Astilleros de Sevilla ata un contrato de nueve millones de euros para reparar un megayate de 90 metros de eslora

La industria naval vuelve a mostrar músculo en Sevilla, donde históricamente ha jugado un papel estratégico. AG Seville Shipyard -empresa de capital británico que gestiona el histórico astillero hispalense- ha firmado un nuevo proyecto para la reparación de un megayate de más de 90 metros de eslora, que supondrá una inversión de 9 millones de euros. Así lo ha destacado el director comercial de la compañía, Pablo de Celis, durante el acto de conmemoración del proyecto número 214, coincidiendo con la entrada en dique seco de un buque para su reparación.

El anuncio del nuevo proyecto es un paso más en la estrategia de diversificación y crecimiento emprendida por la compañía durante los últimos años. Una estrategia que “ha permitido transformar profundamente el astillero”, tanto en instalaciones que partían de una situación de inactividad como en la consolidación de una nueva actividad industrial rentable y con futuro.

Tasa de ocupación de casi el 90%

“Actualmente, AG Seville Shipyard registra una tasa de ocupación del 89% y ha multiplicado de forma sustancial su volumen de negocio: de los aproximadamente 600.000 euros iniciales a más de 8,5 millones de euros anuales y seguimos creciendo”.

En el acto han estado presentes autoridades locales, Puerto de Sevilla y Zona Franca. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha puesto de manifiesto en su intervención que “no estamos hablando solamente de las cifras del presente, sino de mucho futuro. El Ayuntamiento va a ir de la mano de industrias como esta, de empresas que apuesten por Sevilla, que inviertan, que creen empleo y que quieran crecer aquí”.

El director comercial relató que “cuando asumimos el astillero nos encontramos con unas instalaciones inactivas y decidimos apostar por Sevilla, reconstruir el proyecto y cambiar el modelo de actividad. Hoy tenemos una realidad industrial, clientes, inversiones, empleo y resultados que demuestran que esta apuesta funciona”, ha subrayado.

El mercado de yates y megayates, en expansión

La actividad del astillero se ha ido diversificando progresivamente y se dirige ahora al mercado de yates y megayates, un segmento internacional en expansión que abre nuevas oportunidades para las instalaciones sevillanas. “El mercado de grandes yates representa uno de los grandes desafíos y, al mismo tiempo, una de las principales oportunidades de futuro para Sevilla”, señaló.

El nuevo proyecto de más de 90 metros y 9 millones de euros es el primer gran contrato que materializa esta estrategia. Además, AG Seville Shipyard trabaja ya en otros proyectos de gran dimensión, entre ellos la llegada de otro giga yate prevista para finales de año, tal y como avanzó Pablo de Celis.

Formación y talento local para empleo cualificado

En paralelo, ha incidido en la importancia de la formación para el talento local. “Contamos actualmente con alrededor de 40 trabajadores, en su mayoría talento de Sevilla y su entorno, y podemos seguir creciendo”. La empresa defiende que el crecimiento de la actividad debe ir acompañado de la creación de conocimiento especializado y de nuevas oportunidades profesionales. Este es uno de los objetivos de futuro; “impulsar un centro de entrenamiento y formación vinculado a la actividad naval”.

“En Sevilla hemos encontrado talento, pero también hemos recuperado un legado. Esta ciudad tiene una historia y un conocimiento naval ligado al río y al puerto que debemos volver a poner en valor. El reto ahora es seguir convirtiendo ese conocimiento en una industria de futuro”, ha explicado. La apuesta por la formación responde además a una necesidad real de un sector cada vez más especializado y competitivo internacionalmente.

Pendiente la nueva concesión

Para el futuro más inmediato, AG Seville Shipyard afronta el proceso de obtención de una nueva concesión del astillero con ganas e ilusión, pero sobre todo con un proyecto sólido basado en tres pilares: resultados demostrados, inversión comprometida y actividad a largo plazo”.

“Nuestra visión es clara -ha detallado el responsable comercial-. Ya estamos aquí, somos reales y tangibles, conocemos el mercado, conocemos las instalaciones, hemos creado empleo y actividad económica, hemos invertido y tenemos resultados. Ahora las opciones son máximas”.

“No venimos simplemente a operar un dique. Venimos a crear valor, a generar actividad y a crecer aquí. Estar tierra adentro no tiene por qué ser una limitación; queremos convertirlo en una oportunidad y desarrollar un verdadero centro de conocimiento, formación y reparación naval”. Compartimos con el Puerto de Sevilla una visión de futuro basada en el crecimiento de nuevas actividades vinculadas a los cruceros, los yates y la reparación naval.

"Fuente de riqueza" para Sevilla

Por su parte, Juan Bueno, ha hecho hincapié en que “el río es industria, comercio y fuente de riqueza para Sevilla y la evolución experimentada por AG Seville Shipyard ha permitido desarrollar ese motor económico”.

En este sentido, ha afirmado que las cifras de la compañía “avalan la gestión desarrollada durante estos años, tanto por el crecimiento de la actividad como por la llegada de nuevos proyectos y la creación de empleo. Son una empresa modélica, tanto en resultados como en el compromiso, ya que apostó por una empresa en un momento complicado y, durante estos diez años, el salto ha sido sustancial. No solo hablamos de negocio, sino también de una apuesta por la ciudad y por el empleo”.