La plantilla de Airbus en Sevilla se divide: San Pablo seguirá con la huelga mientras que Tablada vota la vuelta al trabajo hasta el referéndum

El conflicto laboral de Airbus sigue su curso con división de opiniones en su plantilla, una fragmentación que se hace visible en las dos plantas con las que cuenta el gigante aeroespacial en Sevilla. Mientras que los trabajadores de Tablada han decidido la vuelta al tajo hasta que se celebre el referéndum para votar el preacuerdo pactado por los sindicatos mayoritarios con la compañía el pasado viernes con la mediación del Ministerio de Industria, los de San Pablo han resuelto continuar con las protestas.

En San Pablo -donde se encuentra la FAL del A400M y del C295- la huelga ha tenido un mayor impacto en estas semanas que en Tablada, según han señalado fuentes conocedoras del proceso a este periódico. De hecho, es precisamente la Línea de Ensamblaje Final del A400M la que se está viendo más golpeada por la huelga. Si bien la parte de ingeniería "no se ha visto especialmente afectada", sí lo está en los talleres donde trabajan los operarios para el montaje del avión, han asegurado dichas fuentes.

Un Airbus A400M en vuelo. / AIRBUS MILITARY COMPANY

También en Cádiz deciden parar las protestas

La plantilla de la planta de Airbus en Cádiz ha votado también este lunes suspender la huelga indefinida iniciada desde el pasado 25 de agosto después del preacuerdo alcanzado, una decisión que han tomado además los trabajadores de Illescas (Toledo). En concreto, menos del 10% de la plantilla han votado en la jornada de este lunes, según han confirmado fuentes sindicales a Europa Press.

En cuanto a la fecha de celebración de la votación definitiva, fuentes consultadas han indicado a El Correo de Andalucía, que aún no se conoce, si bien ahora el objetivo es dar a conocer entre la plantilla lo pactado en Madrid. Hay que recordar que el ministro de Industria, Jordi Hereu, tildó de "magnífico" el principio de acuerdo en el que "salen ganando los trabajadores en sus condiciones salariales y laborales, a la vez que se garantiza la competitividad y la viabilidad industrial de Airbus España".

El referéndum, según han asegurado las mismas fuentes, "será totalmente transparente y en él participarán interventores de los distintos sindicatos, así como con auditores externos".

Dos versiones del avión C295 en las pistas a las fueras de la línea de montaje de San Pablo. / Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

Principales puntos del acuerdo

Entre los principales puntos del preacuerdo sellado el pasado viernes en el Ministerio de Industria, destaca el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo. Así, las subidas anuales, todas ligadas al IPC, se les aplicará un alza del 2%, excepto en 2029, cuyo aumento será del 1,95%.

Además, para compensar la diferencia económica conocida como "Efecto Abril", la empresa contempla la realización de un pago único de 2.000 euros brutos no consolidables pagables en octubre de 2025.

Instalaciones de Airbus en El Puerto de Santa María / Jorge Jiménez / ECA

En teletrabajo, se contempla el mantenimiento de la política de trabajo a distancia y el respeto de los acuerdos individuales, incluido el 40% de trabajo en remoto. Además, aquellos acuerdos individuales que incluyen dos días de trabajo a distancia serán respetados. Esto se aplicará también a las nuevas incorporaciones.

Asimismo, se mantiene el acuerdo existente, con dos semanas de vacaciones obligatorias en lugar de tres, y dos semanas de vacaciones flexibles en lugar de una, más una redacción más precisa, incluyendo que la programación de las vacaciones se acuerde entre el trabajador y su supervisor. Se tendrá en cuenta los requisitos empresariales y las circunstancias personales, por igual.

En el caso de las plantas de Cádiz, la dirección creará un comité específico antes del 1 de noviembre de 2026 con el fin de estudiar detalladamente los acuerdos operativos y planificar las necesidades futuras de carga de trabajo e inversión en la provincia.