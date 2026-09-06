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La suerte sonríe a Sevilla: un Sueldazo de la ONCE deja 240.000 euros en la Carretera de Carmona

El vendedor de la ONCE Javier Salas ha repartido la alegría con un cupón premiado con 2.000 euros mensuales durante diez años

El kiosco de la ONCE que ha dado el premio está ubicado en la Carratera de Carmona

El kiosco de la ONCE que ha dado el premio está ubicado en la Carratera de Carmona / ONCE

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Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

La suerte ha vuelto a sonreír a Sevilla capital. El sorteo del Fin de Semana de la ONCE celebrado este sábado, 5 de septiembre, ha dejado un Sueldazo de 240.000 euros en Sevilla capital, concretamente en la Carretera de Carmona. La persona agraciada recibirá 2.000 euros al mes durante diez años, lo que supone un total de 240.000 euros.

El cupón premiado se vendió en la Carretera de Carmona

El boleto afortunado fue vendido por José Javier Salas, vendedor de la ONCE desde hace tres años, que trabaja en un kiosco situado en la Carretera de Carmona. "Estoy muy contento, es lo mejor que te puede pasar como vendedor", ha señalado después de conocer que había repartido uno de los premios del sorteo.

Este mismo domingom Salas se sentía orgulloso del premio repartido en la zona y confiaba en poder conocer al ganador. "Es una buena noticia para el barrio, que hacen falta, y es un orgullo traerlas", ha afirmado contento de poder dar este premio entre los vecinos.

José Javier Salas es el vendedor que ha repartido la suerte en la Carretera de Carmona

José Javier Salas es el vendedor que ha repartido la suerte en la Carretera de Carmona / ONCE

El vendedor explica que su trabajo le permite mantener un contacto diario con los vecinos y destaca la satisfacción de poder devolver ahora parte de ese cariño en forma de premio. "Es un trabajo que da muchas alegrías, donde la gente se porta bien, y lo que quiero siempre es ayudarlos a ellos de vuelta", asegura.

Otro premio de la ONCE en Andalucía

El sorteo del sábado 5 de septiembre, dedicado a Caridad Zazo dentro de la serie Mujeres con ciencia, también dejó otro premio en Andalucía. En concreto, en la localidad malagueña de Torremolinos, donde se ha vendido un cupón premiado con 20.000 euros. El resto de los principales premios del sorteo se repartieron entre Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Así funciona el Sueldazo del Fin de Semana

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE se celebra todos los sábados y domingos. Su premio principal para las cinco cifras y serie asciende a 300.000 euros al contado, más 5.000 euros al mes durante 20 años.

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Además, el sorteo reparte otros cuatro premios de 2.000 euros mensuales durante diez años, como el que ha recaído este fin de semana en la Carretera de Carmona de Sevilla.

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