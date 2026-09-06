Calor y devoción en el inicio de la misión de la Virgen del Cerro a Los Pajaritos: "Ella nunca nos ha dejado"

A las 9.53 de la mañana, las campanas de la parroquia de San Lucas Evangelista, en el corazón del barrio de Santa Aurelia, repicaban con fuerza para recibir a la Virgen de los Dolores entre guirnaldas, la luz de primera hora y una alegría contenida, de esas que conviven con el silencio respetuoso que se guarda en momentos así. Allí, apoyados en una farola, estaban Nerea, Joselito, José, Alejandro, Chema y Raúl, un grupo de amigos de entre 16 y 20 años del Cerro del Águila que acompañaron a la Dolorosa durante la primera salida de la misión evangelizadora hacia Los Pajaritos.

"¿Cansados? Si esto no es nada para nosotros. El Martes Santo nosotros nos echamos 14 horas en la calle", dijo Nerea, hermana de la cofradía desde que nació. "Y a pesar de ser muy duro en Semana Santa, sigue siendo poco. Ojalá pudiéramos verla más veces en la calle. Tres veces al año, ojalá", anheló, una vez la Virgen ya estaba en el interior d ela parroquia.

Ellos, seguramente, son de los pocos jóvenes que estaban deseando que llegara septiembre sin importar que eso significara despedirse del verano. Este año, el noveno mes era el de su Virgen. El de la misión. El del Cerro del Águila y el de una jornada que quedará en la memoria del barrio y de quienes vieron la talla por primera vez.

Lo de esta mañana, entre calles silenciosas, balcones vacíos y el cantar de los campanilleros, no fue una salida cualquiera. La visita de la Virgen de los Dolores por las calles de la Candelaria, de Los Pajaritos y Santa Aurelia abrió oficialmente la misión pastoral y evangelizadora del Arciprestazgo de Amate-Cerro del Águila, que se desarrollará durante todo el curso 2026/27. La iniciativa coincide con los cien años de presencia de la Iglesia diocesana en esta zona de Sevilla, una efeméride ligada también al centenario del nacimiento de la devoción a la Virgen de los Dolores en el Cerro.

Tres horas que se pasaron "

Y para cuando las campanas del templo comenzaron a sonar, la Virgen llevaba ya casi tres horas de camino. Había salido a las siete de la mañana de su parroquia del Cerro para un Rosario de la Aurora que este año tenía carácter extraordinario. A las nueve, ya había atravesado buena parte del recorrido.

Dejó la calle San Juan de la Cruz entre aplausos mientras avanzaba en andas, custodiada por dos grandes ramos de nardos, llevada indistintamente por hombres y mujeres. Hermanos de la corporación y vecinos del barrio se iban turnando para acercarla a San Lucas. A su paso por las calles Candelilla, Candelón, Estornino, Energía y Generador, cientos de vecinos la siguieron a medida que el sol subía y los rayos iluminaban el rostro de la Virgen, como si la barriada de Los Pajaritos abriera sus propias cortinas para darle la bienvenida.

Había que ver quiénes la rodeaban. Cochecitos de bebé, andadores, sillas de ruedas, personas mayores, familias enteras y niños que todavía tenían por delante un domingo larguísimo. Todos habían madrugado. Nadie quería perderse una jornada histórica para el Cerro y los barrios por los que pasaba la Dolorosa. "No podemos dejarla porque ella nunca nos ha dejado", se escuchó decir a una señora mayor, ayudada por su andador.

A esa hora, además, el tiempo parecía haberse aliado con ellos. Todavía no había llegado el calor abrasador de estos días y una brisa suave hacía agradable el recorrido. No había necesidad de cangrejear ni de abrirse paso entre una multitud que hiciera imposible caminar. Se podía acompañar a la Virgen, adelantarse unos metros, esperar su llegada y volver a ponerse junto a las andas. "Fíjate que en un rato no podremos estar, esto es un regalo de la Virgen", comentó una madre a su pequeño.

A su llegada a la calle Dobla comenzaron a sonar las campanas. Eran las 9.53 cuando la Virgen de los Dolores alcanzó la parroquia de San Lucas. Las guirnaldas y las banderolas habían preparado la entrada, pero fue el repique el que terminó de anunciar que había llegado. Después de tres horas de camino, la Dolorosa entraba en el templo para presidir el comienzo de una misión que se alargará hasta las 22.00 horas de este sábado.

Pero eso sería después. A las diez de la mañana, para Nerea y sus amigos, ya había merecido la pena madrugar. "Ojalá la pudiéramos ver más veces en la calle", había dicho ella. Y quizá por eso nadie parecía cansado. El día acababa de empezar.