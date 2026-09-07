La Nocturna del Guadalquivir KH-7 agota sus 25.000 dórsales y oferta mil plazas extra para batir su récord este año

La 38ª Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7 batirá el récord de participantes. Tras agotar los 25.000 dorsales iniciales, el Instituto Municipal de Deportes ha acordado habilitar un cupo extra de 1.000 plazas para alcanzar las 26.000 personas en las calles de Sevilla el próximo viernes 25 de septiembre.

La Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7 se ha consolidado como uno de los grandes eventos de la programación deportiva de la ciudad de Sevilla. Cuando aún quedan tres semanas para su celebración (el 25 de septiembre) todos los dorsales ofertados se han agotado.

Ante esta circunstancia, la organización ha acordado atender la elevada demanda y habilitar un millar de plazas adicionales. "Se refuerza la dimensión de una cita que se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos deportivos populares de Sevilla y en una referencia entre las carreras nocturnas europeas", apuntan desde KH-7.

Quiénes pueden participar

La Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7 se celebrará el viernes 25 de septiembre, a partir de las 22:00 horas. La prueba contará con un recorrido urbano de aproximadamente 8,5 kilómetros, con salida y llegada en el Paseo de las Delicias.

Se pueden inscribir todas las personas nacidas en el año 2011 y anteriores. El acceso a la zona de salida será a partir de las 21.00 h por las zonas indicadas y estará organizada por marcas, estableciéndose dos cajones para la salida en función de la mejor marca realizada por el deportista en el circuito de Carreras Populares del IMD.

La Recogida de dorsales y bolsa de la carrera se entregarán en la Feria del Corredor, ubicada en Torre Sevilla, los días 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de septiembre se entregará la Bolsa de la Carrera con su dorsal en la Feria del Corredor, ubicada en Torre Sevilla, en horario ininterrumpido de 11.00 h a 21.00 h, excepto el domingo 20 que será de 11.00 a 16.00 h. El día de la prueba, viernes 25, la entrega de dorsales en la Feria del Corredor se realizará hasta las 21 horas.

La Bolsa de la Carrera incluye el dorsal (personalizado para aquellos que se inscriban hasta el 1 de septiembre inclusive), Camiseta Técnica y Medalla, además de otros productos de carácter comercial que se puedan obtener por parte de la organización.