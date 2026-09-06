Sucesos
Muere un joven de 23 años en un accidente de tráfico en la SE-40 en Alcalá de Guadaíra
El siniestro se produjo en la madrugada de este domingo en la SE-40, donde los servicios de emergencia localizaron el vehículo fuera de la calzada y confirmaron el fallecimiento del conductor
Un joven de 23 años ha fallecido en un accidente de tráfico registrado durante la madrugada de este domingo en la SE-40, a su paso por el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). El aviso se recibió a las 5.10 horas, cuando una persona alertó de la presencia de un vehículo que se encontraba fuera de la vía a la altura del puente de la SE-40. Tras la movilización de los servicios de emergencia, los operativos desplazados al lugar confirmaron que el ocupante estaba atrapado en el interior del turismo y había fallecido.
¿Qué ocurrió en la SE-40 de Alcalá de Guadaíra?
Según la información facilitada por el servicio de emergencias, el primer aviso llegó a las 5.10 horas, cuando un alertante comunicó la existencia de un vehículo que había quedado fuera de la calzada. La llamada situó el siniestro a la altura del puente de la SE-40, lo que permitió activar de forma inmediata el dispositivo de respuesta para atender la incidencia.
Tras recibir el aviso, fueron movilizados el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos, que se desplazaron hasta el lugar donde se encontraba el vehículo.
Los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento
Cuando los efectivos llegaron al punto del accidente comprobaron que había una persona atrapada en el interior del vehículo. Los trabajos de los servicios desplazados permitieron confirmar que el ocupante había fallecido.
La víctima era un joven de 23 años. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, no fue posible hacer nada por salvar su vida y el fallecimiento se confirmó en el lugar del accidente.
- Cortes de tráfico en Sevilla por La Vuelta 2026: calles afectadas, horarios y restricciones de aparcamiento
- Vuelven las obras al Puente del Centenario de Sevilla: se retoman los trabajos tras semanas de parón
- Cañas Altas será el primer bar del nuevo barrio de Palmas Altas: 'Los vecinos dicen que nos van a poner una estatua
- Nueva promoción de VPO privada en el barrio de Cruz del Campo de Sevilla: 612 viviendas con piscina y zona deportiva que estarán en 2028
- Sevilla se blinda este miércoles para la etapa de La Vuelta con más de 650 agentes repartidos en la provincia
- De grandes albergues en la Macarena a microcentros en parques empresariales: Sevilla transforma su acogida para personas sin techo
- Sevilla rompe el termómetro con 45,1 grados, la temperatura más alta de España en 2026: 9 de las 10 máximas nacionales se quedan en Andalucía
- Los cortes de tráfico por la fase final de las obras del tranvibús llegan a la Ronda Histórica y alcanzarán el Duque en dos semanas