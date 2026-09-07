Talento Cruzcampo inicia su séptima edición: 70 jóvenes recibirán formación en hostelería este año

El programa Talento Cruzcampo, de la Fundación Cruzcampo, el brazo social de Heineken, inicia su séptima edición. Este año 70 jóvenes participarán en un itinerario de formación especializado en hostelería con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales y favorecer su incorporación al mercado laboral. Hasta el momento han sido 400 las personas que han pasado por alguno de estos cursos de formación.

"Los resultados obtenidos reflejan el impacto del programa en la trayectoria de quienes han pasado por sus aulas", subrayan desde Heineken. De hecho, según la última encuesta de inserción laboral, en los últimos cinco años el 86,6% de los antiguos alumnos de Talento Cruzcampo se encuentra trabajando actualmente.

El programa combina formación especializada, experiencia práctica y contacto directo con empresas y profesionales para acercar el aprendizaje a las necesidades reales del mercado laboral. Este acompañamiento se mantiene durante todo el itinerario, incluida la fase de prácticas, con el objetivo de facilitar la transición de los jóvenes hacia el empleo.

Los participantes aprenden en Factoría Cruzcampo, un espacio abierto al público en el que se reproduce un entorno profesional real. Allí pueden desarrollar sus competencias desde el inicio, antes de completar su preparación con prácticas en establecimientos hosteleros. En este año, la edad media de los participantes de 21 años.

Becas de formación

Los alumnos de Talento Cruzcampo cuentan con una beca que cubre el 90% del coste de la formación, una ayuda que se amplía hasta el 100% para alrededor del 20% del alumnado. Este modelo se refuerza mediante la colaboración con empresas y entidades sociales, favoreciendo que más jóvenes puedan desarrollar su talento, mejorar su empleabilidad y acceder a nuevas oportunidades profesionales

Talento Cruzcampo forma parte de una trayectoria de más de 25 años dedicada a la formación especializada y la empleabilidad. Con más de 50 millones de euros invertidos en acción social en sus 30 años de trayectoria, Fundación Cruzcampo ha formado a más de 17.000 alumnos y ha alcanzado a más de 100.000 beneficiarios directos e indirectos.