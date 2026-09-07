El caso ERE de Calcerinox comienza con la mitad de los acusados enfermos: piden la absolución del ex delegado de Empleo de la Junta

La Audiencia Provincial de Sevilla ha aperturado el curso judicial con un caso de agresión sexual, uno de frustración de la ejecución y la celebración de una nueva pieza separada del caso ERE. En esta ocasión, se juzgan las ayudas concedidas a la empresa Calcerinox entre los años 2008 y 2010.

La primera sesión judicial del caso, que venía aplazado desde 2024, estuvo marcada por la enfermedad de la mitad de los acusados. En las cuestiones previas planteadas por las partes se pidió la absolución por parte de la Fiscalía Anticorrupción del dueño de la empresa Uniter, José González Mata, y el ex delegado de Empleo Juan Rodríguez Cordobés, uno de los intrusos de este ERE. El Ministerio Público accedió a tal extremo tras ver los informes del IML (Instituto de Medicina Legal) por enfermedad.

Daniel Rivera, ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía, siguió esta primera sesión (en total serán 12) por videollamada. Su abogada defendió una vez más que las ayudas fueron concedidas antes de que este se incorporara a este puesto. Cabe recordar que este acusado ha sufrido suerte dispar en condenas y absoluciones en otras piezas separadas.

En el banquillo, por tanto, solo se sentaron dos miembros de Comisiones Obreras y el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. La defensa de este último planteó la absolución de su representado arguyendo que no se le había llamado a declarar en este caso. Las acusaciones se opusieron entendiendo que sí que estaba realizada dicha diligencia, a pesar de que se realizó en el marco de la denominada como pieza política del caso ERE.

La primera sesión se alargó más allá de las tres horas. La Sección Primera llegó a pedir a alguno de los letrados, incluso, "concreción" en estas cuestiones previas. El juicio se reanudará mañana y tendrá sesiones hasta el viernes. La segunda parte del mismo comenzará el 17 de septiembre y se alargará hasta el día 25 de este mismo mes. Los acusados han solicitado declarar en último lugar.

"Asumió fuera de la legalidad el compromiso de pago de las ayudas"

El escrito de acusación de la Fiscalía recoge que, en 2008, la plantilla de Calcerinox tenía en vigor un ERTE al estar la empresa en concurso de acreedores. Fue Rivas el que autorizó esa suspensión de empleo y "asumió fuera de la legalidad el compromiso de pago de ayudas con fondos públicos de la Junta" tras "negociarlo" con los dos responsables de CCOO también acusados en el procedimiento, que presuntamente eran conocedores de la ilegalidad. La ayuda fue de 612.890 euros.

Además, se acordó un plan de prejubilación "sin bases para su otorgamiento" por un total de 898.571 euros. La Fiscalía cree que fue Rivas quien instó a incluir en este plan a Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla, a pesar de no haber trabajado nunca para Calcerinox. Hubo otro intruso en este caso promovido, según el ministerio público, por los sindicalistas. Ya falleció.

Para Rivas, la condena solicitada es de siete años de prisión por prevaricación y falsedad en documento oficial, en concurso con un supuesto delito de malversación. Daniel Alberto Rivera se enfrenta a una petición de cinco años de prisión por los mismos delitos, al haber pagado aquellas subvenciones concedidas por sus predecesores a pesar de que no constaba expediente. Por último, para los mandos de Comisiones Obreras se piden cuatro años de cárcel para cada uno por un delito de prevaricación en concurso.