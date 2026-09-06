María Viude, la vecina del Cerro que acompaña la misión de la Virgen hasta Los Pajaritos empujada por su hijo: "Necesitamos esta unión entre hermanos y barriadas"

María Viude Chamorro (Sevilla, 1948) es el fiel reflejo de lo que honra a los vecinos de El Cerro del Águila. Nació en la antigua calle Illescas, donde todavía vive. Se bautizó, hizo la comunión y se casó en la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Es hermana de la cofradía desde bien pequeña y tiene un sitio privilegiado a la salida de la iglesia cada Martes Santo. Una devoción, insiste, que le viene "de toda la vida".

Esta mañana, esa fe de la que tanto habla podía casi tocarse. Allí estaba ella, detrás de la Dolorosa, al final de la comitiva y en su silla de ruedas, empujada por su hijo, Francisco Javier. Habían salido del Cerro a primera hora y llevaban ya horas acompañando a la Virgen cuando llegaron a la parroquia de San Lucas Evangelista. Para María, aquella visita a Los Pajaritos era también una misión cumplida.

La misión evangelizadora ha llevado este domingo a la Virgen de los Dolores por calles por las que nunca antes había pasado. Una jornada extraordinaria para la hermandad y para un barrio que, durante décadas, ha construido buena parte de su identidad alrededor de esta devoción. María quiso estar allí pese a que una rodilla le impide caminar durante todo el recorrido. Su hijo hizo por ella lo que sus piernas ya no pueden.

Francisco Javier, hijo de María Viude, lleva a su madre en silla de ruedas durante el inicio de la misión evangelizadora de la Virgen de los Dolores hacia Los Pajaritos. / El Correo

Y así, poco a poco, al final de la comitiva, María avanzaba con una sonrisa inquebrantable. En sus manos llevaba estampitas y cintas que repartía a todo aquel que se le acercaba. A muchos les regalaba también un abrazo. "Que te proteja, hijo", repetía desde su silla.

Una unión "necesaria"

"Es muy importante que la Virgen llegue hasta estos barrios, porque necesitamos esta unión entre hermanos y barriadas. La necesitamos mucho". Lo dice con la seguridad de quien ya ha visto muchas cosas, pero inevitablemente emocionada. No puede evitar las lágrimas. "Ahora hace más falta que nunca, hija, porque está la cosa muy mala en el mundo", añade, con un hilo de voz.

Cuando mira a la Virgen piensa en su familia. Creció con otros seis hermanos, aunque ahora, lamenta, ya solo viven dos. Echa especialmente de menos a Angustia, su hermana y camarera de la Virgen. "Hoy más que nunca pienso en ella, en mi madre, en mi familia, les hubiera encantado vivir algo así. Estoy aquí por ellos", asegura.

Su madre, como no podía ser de otra forma, se llamaba Dolores y una de sus hermanas, Loli. Son las primeras personas que recuerda cuando está delante de la Dolorosa. La Virgen, para María, no es solo una imagen que acompaña al barrio. También es una forma de mantener cerca a quienes ya no están.

"Ella no nos abandona nunca, nunca, nunca"

"Que qué le pido a la Virgen? Ay, hija, mucha salud y mucha paz". No necesita pensárselo demasiado. Tampoco cuando se le pregunta qué desea para quienes, como ella, se acercan a la imagen buscando en ella algo parecido a un refugio: "Que le dé mucha salud a las personas que vienen aquí acompañándola o que venimos para que no nos abandone, que ella no nos abandona nunca, nunca, nunca".

Ni ella, ni su hijo Francisco Javier ni su otra hija, que acompaña a la comitiva portando un cirio, hubieran querido perderse un día así. "Aquí estaremos hasta que Dios quiera", sentencia mientras su hijo no deja de empujar su silla.

María nació y ha vivido siempre en el Cerro. Conoce sus calles, sus vecinos y también sus tradiciones. Recuerda los septiembres de cuando era niña, cuando se celebraba una velada y las calles se adornaban. "Estábamos tres días, de día y de noche, sin recogernos en la calle", cuenta mientras avanza por las calles de Los Pajaritos. Hoy, décadas después, septiembre vuelve a tener un significado especial para ella.

También mira hacia los jóvenes. Quiere que mantengan una devoción por la Virgen de los Dolores que hoy cumple un siglo de historia y que, "ojalá", dure "muchos siglos más". En ellos ve la continuidad de algo que ella ha recibido de sus padres y que ahora comparte con sus hijos.

Solo hay una forma, dice, de no perder la fe "entre los obstáculos de la vida": "Nosotros siempre la tenemos en la boca, siempre".