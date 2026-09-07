INSÓLITO
Yerai Cortés ya tiene fecha en Sevilla: presentará ‘POPULAR’ en el Cartuja Center CITE en febrero de 2027
Las entradas salen a la venta este miércoles 9 de septiembre desde las 12.00 horas
Insólito arranca el nuevo curso incorporando a Yerai Cortés a su programación, una de las figuras que mejor está redefiniendo el flamenco actual. El guitarrista llega el 5 de febrero de 2027 al Cartuja Center CITE (20.30 horas) para presentar en directo 'POPULAR', su último trabajo.
Toma nota:
Las entradas estarán disponibles este miércoles 9 de septiembre, a partir de las 12.00 horas, en la web del festival: https://insolitosevilla.com/conference-event/yerai-cortes/
Una carrera que no ha hecho más que empezar
Yerai Cortés llega a Sevilla con 'POPULAR' bajo el brazo y con una carrera que no ha hecho más que coger velocidad. Buena parte del público lo descubrió con "La guitarra flamenca de Yerai Cortés", el documental dirigido por Antón Álvarez que acabó llevándose dos premios Goya. Después llegó su nominación al Latin Grammy como "Mejor Nuevo Artista". Y ahora toca capítulo nuevo: su segundo disco y una gira con la que sigue llevando el flamenco a su terreno.
Su nuevo trabajo
En 'POPULAR' caben la energía de temas como "Gazpachuelo" o "Lirili", pero también la profundidad de "Taranta de Alicante". Hay fiesta, hay intimidad y, sobre todo, una forma muy personal de mirar a la tradición sin quedarse quieto dentro de ella.
Y si el disco tiene personalidad, el directo no se queda atrás. Cortés sube al escenario acompañado por seis voces femeninas, palmas y percusión corporal. No necesita mucho más. El compás, los silencios y la emoción hacen el resto, en un espectáculo que pasa de momentos de máxima intensidad a otros en los que prácticamente se puede escuchar respirar al público.
La fórmula, además, viene probada. Yerai Cortés ya ha llevado este directo a escenarios como Roskilde, Montreux o la Philharmonie de París y ha colgado el cartel de entradas agotadas en distintas ciudades españolas. Ahora le toca el turno a Sevilla.
Insólito empieza a enseñar sus cartas para el nuevo curso
La incorporación de Yerai Cortés también da alguna pista de por dónde quiere caminar Insólito en su nueva temporada: artistas difíciles de encasillar, propuestas con personalidad y nombres capaces de moverse entre públicos diferentes.
El festival viene, además, con los deberes hechos. Su primera temporada reunió a 41.272 asistentes, de los que un 68,45% fueron público local, un 27,83% llegaron desde otros puntos de España y un 3,72% procedían del extranjero.
Por su anterior edición pasaron nombres como Suede, El Kanka, Siloé, La Bien Querida, María Peláe, José Mercé, Chucho Valdés, Andrea Vanzo, Leire Martínez o Patricia Galván. Una mezcla bastante clara de lo que pretende ser el festival: un espacio sin etiquetas.
Los conciertos ya confirmados de Insólito
Y Yerai Cortés no llegará solo. Green Cow Music ya ha confirmado varias fechas para la nueva programación de Insólito, todas ellas en el Cartuja Center CITE.
- José González el 31 de octubre.
- Chambao el 1 de noviembre.
- Yerai Cortés, el 5 de febrero de 2027.
- MEUTE el 24 de abril.
Para ver a Cortés habrá que estar atento: las entradas salen a la venta este miércoles 9 de septiembre a las 12.00 horas a través de la web del festival. Y viendo cómo le ha ido en algunas de sus últimas fechas, quizá no sea mala idea ponerse una alarma.
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