Sucesos
Dos detenidos por el atraco a punta de pistola en un bazar de Los Palacios que se hizo viral
El robo provocó una notable repercusión en la localidad después de que comenzaran a circular las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad
La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su presunta participación en el violento atraco a punta de pistola cometido el pasado 26 de agosto en un establecimiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). La investigación, que continúa abierta, apunta además a la implicación de una tercera persona que todavía no ha sido localizada.
El asalto, cuyas imágenes tuvieron una amplia difusión en redes sociales, se produjo en un bazar de la localidad sevillana y acabó con dos personas lesionadas después de que las víctimas opusieran resistencia a los atracadores. Uno de los arrestados sería, según la investigación, quien empuñó el arma durante el robo.
Las pesquisas han permitido además relacionar a los detenidos con otros robos en establecimientos y sustracciones de vehículos cometidos durante el mes de agosto en distintos puntos de la provincia de Sevilla.
Tres hombres llegaron al establecimiento en un ciclomotor
Los hechos ocurrieron el 26 de agosto, cuando, según la reconstrucción realizada ahora por la Guardia Civil, tres hombres llegaron a las inmediaciones del establecimiento a bordo de un ciclomotor. Ocultaban sus rostros con capuchas, bragas de cuello y pasamontañas.
Durante el asalto, uno de los implicados habría encañonado con un arma corta al propietario del negocio y lo habría amenazado de muerte, mientras otro accedía a la zona situada tras el mostrador para apoderarse de la recaudación.
Las víctimas se enfrentaron a los asaltantes y se produjo un violento forcejeo que terminó con dos personas heridas, que posteriormente tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos.
El atraco provocó una notable repercusión en Los Palacios después de que comenzaran a circular las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del establecimiento. En ellas podía apreciarse parte del enfrentamiento entre el responsable del negocio y los autores del robo.
Las cámaras de seguridad, claves para identificar a uno de los sospechosos
Tras el asalto, la Guardia Civil abrió una investigación para tratar de identificar y localizar a los responsables. El análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad, unido a otros indicios recopilados durante las pesquisas, permitió a los agentes identificar a uno de los presuntos autores.
Se trataría del hombre que habría accedido hasta la zona de la caja registradora durante el robo. Una vez determinada su identidad, los investigadores desplegaron un dispositivo que permitió detenerlo.
Las pesquisas permitieron relacionar además a este primer arrestado con otros tres robos con fuerza cometidos en diferentes establecimientos durante agosto. Para cometer esos hechos habría utilizado un vehículo que previamente había sido sustraído en el municipio sevillano de Gelves.
Por estos hechos se le atribuyen provisionalmente un delito de robo con violencia e intimidación, un delito de robo de uso de vehículo y tres delitos de robo con fuerza.
Detenido también el hombre que presuntamente empuñaba el arma
La investigación continuó hasta que la Guardia Civil pudo identificar a un segundo implicado en el atraco, que también ha sido detenido.
Según el Instituto Armado, este segundo sospechoso sería presuntamente el hombre que empuñaba el arma de fuego durante el asalto. Los investigadores lo relacionan además con dos robos de vehículos cometidos en Los Palacios en los días anteriores al atraco.
A este segundo detenido se le atribuyen provisionalmente un delito de robo con violencia e intimidación y dos delitos de robo de uso de vehículo.
La Guardia Civil busca al tercer implicado
Las nuevas pesquisas amplían así la información conocida inicialmente sobre el asalto. Aunque en los primeros momentos las imágenes difundidas públicamente permitían apreciar principalmente la actuación de dos de los atracadores, la investigación de la Guardia Civil sitúa a tres hombres en la comisión de los hechos.
Dos de ellos ya han sido detenidos, pero la operación permanece abierta para identificar y localizar al tercer implicado. Las actuaciones han sido desarrolladas por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Los Palacios y Utrera.
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