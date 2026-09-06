Comienza en Alcolea del Río la intervención arqueológica para localizar la fosa común del cementerio

El Ayuntamiento de Alcolea del Río ha iniciado esta semana la intervención arqueológica en el cementerio municipal con el objetivo de llevar a cabo la búsqueda, localización y delimitación de la fosa común del camposanto. Los trabajos se desarrollan en el marco de la Ley de Memoria Democrática y cuentan con la autorización de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. El proyecto está financiado por el propio Ayuntamiento y por la Diputación de Sevilla.

¿En qué consisten los trabajos de búsqueda en el cementerio?

La arqueóloga Elena Vera, junto con su equipo, ha comenzado las labores en el camposanto para avanzar en la localización de la fosa común. Según ha informado el Consistorio, esta actuación se desarrollará por fases con el fin de organizar la intervención sobre el terreno.

La primera de esas etapas contempla la realización de sondeos y catas iniciales. Estas actuaciones incluyen evaluaciones previas del terreno destinadas a delimitar el área concreta en la que se desarrollarán los trabajos arqueológicos.

El objetivo de esta fase es disponer de una primera aproximación al espacio de actuación antes de continuar con el resto de la intervención prevista. El Ayuntamiento señala que estos trabajos forman parte del procedimiento establecido dentro del proyecto.

El proyecto incluye un estudio geofísico del subsuelo

Además de los sondeos iniciales, el equipo encargado de la intervención tiene previsto completar un estudio geofísico. Esta actuación consistirá en una prospección técnica detallada para analizar las características del subsuelo.

El estudio geofísico forma parte de las distintas fases previstas para la búsqueda y delimitación de la fosa común. El Consistorio explica que esta técnica permitirá obtener información del terreno como apoyo a la intervención arqueológica.

La actuación cuenta con la autorización de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, requisito necesario para el desarrollo del proyecto. En cuanto a la financiación, el Ayuntamiento indica que corre a cargo del propio Consistorio y de la Diputación de Sevilla.

Cierre parcial del cementerio durante la intervención

Mientras se desarrollen las obras permanecerá cerrada una zona del cementerio municipal. Esta medida se mantendrá durante la ejecución de los trabajos previstos en el proyecto arqueológico.

Ante esta situación, el Gobierno local ha solicitado a los vecinos comprensión y disculpas por las molestias que pueda ocasionar el cierre parcial de las instalaciones. El Ayuntamiento recuerda que la restricción afecta únicamente a la zona donde se lleva a cabo la intervención arqueológica.

La actuación acaba de comenzar y continuará conforme a las diferentes fases previstas por el equipo técnico responsable del proyecto, centradas en la búsqueda, localización y delimitación de la fosa común en el cementerio municipal de Alcolea del Río.