La Audiencia de Sevilla exime de la pena de prisión a un hombre con más de 40 incidencias en la pulsera antimaltrato: pagará 900 euros

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado parcialmente la condena a un hombre que tuvo hasta 40 incidencias en la pulsera antimaltrato que llevaba colocada por orden del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1. El tribunal no ha considerado probado que cometiera los delitos más graves, entre ellos uno de amenaza, y por los que le fue impuesta una pena de dos años y dos meses de prisión. Finalmente, el fallo ha quedado rebajado a la comisión de un delito continuado de quebrantamiento de condena de medida cautelar y la imposición de una multa de 900 euros.

La sentencia recoge que el varón y la víctima mantuvieron una relación conyugal y tuvieron dos hijos, actualmente menores de edad. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1, le impuso en 2019 una orden de alejamiento de 500 metros y se acordó someterle a seguimiento a través de la pulsera antimaltrato que envía información al sistema Cometa.

El hombre fue avisado de que cualquier manipulación, daño o impedimento que evitara el correcto funcionamiento del dispositivo podía costarle una condena por un delito de quebrantamiento. "Pese a ello, el acusado, desde el día 13 de febrero de 2021 hasta el 18 de julio de 2021, ha dejado descargar la batería del dispositivo, con más de 40 incidencias por este motivo, y en algunas ocasiones por más de seis horas", recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.

En total, la resolución recoge hasta siete episodios en los que "se paró el brazalete de la unidad dos track varias horas" entre los meses de febrero y julio de 2021. El 15 de julio se acordó que dejara de llevar el dispositivo -por la alarma que suponía para la víctima cada aviso- y el día 27 de ese mes se le desinstaló, continuando la prohibición de aproximación a la perjudicada.

La sentencia revoca y no da como probados dos hechos de la denuncia que sí estimó la juez de Violencia Sobre la Mujer, 1, de Sevilla, por lo que descarta los delitos de quebrantamiento y amenazas graves. La víctima denunció que el 18 de agosto de ese año, ya sin la pulsera, sobre las doce de la noche, el hombre se acercó a ella y a su pareja de entonces apuntándoles con una escopeta. "Puta, venid, os tengo que dar un chispazo, os voy a echar de aquí, me voy a liar a tiros con tu casa". Además, se denunció que seis días después pasó por la puerta de la casa de la víctima en coche.

La víctima sufre "el temor generado por la alarma"

El acusado aseguró en la sala, donde solo respondió a su abogado, que tuvo incidencias de todo tipo durante el tiempo que llevó la pulsera, pero que no llegó a acercarse a su ex. "Incidencias que eran de todo tipo y variadas, porque se estropeaba, perdía baterías, porque se le engachó con la bicicleta y que la poca carga que tenía dicha pulsera en ocasiones le acarreaba problemas, pero que en ningún momento había tenido un acercamiento con la denunciante desde que se separó de ella", recoge la sentencia.

La Audiencia de Sevilla afirma que los avisos de estos las incidencias del sistema "generan alertas para la propia víctima, que, a pesar de no ver al denunciado, sí sufre el temor generado por la alarma, que en esencia la avisa de la proximidad del denunciado aunque ella no lo vea, siendo estas molestias las que determinaron finalmente la retirada del sistema de control, pero sin haber quedado acreditado que el sistema no funcionase".

Fundamenta el tribunal que, al "no constarle" que el acusado hubiera "extremado su contacto" con el dispositivo ni haber informado al sistema de "cualquiera hecho ajeno a su voluntad e intervención", confirma la sentencia en lo que se refiere a la comisión por su parte de un delito continuado de quebrantamiento de medidas del art. 468.3 del C.P.

"No podemos llegar a la misma conclusión en los otros dos delitos"

"Pero no podemos llegar a la misma conclusión respecto de la condena por los otros dos delitos que recoge la sentencia", apunta el Tribunal. "Consta que la denunciante en el acto del juicio mantiene que no recordaba el incidente del día 18/08/21, cuando iba en compañía de quien era su pareja en esa época".

Aseguró en el plenario la víctima que su entonces pareja "le contó unos hechos que ella denunció, pero que ahora no recordaba bien". Arguyó que entonces ella se encontraba en tratamiento con pastillas y con psicólogos, manteniendo que no recuerda haber visto al acusado con ningún arma, insistiendo igualmente que el día 24/08/21 tampoco vio al acusado pasar con el coche, refiriendo que de la entrega y recogida de los niños se encargaban los abuelos y que esos episodios no podía confirmarlos".

La juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer mantuvo que no eran creíbles las versiones de ninguno de los dos acusados en la sala, pero dio valor a las prestadas por la víctima en fase de instrucción. Sin embargo, la Audiencia de Sevilla estima que no se ratificó en plenario y aportó que estaba bajo tratamiento psicológico y bajo los efectos de una importante medicación.

"Por ello, difícilmente podemos entender que la declaración de la denunciante en la fase previa al juicio tenga mayor valor que la que presta en el acto del juicio, ciertamente había otras pruebas que se podían haber aportado para corroborar los hechos denunciados, ya que en alguno de los episodio hay terceras personas distintas a denunciante y denunciado, que pudieron intervenir como testigos en el acto del juicio", afirma el tribunal.

"Además, el testigo que supuestamente la acompañaba tampoco ha declarado en el acto del juicio, de manera que si a ello añadimos la negación del acusado sobre estos hechos, la consecuencia lógica de todo lo expuesto no puede ser otra que considerar la inexistencia de pruebas que corroboren fehacientemente tales hechos denunciados", insisten los magistrados.

En definitiva, confirma el delito de quebrantamiento de medida cautelar del 468.3 del CP y mantiene la condena a la pena de 10 meses de multa a razón de una cuota diaria de tres euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Sin embargo, "el bagaje probatorio desarrollado en este procedimiento respecto de este segundo quebrantamiento del art. 468.2 y del delito de amenazas del art. 169.2 del C.P. resulta insuficiente para fundar una condena en los términos recogidos en la sentencia. Por tanto, en aplicación de los anteriores principios generales que amparan la presunción de inocencia del acusado, debe dictarse para el mismo por estos dos hechos una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorable para el mismo".