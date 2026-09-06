Una locomotora arrolla a una persona en Dos Hermanas e interrumpe la circulación de trenes en Sevilla

Una persona ha sido arrollada este domingo por una locomotora en movimiento en Dos Hermanas (Sevilla), según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía. El aviso se ha recibido sobre las 13.05 horas, a la altura de la avenida España, y el suceso ha obligado a detener la circulación ferroviaria. Adif ha informado de que permanecen detenidos los trenes de Larga Distancia y de las líneas C-1 y C-5 de Cercanías de Sevilla, mientras que el estado de la víctima todavía no ha sido comunicado.

Un aviso desde la estación de Dos Hermanas

El 112 Andalucía ha recibido un aviso alrededor de las 13.05 horas en el que se alertaba de que una persona había sido atropellada por una locomotora en movimiento. El incidente se ha producido a la altura de la avenida España, en el término municipal de Dos Hermanas.

Tras recibir la llamada, el centro coordinador ha movilizado a la Policía Local, la Policía Nacional y efectivos del 061. Según la información facilitada hasta el momento, no se han difundido datos sobre la identidad de la persona afectada ni sobre su estado.

Adif paraliza la circulación de Cercanías y Larga Distancia

Adif ha explicado, a través de su cuenta oficial en la red social X, que la locomotora ha sido aislada después del arrollamiento. El incidente se ha producido en el lado de la estación de La Salud, en un punto no autorizado de paso, según ha indicado la entidad ferroviaria.

Como consecuencia de esta situación, los trenes de Larga Distancia y los servicios de Cercanías de las líneas C-1 y C-5 de Sevilla permanecen detenidos en las estaciones. La entidad no ha precisado por el momento cuándo podrá recuperarse la circulación ferroviaria.

Los servicios de emergencia permanecen en la zona

Hasta el lugar del suceso se han desplazado los distintos servicios movilizados tras el aviso recibido por el 112 Andalucía. La intervención continúa mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

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Por el momento, las autoridades no han ofrecido más información sobre las circunstancias del arrollamiento ni sobre el estado de la persona afectada. Tampoco se han comunicado cambios en la situación del servicio ferroviario más allá de la detención de los trenes anunciada por Adif.