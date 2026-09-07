El juicio por el brote de listeriosis de Magrudis y el ERE de Río Grande, los grandes protagonistas del panorama judicial en el final de 2026 en Sevilla

Los tribunales sevillanos encaran la recta final del año 2026 y el inicio del curso 26-27 con gran carga de trabajo. La Audiencia Provincial de Sevilla espera celebrar en los próximos meses juicios importantes, algunos de gran calado mediático.

Los juicios regresarán al Palacio de Justicia sevillano el próximo lunes, 7 de septiembre. La primera sorpresa que se llevarán los que han pasado todo el verano sin pasar por allí es que hay nueva señalética. En lo que a los casos se refiere, la primera semana no habrá ningún caso mediático. A partir de la segunda, los procedimientos se alargarán hasta 2027.

El próximo 10 de septiembre, un jurado popular enjuiciará a un varón acusado de amenazar de muerte y allanar la casa de su sobrina en Sevilla. La Fiscalía pide para él tres años de cárcel por la comisión de los mencionados delitos. Está previsto que el proceso comience el 10 de septiembre y que el 11 declaren los testigos y el acusado.

Una semana después dará comienzo uno de los juicios más mediáticos de los que se celebrarán en el Palacio de Justicia hasta final de año: el caso por la muerte de la joven Ana Buza. La joven cayó del vehículo que conducía su novio en extrañas circunstancias después de una discusión. La Fiscalía pide para el varón tres años de cárcel por homicidio imprudente, ya que iba a más velocidad de la permitida en la vía en el momento del suceso. La acusación particular, ejercida por la familia de la joven, solicita 20 años por la comisión de un delito de asesinato. Los días 21 y 22 de septiembre comparecerán los testigos, mientras que los días 23, 24, 25 y 28 declararán los peritos y el día 29 comparecerá el acusado.

También en septiembre, la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto enjuiciar dos piezas separadas del caso ERE. Una de ella está relacionadas con las ayudas recibidas por Calcerinox (en 12 sesiones entre el 7 y el 25 de septiembre) y la segunda por lo ocurrido en el Restaurante Río Grande de Sevilla.

Cabe recordar que en marzo del año pasado se aplazó la celebración de este juicio a petición de la defensa de Juan Lanza. El exsindicalista había cambiado de abogado apenas cuatro días antes, por lo que recalcó que era "inviable" prepararse la defensa de un proceso que tiene 14 tomos y más de 5.000 folios. El tribunal entendió que se trataba de "una causa justa", no atisbando ningún tipo de "deslealtad" en lo ocurrido. Arrancará el 29 de septiembre y continuará con más sesiones en octubre.

El caso de la listeriosis de Magrudis

Este inicio del curso judicial 2026-27 tendrá como gran protagonista al conocido como Caso Magrudis. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla será la encargada de calificar lo ocurrido por el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida con la bacteria por la mencionada empresa. Aquello se salvó con cuatro fallecidos y cientos de afectados.

El juicio comenzará a partir del 16 de octubre. Las personas físicas acusadas son Sandro José M.R., José Antonio M.P., Mario M.R., Encarnación R.J. y María José O.B. y las personas jurídicas Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L. Se les impunta un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave, declarando responsables civiles a las compañías de seguros Axa S.A., Aig Europe S.A. (sucursal España) y Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros.

Es decir, están imputados los miembros de la familia administradora de la empresa, el arquitecto técnico y la veterinaria municipal. Como responsable civil subsidiario de estos delitos está el Ayuntamiento de Sevilla. La Fiscalía pide 11 años y medio para el cabeza de familia y uno de sus hijos. Para su mujer y el resto de sus hijos se solicitan diez años de prisión. La Fiscalía no acusa a la veterinaria municipal. Las indemnizaciones solicitadas en total son millonarias. El caso finalizará el 27 de enero de 2027 después de decenas de sesiones.