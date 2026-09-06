De dormir en la calle a vivir en un albergue en pleno polígono industrial: "Ha sido duro, pero aquí me tratan de maravilla"

A sus 70 años, Rosa durmió varias noches en la calle. "Es durísimo, se pasa muy mal", confiesa esta sevillana de El Cerro del Águila. Ahora tiene cama, ducha y techo en uno de los dos nuevos microalbergues que el Ayuntamiento ha abierto en la ciudad. Allí lleva ya "un mes y algo" junto a enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales y otras 24 personas sin hogar. "Esto es lo mejor que han podido inventar", suelta con gracia en el centro en el que pasa hoy sus días, ubicado en mitad de un polígono industrial.

"Se necesitaba que fueran centros pequeños para trabajar con ellos de manera individual, para conocer sus nombres e historias. Cada caso es diferente, y así debe ser tratado para que puedan salir de ahí", comenta Coral Sánchez, trabajadora social en este nuevo espacio para los sintecho. "Si al final solo les ofreces un baño y una litera dentro de una gran instalación, al día siguiente están igual: en la calle y sin apoyo".

"Los propios trabajadores nos decían que así se hacía muy complicada la intervención social y la transformación de los problemas. Con esta red de microcentros podemos dar una atención más personalizada y desde distintos puntos: además de monitores tenemos también educadores, psicólogos, técnicos sociosanitarios, enfermeros…", justifica el delegado de Derechos Sociales, José Luis García.

Salón comedor de uno de los nuevos microcentros para personas sin hogar abiertos en Sevilla. / EL CORREO

Porque las necesidades de cada uno de los usuarios del albergue son muchas y variadas: "Aquí tenemos a una mujer en tratamiento de cáncer a la que atendemos continuamente y acompañamos en cada visita médica", cuenta Miriam Rodríguez-Noguera, directora de estos tres nuevos espacios municipales. "Y también hay muchas personas con problemas de salud mental o con las drogas que tienen una sala específica de tomas con un enfermero que les controla", añade el delegado.

Más sintecho, más mujeres, más jóvenes

Estos albergues vienen a atajar un problema creciente: cada vez son más quienes no tienen donde dormir. "En tan solo dos años aumentó en un 57% el número de personas sin hogar atendidas en centros en España", recoge el Informe Pobreza Sur de 2025, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdh-A). "Y esta cifra muestra únicamente la punta del iceberg, ya que aquellas personas que no acuden a los recursos no forman parte de ninguna estadística", destaca en esta memoria Diego Boza, coordinador de la entidad.

Dentro de esta realidad hay además otro factor a tener en cuenta: "Las mujeres ya ocupan un gran espacio dentro del colectivo de personas sin hogar, y es muy importante crear un lugar para ellas. Son las más vulnerables en la calle", justifica Miriam Rodríguez-Noguera. De hecho, en los microcentros recién inaugurados en Sevilla, los baños y las habitaciones están segregados por sexos. El compromiso a futuro, según el edil de Derechos Sociales, es que "el año que viene se abra un espacio exclusivo" para ellas más otros dos mixtos.

Habitación para hombres en uno de los nuevos albergues del Ayuntamiento de Sevilla. / EL CORREO

"También vemos mucha más gente joven, algo sorprendente", resalta además el propio García. "Hace muy poco tuvimos a una pareja de chavales que por mala suerte se habían visto en la calle y sin poder acceder a un alquiler, algo bastante complejo hoy día", apunta Coral Sánchez. "Ella estaba embarazada y él iba todos los días a trabajar temprano y ahorraba el dinero hasta reunir la cantidad suficiente. Le pedían mucho dinero por adelantado para la fianza y la mensualidad, y tras varios meses residiendo aquí lo consiguieron".

Ahí están los datos: en 2012, el 15% de las personas sin techo en Andalucía tenía entre 18 y 29 años. Una década más tarde ese porcentaje se incrementó hasta el 19%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El último informe Pobreza Sur, de hecho, subraya que "es notoria la presencia de parejas jóvenes con hijos a cargo (20-40 años) y familias monoparentales, cada vez más visibles entre quienes pierden el acceso a una vivienda".

"El objetivo es que sean independientes"

"El desempleo de larga duración, la precariedad laboral y la falta de oportunidades generan un ciclo de exclusión difícil de romper", advirtió la Apdh-A. A ello habría que añadir, claro, los estigmas asociados al colectivo. Y precisamente para plantar batalla a esos factores están los algo más de 20 profesionales que componen cada microcentro: "Desde aquí apoyamos muchos objetivos, incluidos el de ahorro, por ejemplo. El fin es que sean plenamente independientes, que puedan tener un empleo, una vivienda...", indica Sánchez.

Coral Sánchez (i), trabajadora social, y Míriam Rodríguez-Noguera (d), directora de los tres nuevos centros para sintecho de Sevilla. / EL CORREO

Mientras tanto, no se les devuelve a la calle. "Cuando llegan casi todos preguntan: '¿Y cuándo me voy a ir?'. Pero aquí no les ponemos un día límite", aclara la directora de estos albergues. Todos los usuarios llegan siempre derivados por los trabajadores sociales municipales, y una vez en el centro, se les marca una serie de objetivos. "Hacemos muchas revisiones para adaptarlos, ver en qué fallamos o comprobar si los están cumpliendo. Por eso no ponemos fechas topes de salida, sino revisiones y metas", añade Miriam Rodríguez-Noguera.

Son las 11 de la mañana de un día entre semana y en este nuevo espacio para sintecho hay dos usuarios atentos a un programa matinal en la tele. Otros tantos ven la vida pasar en la puerta del centro, que da a una calle de polígono por la que circulan furgonetas y coches. Rosa, por su parte, charla en la entrada con los profesionales que la atienden: "Todos ellos me tratan de maravilla. Son como mis padres y mis madres", dice con gracia. A sus 70 años guarda el recuerdo reciente de las noches que pasó en la calle. Ahora tiene un techo, comida, ducha, compañía. "Y aquí estoy, esperando a saber cuál es mi destino".