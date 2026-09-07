Estepa ya huele a Navidad: arranca la campaña de mantecados y polvorones con el objetivo de superar los 15 millones de kilos

Un septiembre más, la localidad sevillana de Estepa comienza la campaña de mantecados y polvorones. Canela molida, almendra tostada, harina horneada y ajonjolí serán los olores que impregnarán el municipio en los próximos meses, donde los hornos ya se han encendido para hacer posible que sus productos lleguen a todas las mesas en Navidad.

Así lo ha anunciado el Consejo Regulador de las IGP “Mantecados de Estepa” y “Polvorones de Estepa”, que ha asegurado que las 18 empresas amparadas por este sello de calidad afrontan una nueva campaña en la que se prevé superar los 15 millones de kilos producidos el pasado año.

Detalle de una fábrica de mantecados a pleno rendimiento. / Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

2.200 empleos directos, el 85% ocupados por mujeres

"El sector genera alrededor de 2.200 puestos de trabajo directos, de los que aproximadamente el 85% están ocupados por mujeres, reflejando el importante papel de las profesionales que forman parte de las plantillas y que hacen posible, campaña tras campaña, mantener vivo este saber hacer", ha señalado en su página web.

Hay que recordar que los mantecados y dulces de Estepa aparecen por vez primera en las referencias históricas del documento de venta de Estepa que la Orden de Santiago firmó a favor de un banquero genovés de la familia Centurión en 1559. En dicha venta aparece como testigo Tristán Gómez, de oficio repostero. "No tiene nada de extraño que así fuera porque eran ya conocidas y apreciadas dos golosinas de nuestra localidad: su miel y su mermelada", señala en su web el Ayuntamiento del municipio sevillano.

Elaboración de mantecados. / María José López - Europa Press

Aumento de costes y falta de mano de obra

En cualquier caso, desde el Consejo Regulador advierten de que la campaña está condicionada por la evolución de los costes. "Se contempla una actualización de precios vinculada al IPC, al incremento de las materias primas y a otros costes alimentarios", ha indicado, de ahí que las empresas tengan que realizar "un esfuerzo para absorber parte de estas subidas y conseguir que afecten lo menos posible al consumidor".

El presidente del Consejo Regulador, José María Fernández, ha defendido por su parte que los Mantecados y Polvorones de Estepa "siguen ofreciendo una de las mejores relaciones calidad-precio dentro de los dulces navideños".

Otro de los problemas a los que se enfrenta esta industria es la falta de mano de obra. "La fuerte estacionalidad dificulta la incorporación de personal, aunque algunas empresas están diversificando su actividad durante el resto del año. El Consejo Regulador pone especialmente en valor la profesionalidad de las plantillas, fundamentales para mantener los niveles de producción y calidad", ha añadido.