El algodón devolverá ayudas a Europa por segundo año consecutivo a pesar de afrontar una "buena" campaña

A la espera de saber cómo quedará definitivamente el aforo de la campaña, unos datos que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural dará a conocer este martes, los algodoneros tienes "buenas perspectivas" esta campaña días antes de que comience la cosecha. El fin de la sequía, que ha permitido al cultivo tener toda el agua necesaria, y una incidencia de las plagas "de moderada a baja" hacen prever que la producción por hectárea será más elevada que la de años atrás, cuando se encadenaron varios ejercicios sin aportación suficiente para el regadío. Hace dos años, una plaga de las orugas hizo descender los pronósticos iniciales de los agricultores.

Así lo explica el presidente de la Organización Interprofesional del Algodón -Espalgodón-, Enrique González, quien recuerda que Sevilla seguirá siendo líder en la producción de algodón en España. La provincia concentra más del 50% de la superficie sembrada, desde Lora del Río hasta Lebrija. En cualquier caso, a pesar de las buenas previsiones, reconoce que hay mucha preocupación entre los algodoneros por la pérdida de hectáreas sembradas, "lo que supone que, por segundo año consecutivo, se devolverán ayudas de la Unión Europea destinadas a este cultivo".

Parcela de algodón. / Jorge Jiménez

Casi 1.000 hectáreas menos de superficie

Según los datos que maneja el sector y a la espera del aforo de la Junta de Andalucía, esta campaña se han sembrado 45.800 hectáreas, lo que supone casi 1.000 menos que en la anterior. La pérdida se concentra, según González, en distintas zonas de la provincia de Córdoba, cuando parcelas completas destinadas históricamente al algodón se están destinando al olivar, "el cultivo estrella" en la actualidad.

"Es algo que nos preocupa, porque las ayudas que el cultivo recibe de Europa van vinculadas a la superficie sembrada, no a la producción por lo que, este año, que las perspectivas son mejores, seguiremos devolviendo ayudas a Europa por no haber llegado a las 48.000 hectáreas, cifra que supone el umbral para no tener que retornar nada de la subvención", lamenta.

Campo de algodón. / ESPALGODÓN

Una campaña previsiblemente "buena"

En cualquier caso, la campaña será mejor que las anteriores en producción, según pronostica González. Hay que recordar que se trata de un cultivo que requiere de una alta dotación de agua para el regadío, por lo que los años de sequía los algodoneros vivieron campañas "de desastre".

A ello se suma las incidencias que tiene en este tipo de cultivo las plagas. "Por ahora no estamos teniendo muchos problemas en ese sentido", reconoce el representante de Espalgodón. Hay que recordar que, hace dos años, una plaga de orugas rebajó la previsión de producción del sector por el alto impacto que tuvo en el campo.

Se trataba entonces de la 'Earias insulana' -una oruga que afecta solo al algodón-, que comienza a afectar en torno a junio con especial virulencia en agosto, aunque esta campaña su presencia es leve. "Esto no significa que no haya parcelas donde haya alguna plaga, pero la incidencia en esta ocasión es de leve a moderada en general", reconoce González.