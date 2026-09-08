El futuro de Líbano, en el aire: el Ayuntamiento de Sevilla busca nuevos dueños y podrá fin a una concesión que lleva expirada desde 2022

El Ayuntamiento de Sevilla da el paso definitivo para que comience una nueva etapa para los quioscos conocidos como El Líbano y La Casa del Estanque, ubicados en el Jardín de las Delicias. El futuro del bar y el restaurante, respectivamente, está en el aire después de 15 años en las mismas manos. Según ha podido confirmar El Correo de Andalucía, en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de este martes se aprueba iniciar los trámites administrativos para licitar la concesión demanial de estos dos establecimientos. El Gobierno de José Luis Sanz arranca así la búsqueda de nuevos dueños -aunque los actuales podrían hacerse de nuevo con la concesión- y pondrá fin a una licencia que expiró en 2022 y que ha sido prorrogada durante cuatro años. Se encuentra actualmente en explotación por los hasta ahora titulares de la concesión en régimen de precario hasta que se formalice la nueva adjudicación.

La nueva licitación permitirá a sus nuevos propietarios la conservación, gestión y mantenimiento de ambos establecimientos y sus terrazas de veladores, que además tienen carácter de restaurante y bar de copas pero sin la posibilidad de utilizar música. Según el pliego al que ha tenido acceso a este periódico, una inspección realizada en febrero constató que los actuales titulares de la concesión tienen los dos quioscos "en buen estado de conservación y mantenimiento", aunque los licitadores podrán solicitar una visita de inspección junto al Servicio de Patrimonio Municipal del Suelo y Concesiones de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla para poder realizar las comprobaciones oportunas.

Características de la licencia para gestionar Líbano y La Casa del Estanque El pliego establece que el adjudicatario de la concesión podrá realizar a su costa obras de reformas sobre los inmuebles y espacios objeto de la concesión para su adecuación al uso de establecimientos de hostelería. También realizará y costeará obras legalmente necesarias. Además, puede destinar a terraza de veladores las zonas habilitadas para ello y debe aportar una propuesta definiendo cuantitativa, descriptiva y gráficamente el mobiliario a instalar, pudiendo ser mesas, sillas y otros elementos no permanentes de sombra, iluminación o apoyo de la actividad, siendo preceptivo obtener autorización municipal con carácter previo a su implantación.

Fin a una situación administrativa compleja: la actual concesión de Líbano caducó en 2022

La concesión administrativa de Líbano y de La Casa del Estanque expiró en febrero de 2022, pero desde entonces los actuales dueños, una de las sociedades a cargo de los Cebolla, Adriano Diez SL, ha seguido ocupando estos establecimientos y gestionándolos durante cuatro años más. De hecho, fue el Ayuntamiento de Sevilla el que la volvió a prorrogar de nuevo el pasado mes de junio, cuando la Comisión Ejecutiva de Urbanismo aprobó "la continuación de la explotación en precario, en los términos y condiciones en que fue autorizada en su día la concesión hoy extinguida, hasta la adjudicación del nuevo procedimiento". Todo ello, a pesar de que el Tribunal Supremo ya decretó en firme la fecha de cierre de estos negocios.

En concreto, esta concesión caducó oficialmente el 12 de febrero de 2022, tal como estableció el Supremo más de dos años después, en septiembre de 2024. Tras la decisión de este tribunal, la Junta de Gobierno local acordó hacer cumplir la sentencia que dictaba que los propietarios de estos locales -la familia de los Cebolla- tendrían que haber abandonado el Parque de las Delicias, efectivamente, en febrero del 2022. Asimismo, se encargó a la Gerencia de Urbanismo que ejecutara esta medida.

La terraza Líbano, situada en pleno parque de las Delicias / CARLOS DONCEL

Sin embargo, aquello nunca ocurrió y ambos establecimientos han seguido abiertos gracias a una ampliación de esa concesión ya expirada. "Esta prórroga es posible hasta que salga la nueva licitación en la que estamos trabajando", justificaron entonces desde el Ayuntamiento de Sevilla a este periódico. Esa licitación llega ahora. Desde el Ayuntamiento de Sevilla explicaron que en este último tiempo "venía haciéndose en precario", y se pasaba a autorizar "la continuación hasta adjudicación del nuevo procedimiento".

Desde Grupo Batuta -que engloba a ambos negocios- no han hecho valoraciones hasta el momento a las preguntas de El Correo de Andalucía. Aunque salga una nueva licitación, tiene la opción de apostar de nuevo por esta concesión y continuar gestionando tanto Líbano como La Casa del Estanque. Lo que sí reconoce el pliego es que lo mantienen en buen estado. De hecho, durante este verano Líbano ha seguido anunciando fiestas en su terraza en sus redes sociales y publicando fotos.

La nueva licencia de Líbano: un hito después de 15 años

El Gobierno de Monteseirín le dio a una de las sociedades a nombre de Rafael Cebolla -Adriano Diez SL- el permiso para ejecutar la actividad hostelera en los jardines el 20 de abril de 2011. La concesión como máximo duraría ocho años, por lo que tendrían que haber terminado en teoría en 2019. Pero, por cuestiones legales recogidas en el contrato, la fecha tope se alargó hasta febrero 2022. Sin embargo, esto no fue oficial hasta tiempo después, cuando en septiembre de 2024 el Tribunal Supremo se pronunció al respecto.

Hasta entonces, y como no había una resolución judicial firme, ambos negocios siguieron con su actividad en sus respectivos establecimientos. En septiembre de 2024 llegó el auto del Supremo y la Junta de Gobierno local instó a la Gerencia de Urbanismo a que desalojara el Parque de las Delicias. Sin embargo, para 2025 se le concedió una prórroga, y en junio de este 2026 otra ampliación más.

La terraza Líbano inicia una nueva etapa y podría cambiar de manos. / CEDIDA

La cláusula tercera del contrato sellado por el Consistorio y Adriano Diez SL aquel 2011 establecía un matiz importante: "El espacio público se pondrá a disposición del adjudicatario en la fecha en que se produzca el inicio de las obras". El reloj por tanto no empezaba a contar a partir de la firma, sino desde que comenzaran las reformas de acondicionamiento que tenía que acometer la empresa concesionaria.

La Junta de Gobierno Local, a petición de la compañía, puso entonces como fecha tope el 12 de febrero de 2022, ya que justo ese día de 2014 fue cuando se inició la intervención en La Casa del Estanque. Así, el Grupo Batuta había conseguido ganar unos años más de actividad para sus dos establecimientos, a pesar de que hay constancia de que Líbano llevaba explotándose desde el 18 de mayo de 2012.

Y no acabaron ahí las demandas de Adriano Diez SL: a principios de 2020 pidieron al Consistorio "el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión mediante la ampliación de cuatro años adicionales". Esto es: compensar las supuestas inversiones imprevistas que habían tenido que realizar en las infraestructuras a cambio de alargar el fin del contrato. El Ayuntamiento, por su parte, fue tajante: no habría ninguna ampliación.

Por tanto, la fecha máxima para abandonar los jardines seguía el 12 de febrero de 2022, tal como había aceptado anteriormente. Los empresarios recurrieron la resolución de la Junta de Gobierno, que lo desestimó. Ante ello, y viendo que tendrían que desalojar las instalaciones, se llevaron el asunto al Contencioso de Sevilla, TSJA y Supremo, que dieron la razón al Ayuntamiento.