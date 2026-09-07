Los colegios de Sevilla estrenan el nuevo contrato privado de limpieza: plan de choque previo, el doble de personal y turnos en horario de clase

En los colegios públicos de Sevilla todavía no han entrado los alumnos, pero sí lo han hecho las fregadoras eléctricas, las sopladoras o las hidrolimpiadoras de alta presión. El pasado 1 de septiembre, el Ayuntamiento de Sevilla inició el plan de choque para instaurar el nuevo modelo privatizado de limpieza en los centros de la capital. Durante los 10 días previos a la vuelta al cole, se ha llevado a cabo un plan de limpieza en profundidad de los edificios con el objetivo de ponerlos a punto antes de que los menores lleguen a las aulas. Con la externalización del servicio, que hasta ahora era de titularidad municipal, se ha casi duplicado el número de trabajadores y se ha incorporado, por primera vez, el turno de limpieza de mañana.

El Plan Colegios Limpios ha incorporado un mínimo de 389 nuevos trabajadores para atender los 108 centros educativos públicos de la ciudad y que eleva hasta 3,6 los profesionales destinados de media a cada colegio. Hasta ahora, de acuerdo con el Consistorio, una plantilla de 636 trabajadores se encargaba de la limpieza de unos 350 edificios municipales, entre colegios, centros cívicos, bibliotecas, parques de bomberos o comisarías. El nuevo dispositivo permitirá alcanzar los 1.191 empleados -casi el doble- dedicados a la limpieza de edificios municipales, sumando a esos 636 trabajadores las 166 incorporaciones ya previstas y los 389 del Plan Colegios Limpios.

Un operario de la limpieza actúa en un colegio de la capital. / Rocío Ruz / Europa Press

El alcalde, José Luis Sanz, ha presentado este lunes el plan en el Colegio Mariana Pineda, en el barrio de Las Naciones, donde ha defendido que se trata de un modelo "mucho más moderno, eficiente y adaptado a las necesidades reales de los centros educativos" y que supone "un antes y un después en la limpieza de los colegios públicos de Sevilla". Cabe recordar que la privatización de este servicio -que está a cargo de las empresas Serveo y Team Service- generó una importante crisis entre el Gobierno local y los sindicatos, que se opusieron durante los primeros meses del año a que el servicio dejara de ser público. Finalmente, el Viernes de Dolores sellaron la paz y llegaron a un acuerdo: el edil se comprometió a no privatizar más servicios y a mantener a los trabajadores municipales.

Un turno de mañana nuevo y tres limpiezas profundas al año

La principal novedad del servicio será la creación de un turno de mañana para el personal de limpieza, inexistente hasta ahora y reclamado durante años por las asociaciones de madres y padres y las direcciones de los centros. A ello se sumarán los turnos de tarde y tres limpiezas generales en profundidad a lo largo del curso: antes de que comiencen las clases en septiembre, durante las vacaciones de Navidad y una vez termine el curso en junio.

El Ayuntamiento destinará más de 25 millones de euros durante dos años al nuevo plan, una cantidad que se suma a los cerca de 20 millones anuales que ya dedica a los peones de limpieza municipales.

Nueva maquinaria

El servicio incorporará además maquinaria que hasta ahora no entraba en los colegios. Desde fregadoras eléctricas y sopladoras hasta hidrolimpiadoras de alta presión y enceradoras. También se ha recurrido a medios específicos para eliminar grafitis en fachadas y espacios exteriores, intervenciones que están teniendo lugar estos días previos a las clases.

Un operario de la limpieza actúa en un colegio de la capital. / Rocío Ruz / Europa Press

Otra de las novedades será el seguimiento digital del servicio. Según ha explicado Sanz, el contrato permitirá conocer diariamente los trabajos realizados, los recursos empleados y el estado de cada centro, con el objetivo de reforzar la supervisión. La propia Blanca Gastalaver, delegada de Educación, explicó en una entrevista a El Correo de Andalucía que este seguimiento serviría para controlar el servicio y comprobar su calidad. De hecho, la propia Gastalver puntualizó que al tratarse de un "servicio externalizado" el Ayuntamiento "no se desentendería de los resultados" a pesar de que estuvieran a cargo de empresas privadas.

Tal cmo se comprometió en su acuerdo con los sindicatos, el alcalde ha defendido que el refuerzo no supondrá la salida de trabajadores municipales. "Les doy la cifra de los trabajadores municipales que se van a despedir: cero", ha afirmado. Según Sanz, la medida permitirá reducir la carga de trabajo de la plantilla pública y mejorar sus condiciones laborales.

Lipasam actúa en los alrededores

El nuevo plan se complementa con las actuaciones realizadas por Lipasam en el exterior de los centros educativos. Antes del comienzo del curso, la empresa municipal llevó a cabo 1.055 intervenciones en los accesos y alrededores de colegios, institutos, centros de FP y academias privadas. Los trabajos incluyeron desbroces, retirada de pintadas y cartelería, limpieza de papeleras y contenedores y baldeos y barridos en las entradas.

A estas actuaciones se suma la mejora de los itinerarios escolares, con una inversión de 150.000 euros para repintar calles escolares en el entorno de medio centenar de centros y colocar nueva señalización vertical de Calle Escolar. La actuación busca pacificar el tráfico y mejorar la protección de los peatones en los entornos educativos de los once distritos.

5,6 millones para mejorar 49 colegios

El Ayuntamiento también ha aprovechado el verano para intervenir en 49 centros educativos públicos, con 40 de estas actuaciones previstas para quedar terminadas al inicio del curso, tal como adelantó El Correo de Andalucía. La inversión en obras en ejecución asciende a 5,6 millones de euros. Sanz ha señalado que los trabajos que continúen durante el curso están coordinados con las direcciones, el profesorado y las Ampas para minimizar su impacto en la actividad educativa.

A esta cantidad se suman 8,95 millones de euros en proyectos en fase de redacción, cerca de diez millones correspondientes a actuaciones ya entregadas y otros 1,5 millones en obras actualmente en licitación.