Mayor, "de forma paralela a la A-49", con paradas en cada municipio o bien compartiendo una estación.

Un intercambiador entre el Cercanías y el metro para dar servicio a la provincia de Sevilla

La otra opción al metro es la propuesta de un intercambiador con el Cercanías, que estaría ubicado en el Higuerón Norte. Esta estación a modo de intercambiador estaría ubicada junto al Distrito Tecnológico y la SE-35. "El intercambiador del Higuerón y línea 2 no son proyectos que compitan entre sí, sino que pueden formar parte de una misma estrategia metropolitana. La línea 2 está todavía en estudio y creemos que en su diseño no debe descartar en un futuro una conexión con el Cercanías", valoran desde Ándalus.

El Metro de Sevilla da servicio ahora mismo a Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe y Dos Hermanas / Manuel Olmedo / Metro de Sevilla

En la capital, el Cercanías C2 Santa Justa - Cartuja no tiene conexión con el metro (Santa Justa / San Jerónimo / Estadio Olímpico / Cartuja). Se uniría así la línea 3 con zonas como el Sevilla TechPark, a donde acuden diariamente miles de trabajadores y estudiantes y que cuenta con las estaciones de cercanías, o al estadio, beneficiando también a que en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se use menos el vehículo privado. Recuerda Ándalus que para el Mundial de 2030 con Sevilla como una de las sedes estará operativo el tramo norte del metro, que precisamente llegará al Higuerón, desde el cual se podría llegar al estadio La Cartuja sin lanzaderas.

Por el oeste, procedente del Aljarafe Norte está el C5 Jardines de Hércules - Benacazón con paradas y zonas de influencia en Benacazón, Huevar, Pilas, Carrión, Sanlúcar la Mayor, Albaida, Olivares, Villanueva del Ariscal, Umbrete, Bollullos, Espartinas, Salteras, Valencina, Gines, Castilleja de Guzmán, Santiponce y Camas. Esta asociación cuenta a este periódico que sufren cancelaciones diarias, baja frecuencia y falta de conexiones, lo que hace que "resulte poco atractivo desplazarse a algunas estaciones" e "incide en su bajo uso y escasa competitividad para detraer usuarios del automóvil privado". También apunta a una saturación de vías de comunicación como la A49, A8076 y SE3407 o una falta de proyectos de transporte público. "Dotar al Cercanías C5 de mejores conexiones aliviaría ese desequilibrio que actualmente sufren los ciudadanos de la zona", valoran.

Desde el norte están el C3 Santa Justa - Cazalla/Constantina, que tampoco tiene conexión con el metro, y el C1 Lora del Río - Lebrija. Abarcan Cazalla, Constantina, El Pedroso, Villanueva del Río y Minas, Tocina y Los Rosales, La Rinconada, Brenes, Cantillana, Villaverde del Río, Alcalá del Río, Alcolea del Río o Lora del Río. En el caso del Cercanías C3, consideran que "acerca y mejora las opciones de movilidad del área de influencia a la hora de fijar población". Y el Cercanías C1 aportaría "el mayor número de usuarios". Por ejemplo, desde La Rinconada muchos trabajadores, estudiantes o enfermos podrían llegar a centros sanitarios como el Hospital Macarena, San Lázaro o Virgen de Valme. "Se pondría coto al progresivo aislamiento que padece esta zona de la provincia", señalan.