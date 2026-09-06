Sucesos
Siete heridos en un incendio en la cocina de un bar de Ciudad Jardín en Sevilla
Tres de los afectados han tenido que ser trasladados al hospital, uno de ellos con quemaduras
Un incendio declarado este domingo en la cocina de un bar de Ciudad Jardín, en Sevilla capital, ha dejado un total de siete personas heridas de diversa consideración, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.
El fuego se ha producido en un establecimiento situado en la calle Alfonso XI. El Teléfono de Emergencias 112 recibió a las 14.30 horas la primera de varias llamadas de ciudadanos que alertaban de que se había originado un incendio en la cocina del local.
Tras recibir los avisos, la sala coordinadora movilizó hasta el lugar al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Local, la Policía Nacional y los Bomberos de Sevilla, que intervinieron en el establecimiento.
Como consecuencia del incendio, los servicios sanitarios han tenido que atender a siete personas. De ellas, tres han requerido su traslado a un centro hospitalario, mientras que el resto fueron asistidas sin necesidad de evacuación.
Entre los afectados trasladados al hospital se encuentra una persona que presentaba quemaduras, según han confirmado fuentes sanitarias al 112. Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad, edad o estado concreto de los heridos.
El incidente ha obligado así a desplegar un amplio dispositivo de emergencias en esta zona de Ciudad Jardín para atender a los afectados y sofocar el incendio originado en la cocina del establecimiento.
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