Estabilizado el incendio forestal de El Castillo de las Guardas tras horas de trabajo del Infoca

El Plan INFOCA ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado este sábado en El Castillo de las Guardas, en la provincia de Sevilla, después de varias horas de trabajo de los efectivos movilizados para frenar el avance de las llamas.

Según la última información facilitada por el dispositivo andaluz de extinción de incendios, el fuego quedó estabilizado a las 22.15 horas del sábado, unas cuatro horas después de que se declarara, en torno a las 18.00 horas. Los trabajos, sin embargo, no han terminado: los efectivos continúan actuando en la zona para conseguir dar el incendio por controlado y, posteriormente, extinguido.

La estabilización supone así un importante avance respecto a la situación vivida durante la tarde del sábado, cuando las llamas obligaron al Infoca a desplegar un importante dispositivo por tierra y aire en este municipio de la Sierra Morena sevillana.

Un amplio dispositivo para combatir las llamas

Durante las primeras horas del incendio llegaron a movilizarse hasta seis medios aéreos, según la información difundida por el Infoca en sus redes sociales, además de helicópteros, aviones de carga en tierra, aeronaves anfibias y un avión de coordinación.

El operativo terrestre contó asimismo con grupos de bomberos forestales, brigadas de refuerzo contra incendios forestales (Bricas), técnicos de extinción y operaciones y agentes de Medio Ambiente, además de vehículos autobomba y maquinaria pesada.

A medida que avanzaron los trabajos durante la tarde, el dispositivo fue adaptándose a las necesidades de la extinción. En una de las últimas actualizaciones del sábado permanecían desplegados cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de extinción, dos técnicos de operaciones, dos Bricas y tres agentes medioambientales, junto a dos autobombas y una Unidad Médica. Desde el aire continuaban trabajando entonces tres helicópteros: uno semipesado y dos pesados.

La evolución permitió finalmente que la dirección de extinción declarara estabilizado el incendio durante la noche, aunque durante la mañana de este domingo los trabajos continúan con el objetivo de alcanzar primero la fase de control y posteriormente su completa extinción.

El Castillo de las Guardas, nuevamente pendiente del fuego

El incendio se produce además pocas semanas después de que El Castillo de las Guardas viviera muy de cerca el gran incendio forestal originado en Niebla, uno de los episodios más graves de un verano especialmente complicado por el fuego en Andalucía.

A mediados de agosto, el avance de aquel incendio desde la provincia de Huelva hacia Sevilla obligó a mantener bajo vigilancia varios puntos del término municipal. La Reserva de Andalucía, situada en El Castillo de las Guardas, llegó a cerrar temporalmente sus instalaciones como medida preventiva debido a la presencia de humo y ceniza, aunque entonces se insistió en que el recinto no se encontraba directamente amenazado por las llamas.

El municipio también desempeñó un papel importante durante aquella emergencia al acoger a personas desalojadas de localidades y núcleos próximos mientras los equipos de extinción combatían el incendio de Niebla. El propio Ayuntamiento abrió posteriormente un censo destinado a los afectados por aquel fuego.

Ahora, apenas unas semanas después, el municipio ha vuelto a estar pendiente de un incendio forestal, aunque en esta ocasión la evolución ha sido favorable y el INFOCA ha conseguido estabilizar las llamas pocas horas después de su declaración.