La vuelta al cole del IES Vicente Aleixandre será entre andamios: arrancan las obras tras los derrumbes de techo del curso pasado

El IES Vicente Aleixandre, uno de los centros educativos de referencia de Triana, cerró sus puertas en junio con un sabor agridulce: el techo de uno de sus pasillos llevaba seis meses desprendido por las borrascas, seguía protegido con mallas por precaución y la reforma integral comprometida por la Consejería de Educación todavía no había comenzado. Tampoco arrancaron en julio o agosto, pese a la necesidad de intervenir en unas instalaciones con décadas de antigüedad. La vuelta al colegio, sin embargo, trae buenas noticias para esta comunidad educativa: la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) se ha comprometido a iniciar el proceso antes del 15 de septiembre, coincidiendo prácticamente con el regreso de unos 500 alumnos a las aulas.

Las "esperadísimas" obras que este instituto necesita "con urgencia" llegarán finalmente, aunque con varios meses de demora respecto al calendario previsto inicialmente. Tal como publicó este periódico en enero, la APAE se comprometió en un primer momento a comenzar la reforma integral del centro durante el mes de mayo. Semanas después, el instituto recibió la indicación de que los trabajos se trasladarían al periodo estival, una vez finalizado el curso. Sin embargo, tampoco pudieron ejecutarse durante esos meses. Según la Consejería, la actuación se tramitó a través del Acuerdo Marco y "tuvo la dificultad de que hasta tres empresas renunciaron a hacerla", hasta que finalmente pudo adjudicarse a una cuarta empresa. Ahora, la dirección del centro espera la entrada de los operarios "en los próximos días" para comenzar una actuación que permitirá renovar varias zonas afectadas del instituto.

"Con mucha seriedad en el trato y con total formalidad, nos han confirmado que entrarán antes del día 15", apuntan fuentes del claustro directivo. El centro, cuyas instalaciones superan ya los 60 años, sufrió un "grave incidente" el pasado enero, cuando se desprendió parte del techo de un pasillo que daba acceso a varias aulas. Tras aquel incidente se instalaron mallas de protección para evitar nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad del alumnado. Más allá de esa actuación preventiva, el instituto y el AMPA han venido reclamando una mejora más amplia de las instalaciones durante el último año.

"Nos han dicho que las obras durarán mínimo tres meses. Sabemos que no es lo ideal estar de obras con los alumnos en las clases, pero es algo imprescindible e inevitable. Es una obra de mucho calado y no podemos estar ni un solo día más sin ella", señalan desde la dirección del centro.

Reforma en pasillos, cubierta y escalera

Para acometer la actuación, la APAE realizará una inversión de 130.605,14 euros, la más elevada en los últimos años en el centro. Durante los próximos meses, los trabajos se centrarán en la impermeabilización de los tres pasillos que dan al interior del patio del instituto. También se actuará sobre una escalera exterior gravemente afectada tras las borrascas. "Lo más probable es que nos pongan una escalera nueva que conecte la primera planta con la salida al patio y al gimnasio; la que hay ahora está anulada e inutilizada", explican desde el centro. Además, se saneará parte de la cubierta superior del edificio, donde también se localizaron daños y zonas especialmente deterioradas.

Una vez finalizadas las obras, el instituto podrá recuperar tres aulas que permanecen cerradas desde enero, así como la zona del pasillo afectada por los desprendimientos.

Un instituto con medio siglo de historia

Ha sido un curso de numerosas noticias para los profesores, padres y alumnos de este centro. Hace 50 años, los vecinos de Triana estrenaron un instituto que acabaría llevando el nombre del único Premio Nobel nacido en la ciudad de Sevilla, el poeta Vicente Aleixandre. Las instalaciones, no obstante, ya tenían una larga trayectoria educativa antes de convertirse en instituto público: el edificio había funcionado previamente como colegio religioso y sus aulas y pasillos ya acogían alumnos antes de dedicarse a la Educación Secundaria.

Con la esperada reforma de un centro que se ha convertido en uno de los referentes educativos del barrio, el edificio de la calle San Vicente de Paúl vuelve a estar en boca de sus vecinos: hace menos de dos meses fue distinguido como Institución Honorífica en la Velá de Santa Ana por sus 50 años de servicio a la comunidad educativa. Por sus pasillos han pasado miles de alumnos durante este medio siglo, entre ellos el presidente de Aviones Comerciales de Airbus España, Ricardo Rojas, y el ganador de El Rosco de Pasapalabra, Rafa Castaño.

La llegada de esta reforma permitirá al IES Vicente Aleixandre afrontar una nueva etapa después de meses complicados para el centro. Más allá de la actuación sobre los daños provocados por las borrascas, esta tan esperada intervención supone una oportunidad para actualizar unas instalaciones con una larga historia educativa y mantener en un estado óptimo un espacio que forma parte de la enseñanza pública en Triana.