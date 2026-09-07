José Luis Sanz anuncia una reordenación de Tussam por las obras del metro a la Ronda Histórica: "Va a ser un follón"

Las obras del tranvibús en la Ronda Histórica ya causaron problemas de tráfico la pasada semana, un aperitivo de lo que ocurrirá cuando lleguen los trabajos de la línea 3 del metro de Sevilla. Estas obras todavía no están adjudicadas por parte de la Junta de Andalucía, pero se espera que ocurra antes de que acabe el año. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 36 meses, es decir, tres años exactos, de manera que acabarían en 2029 si no hay retrasos. Además, el primer tramo recorrerá desde la calle Muñoz León hasta la Ronda de Capuchinos, aunque los tramos siguientes ya alcanzarán hasta el Prado de San Sebastián. El alcalde, José Luis Sanz, ya avisa: "Va a ser un follón".

El primer edil popular ya tiene en mente cómo la ciudad se va a tener que adaptar al momento en el que las obras del metro no se queden solamente en la zona norte, entre Pino Montano y la Macarena, sino que hagan su entrada en el centro, por vías de tráfico intenso a cualquier hora del día, con muchos vehículos privados y transporte público afectado. Como informaba este periódico, ya solo el tranvibús ha obligado a realizar cortes a la altura de la avenida José Laguillo, María Auxiliadora y Recaredo. Pero no tendrá nada que ver con el metro.

Cambios en las rutas de Tussam por las obras del metro en la Ronda Histórica

"La obra del metro es verdad que cuando llegue a la Ronda -que está a punto- va a ser un follón y se intentará amortiguar cambiando líneas de transporte público, buscando alternativas de itinerario, pero va a ser un follón", ha valorado José Luis Sanz en una entrevista concedida este lunes a Canal Sur Radio. "Que no se nos olvide que el metro es la vida y la solución de la movilidad de esta ciudad", ha añadido.

Sanz también ha segurado que "la semana quie viene ya no afectará la obra del tranvibús, pero sí que seguirán causando algunas molestias". Por ello, ha vuelto a pedir disculpas, pese a que "las obras van a transformar esta ciudad, merecen la pena, y sobre todo la obra del metro".

Obras del tranvibús en la Ronda Histórica de Sevilla. / El Correo

En esta misma emisora, ha abundado en el anuncio que realizaba en la entrevista concedida a El Correo de Andalucía sobre el carácter metropolitano de la línea 2 de metro y el próximo anuncio del tramo sur de la línea 3: "Me consta que el consejero tiene fecha para presentar el tramo sur de la línea 3 y la línea 2. Son proyectos muy mejorados". "El metro es la solución, el tranvibús fue un parche que se inventó el PSOE, se concedieron fondos europeos que no se pueden perder y es un transporte eléctrico, sostenible, que puede amortiguar la movilidad de los vecinos de Sevilla Este y Torreblanca. La solución es la línea 2 de metro. Al tramo sur de la L3, no aparecía la palabra Bellavista, y evidentemente habrá parada allí. Y con respecto a la L2, el PSOE renunció a que tuviera un carácter metropolitano y lo que se presente se recuperará, algo fundamental para Sevilla porque aquí hacen vida 1.200.000 personas", ha desarrollado.

Una vez finalicen las obras del metro en la Ronda Histórica, la novedad más importante afectará a los carriles de circulación. En todo el kilómetro de recorrido bajo tierra del metro están diseñadas dos estaciones, en la Macarena y en la Ronda de Capuchinos, que conllevarán un rediseño del espacio urbano. Concretamente, en 2029, cuando finalicen las obras quedarán cuatro carriles de circulación, dos para el transporte público y dos para vehículos privados con una dimensión mínima de 3 metros de ancho cada uno. Se elimina así el quinto carril que aún existe en determinados tramos de la ronda histórica que sólo se mantendrá en el tramo entre la Avenida de Miraflores y la Carretera de Carmona, facilitando así el giro a la izquierda.

Mapa de la ubicación de la estación Macarena en la calle Muñoz León, al inicio de la Ronda Histórica / Consejería de Fomento

Las obras del tranvibús alcanzan la Ronda Histórica

Según pudo comprobar este periódico y confirmaron fuentes municipales, este jueves los cortes alcanzaron la Ronda Histórica, en la zona de María Auxiliadora a la altura del giro desde la avenida José Laguillo. Estos trabajos iniciados este jueves finalizaron el viernes, una vez aglomerado el carril que queda. De momento hay dos carriles por los que momentáneamente no se puede pasar, hay uno en dirección a la avenida El Cid. Una vez concluidas las labores en ese punto, el lunes continúan desde el eje de la calle Juan de Mesa hasta la calle María Auxiliadora. Esta misma semana, el miércoles, llegarán las obras a la calle San Juan de Ávila, en el entorno del Colegio Sagrado Corazón En Sevilla Esclavas Del Divino Corazón Provincia Sur.

A continuación, se seguirán los trabajos en la avenida de Kansas City, una zona más próxima a la estación de trenes de Santa Justa, desde donde parte esta nueva parte del recorrido del tranvibús. Y finalmente, durante la semana del 14 de septiembre, tocará el turno para los cortes de tráfico más intensos en la Plaza del Duque.