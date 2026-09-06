Sorteos
La suerte sonríe a Sevilla: un Sueldazo de la ONCE deja 240.000 euros en la Carretera de Carmona
El vendedor de la ONCE Javier Salas ha repartido la alegría con un cupón premiado con 2.000 euros mensuales durante diez años
La suerte ha vuelto a sonreír a Sevilla capital. El sorteo del Fin de Semana de la ONCE celebrado este sábado, 5 de septiembre, ha dejado un Sueldazo de 240.000 euros en Sevilla capital, concretamente en la Carretera de Carmona. La persona agraciada recibirá 2.000 euros al mes durante diez años, lo que supone un total de 240.000 euros.
El cupón premiado se vendió en la Carretera de Carmona
El boleto afortunado fue vendido por José Javier Salas, vendedor de la ONCE desde hace tres años, que trabaja en un kiosco situado en la Carretera de Carmona. "Estoy muy contento, es lo mejor que te puede pasar como vendedor", ha señalado después de conocer que había repartido uno de los premios del sorteo.
Este mismo domingom Salas se sentía orgulloso del premio repartido en la zona y confiaba en poder conocer al ganador. "Es una buena noticia para el barrio, que hacen falta, y es un orgullo traerlas", ha afirmado contento de poder dar este premio entre los vecinos.
El vendedor explica que su trabajo le permite mantener un contacto diario con los vecinos y destaca la satisfacción de poder devolver ahora parte de ese cariño en forma de premio. "Es un trabajo que da muchas alegrías, donde la gente se porta bien, y lo que quiero siempre es ayudarlos a ellos de vuelta", asegura.
Otro premio de la ONCE en Andalucía
El sorteo del sábado 5 de septiembre, dedicado a Caridad Zazo dentro de la serie Mujeres con ciencia, también dejó otro premio en Andalucía. En concreto, en la localidad malagueña de Torremolinos, donde se ha vendido un cupón premiado con 20.000 euros. El resto de los principales premios del sorteo se repartieron entre Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Así funciona el Sueldazo del Fin de Semana
El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE se celebra todos los sábados y domingos. Su premio principal para las cinco cifras y serie asciende a 300.000 euros al contado, más 5.000 euros al mes durante 20 años.
Además, el sorteo reparte otros cuatro premios de 2.000 euros mensuales durante diez años, como el que ha recaído este fin de semana en la Carretera de Carmona de Sevilla.
- Cortes de tráfico en Sevilla por La Vuelta 2026: calles afectadas, horarios y restricciones de aparcamiento
- Vuelven las obras al Puente del Centenario de Sevilla: se retoman los trabajos tras semanas de parón
- Cañas Altas será el primer bar del nuevo barrio de Palmas Altas: 'Los vecinos dicen que nos van a poner una estatua
- Nueva promoción de VPO privada en el barrio de Cruz del Campo de Sevilla: 612 viviendas con piscina y zona deportiva que estarán en 2028
- Sevilla se blinda este miércoles para la etapa de La Vuelta con más de 650 agentes repartidos en la provincia
- De grandes albergues en la Macarena a microcentros en parques empresariales: Sevilla transforma su acogida para personas sin techo
- Sevilla rompe el termómetro con 45,1 grados, la temperatura más alta de España en 2026: 9 de las 10 máximas nacionales se quedan en Andalucía
- Los cortes de tráfico por la fase final de las obras del tranvibús llegan a la Ronda Histórica y alcanzarán el Duque en dos semanas