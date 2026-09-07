José Luis Sanz descarta eliminar las multas a coches en La Cartuja de 2026 como exige Vox y mantiene sin fecha la reforma de la Zona de Bajas Emisiones

Las relaciones entre PP y Vox en Sevilla no solo están tensas por el proyecto para construir una mezquita en el Polígono Sur, que obtuvo licencia de obra por parte de la Gerencia de Urbanismo pese al rechazo frontal de la formación de Santiago Abascal. "Tenemos muchos reproches que hacerle (a Sanz) de los cumplimientos que dicen que han hecho de los acuerdos presupuestarios, cuando no ha sido así. Se han quedado muchas cosas en el tintero", afirmaba este lunes el portavoz del partido en el Ayuntamiento, Gonzalo García de Polavieja. Una de esas cosas es la tramitación de la nueva ordenanza reguladora de las Zonas de Bajas Emisiones, a través de la cual los dos grupos municipales acordaron reformar la normativa en La Cartuja para eliminar las multas a vehículos en días en los que no haya alta contaminación.

Pero Vox va más allá: quiere que se eliminen todas las multas impuestas desde el mes de enero -cuando se firmó el pacto- hasta ahora. "Sanz tiene que dejar de mirar hacia otro lado y cumplir el acuerdo alcanzado con Vox. Si el Gobierno municipal reconoce que hay que acabar con las multas automáticas de la ZBE, debe culminar ya la reforma normativa y explicar qué va a ocurrir con todos los sevillanos que han sido sancionados desde el comienzo de este año", justificaba su concejal Fernando Rodríguez Galisteo. "No vamos a aceptar una reforma que simplemente mire hacia adelante. Si el Ayuntamiento va a reconocer que el modelo de sanciones automáticas debe cambiar, tiene que asumir también la responsabilidad sobre las multas impuestas desde el 1 de enero de 2026", añadía.

Los concejales del PP, Álvaro Pimentel y Juan Bueno, en su reunión con la portavoz de Vox, Cristina Peláez, sobre la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja / Ayuntamiento de Sevilla

Sin embargo, el Gobierno de José Luis Sanz en estos momentos no se plantea quitar las sanciones porque considera que no es legal hacerlo y se encuentra estudiando cómo acometer esa reforma de la ZBE de La Cartuja. De hecho, se está alargando en el tiempo y se considera "complicado" llevarlo a cabo, que no imposible, porque se trabaja para ello. En el mes de mayo, desde Vox transmitieron a este periódico que lo más probable era que se llevara al pleno del mes de junio y ahí se pudiera aprobar (o incluso recurrir a un pleno extraordinario). Pero ha llegado al mes de septiembre, con el periodo de consulta pública iniciado en junio ya cerrado, y no avanza en su tramitación.

José Luis Sanz alerta que la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja está sujeta a fondos europeos

Cuando el alcalde de Sevilla se ha referido a la modificación de la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja siempre lo ha hecho con precaución y avisando de la dificultad de encontrar la fórmula correcta. Entre otras cosas, porque en La Cartuja hay fondos europeos en juego. Así lo expresó Sanz en una entrevista concedida recientemente a El Correo de Andalucía. "Se está estudiando y es complicado porque esa Zona de Bajas Emisiones está sujeta a muchas subvenciones y a muchos fondos europeos que se reciben gracias, precisamente, a que La Cartuja es Zona de Bajas Emisiones", valoraba.

Según el primer edil popular, "hay un proyecto muy importante, que se llama eCitySevilla, que está sujeto a muchísimos fondos europeos que tienen que llegar y que contempla sí o sí La Cartuja como una Zona de Bajas Emisiones". "Es una reivindicación de Vox pero es complicado, porque quitarla supondría la pérdida de muchos millones de euros de fondos europeos, un lujo que esta ciudad no se puede permitir", continuaba. Por ello, Sanz afirmaba que "se va a estudiar y se está estudiando qué se puede hacer", pero sin ser seguro que se haga. Anteriormente, el alcalde ya había puesto en duda la legalidad de retirar las multas puestas desde enero y es algo que de momento no se contempla.

Cámaras en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en La Cartuja. / EP

El proyecto eCitySevilla contempla la puesta en marcha de innovaciones en materia de TIC, movilidad y eficiencia energética en Sevilla TechPark. Promovido por la Junta de Andalucía, junto a Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla, tiene como objetivo transformar este enclave en un ecosistema abierto, digital, descarbonizado y autosuficiente energéticamente. Y disponde de casi 20 millones aprobados, que proceden de fondos europeos del nuevo marco comunitario 2021-2027.

Vox insiste en eliminar las multas desde enero en La Cartuja y no ve en riesgo los fondos europeos

Dentro de un clima ya enrarecido entre PP y Vox, desde el grupo liderado ahora por Gonzalo García de Polavieja no dan un paso atrás. "Se debe cumplir lo pactado, y hasta el momento, se ha sacado a exposición pública la modificación de la ordenanza de circulación para adaptarla al acuerdo que no es la eliminación de la ZBE, sino su reforma para que no se sancione mientras no se produzcan picos de contaminación que, en La Cartuja, dudamos que se produzcan", transmiten fuentes de Vox a El Correo de Andalucía.

"El Gobierno está muy preocupado por que se retiren las ayudas europeas, cuestión que en nuestra opinión no están en riesgo. Pero desde luego hay que eliminar las sanciones tal y como está pactado y firmado. Y eso es lo que tiene que hacer el Gobierno, cumplir", continúan estas fuentes. Por ello piden a José Luis Sanz "un pronunciamiento claro para que deje de sancionar y se devuelvan las multas desde enero y hasta que se apruebe la modificación de la ordenanza de circulación".

Desde julio de 2024, los accesos no autorizados detectados son denunciados y sancionados. Con esta medida, derivada de la Ley estatal sobre Cambio Climático, no pueden acceder a las zonas delimitadas, de lunes a viernes de 7 a 19 horas, los vehículos más contaminantes. El Ayuntamiento ya tiene instaladas todas las cámaras de control de tráfico previstas en la ZBE, con el fin de controlar el acceso de los vehículos más contaminantes, principalmente vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al año 2006.

PP y Vox seguirán negociando, hasta el momento sin fecha límite. Aunque Vox ya habla de una "ruptura" de la confianza entre ambos grupos y el PP mantiene que siguen vigentes todos los acuerdos alcanzados con la aprobación del Presupuesto.