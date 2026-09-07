El PSOE evita sorpresas en Sevilla: Antonio Muñoz será el candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo

El PSOE de Sevilla ha evitado sorpresas. El líder socialista en la capital andaluza, Antonio Muñoz, será el candidato a la Alcaldía hispalense tras una legislatura en la oposición. La del exalcalde de Sevilla ha sido la única propuesta para liderar al partido en las próximas elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo y en las que tendrá que enfrentarse al actual regidor de la ciudad, José Luis Sanz.

Muñoz ha conseguido su candidatura pese a las dudas que han rodeado a su nombre en múltiples ocasiones desde que perdiera los comicios en 2023. El suyo, era el único nombre que sonaba en las quinielas del partido en los últimos meses. De hecho, el actual líder de la oposición en el Ayuntamiento de la capital presentó su candidatura el primer día de plazo y lo hizo con el respaldo de los 11 secretarios de las agrupaciones socialistas de la capital.

En 2023, el PSOE pasó de 13 a 12 concejales, 110.242 votos, en la Plaza Nueva y perdió el bastón de mando a favor del PP, que consiguió 14 escaños en el salón de plenos, a los que ha sumado los apoyos de Vox durante la legislatura para sacar adelante desde iniciativas a los presupuestos. A ambas formaciones apenas le separan 20.000 votos y Muñoz espera poder darle la vuelta al tablero en 2027.

Muñoz presenta "un proyecto innovador"

Hacía tiempo que Muñoz anunció su voluntad de volver a presentarse a los comicios. Tras su derrota en 2023, el líder de los socialistas en la capital andaluza decidió mantenerse como portavoz del grupo municipal con el objetivo de preparar un nuevo proyecto. Todo, para recuperar la Alcaldía. A esta decisión han ayudado la falta de un proyecto socialista alternativo y el respaldo de las directivas provincial y regional.

Por el momento, el candidato ha evitado pronunciarse al respecto de su nombramiento. "Nuestro objetivo es recuperar la mejor versión de nuestra ciudad", aseguraba el dirigente socialista en un comunicado al anunciar su voluntad de liderar la formación. Muñoz defiende el suyo como un "proyecto innovador": "Quiero devolverle Sevilla a los sevillanos, recuperar una ciudad que avance, que genere oportunidades y que vuelva a estar a la altura de lo que merece su gente".

Pese a las múltiples peticiones de la cúpula regional del partido, por evitar las primarias, no todos los municipios han seguido la tendencia de Sevilla con un solo candidato. De hecho, en cuatro de las ocho capitales de provincia (Huelva, Jaén, Córdoba y Almería) los socialistas tendrán que votar para decidir su candidato. Además, en otras 11 localidades de más de 20.000 habitantes los militantes están llamados a primarias.

La unidad reina en la provincia

En realidad, la provincia de Sevilla ha sido la excepción. Las primarias no solo se han evitado en la capital, si no que no se celebrarán en ningún municipio sevillano de más de 20.000 habitantes. Además de los alcaldes que repetirán candidatura, los nombres de los alcaldables son: Juan Borrego (Utrera), Rosa Isabel Pardal (Écija), David Díaz (Coria), Antonio Manuel Morcillo (Tomares), Inmaculada Muñoz (San Juan), Pedro Madroñal (Mairena del Alcor), y Diego Ramos (Bormujos).

En los últimos comicios de 2023, los socialistas perdieron grandes plazas como San Juan de Aznalfarache. Pese en el PSOE de Sevilla siempre recuerdan que han ganado dos elecciones -las locales y estatales-, su voluntad es recuperar todos aquellos municipios que se perdieron hace ahora cuatro años. El objetivo está claro, recuperar la unidad y las alcaldías y mantener la Diputación que ahora preside Javier Fernández.