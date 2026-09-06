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Muere un joven de 23 años en un accidente de tráfico en la SE-40 en Alcalá de Guadaíra

El siniestro se produjo en la madrugada de este domingo en la SE-40, donde los servicios de emergencia localizaron el vehículo fuera de la calzada y confirmaron el fallecimiento del conductor

Imagen de un furgón de la Guardia Civil en la carretera.

Imagen de un furgón de la Guardia Civil en la carretera. / GUARDIA CIVIL

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El Correo

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SEVILLA

Un joven de 23 años ha fallecido en un accidente de tráfico registrado durante la madrugada de este domingo en la SE-40, a su paso por el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). El aviso se recibió a las 5.10 horas, cuando una persona alertó de la presencia de un vehículo que se encontraba fuera de la vía a la altura del puente de la SE-40. Tras la movilización de los servicios de emergencia, los operativos desplazados al lugar confirmaron que el ocupante estaba atrapado en el interior del turismo y había fallecido.

¿Qué ocurrió en la SE-40 de Alcalá de Guadaíra?

Según la información facilitada por el servicio de emergencias, el primer aviso llegó a las 5.10 horas, cuando un alertante comunicó la existencia de un vehículo que había quedado fuera de la calzada. La llamada situó el siniestro a la altura del puente de la SE-40, lo que permitió activar de forma inmediata el dispositivo de respuesta para atender la incidencia.

Tras recibir el aviso, fueron movilizados el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos, que se desplazaron hasta el lugar donde se encontraba el vehículo.

Los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento

Cuando los efectivos llegaron al punto del accidente comprobaron que había una persona atrapada en el interior del vehículo. Los trabajos de los servicios desplazados permitieron confirmar que el ocupante había fallecido.

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La víctima era un joven de 23 años. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, no fue posible hacer nada por salvar su vida y el fallecimiento se confirmó en el lugar del accidente.

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