Cancelados varios vuelos entre Sevilla e Inglaterra por el fallo en el control aéreo de Reino Unido

El Aeropuerto de Sevilla se ha visto afectado este martes por los problemas que está provocando en Reino Unido un fallo técnico en el sistema de control del tráfico aéreo. La incidencia ha obligado finalmente a cancelar dos vuelos entre la capital andaluza y Londres-Gatwick, uno de llegada y otro de salida.

La incidencia ha obligado finalmente a cancelar, hasta el momento, cuatro vuelos entre la capital andaluza y Reino Unido, dos conexiones con Londres-Gatwick y otras dos con Bristol.

Las primeras cancelaciones han afectado a un vuelo procedente de Londres-Gatwick, que tenía previsto aterrizar en Sevilla a las 18.25 horas, y a la conexión de regreso desde San Pablo, cuya salida hacia el aeropuerto londinense estaba programada para las 19.15 horas.

La cancelación no se ha producido de manera inmediata. La operativa se ha mantenido durante un tiempo a la espera de comprobar si el vuelo procedente de Londres podía finalmente salir, aunque fuera con retraso, lo que habría permitido posteriormente recuperar también la conexión de regreso desde Sevilla.

Finalmente, ante la imposibilidad de mantener la operación, los dos vuelos con Gatwick han terminado siendo cancelados.

A ellos se han sumado posteriormente otros dos vuelos entre Sevilla y Bristol. En este caso, ha quedado cancelada una llegada prevista al aeropuerto hispalense a las 20.15 horas, así como el vuelo de salida con destino a la ciudad británica, programado inicialmente para las 20.55 horas.

De esta forma, el fallo en el sistema de control aéreo británico deja por el momento cuatro operaciones canceladas en el Aeropuerto de Sevilla, todas ellas conexiones con Reino Unido.

Más de 400 vuelos cancelados en Reino Unido

El origen de las alteraciones está en un fallo técnico en el control del tráfico aéreo de Reino Unido, que ha provocado la cancelación de cientos de operaciones en algunos de los principales aeropuertos del país.

Entre los aeródromos afectados se encuentran los londinenses Heathrow y Gatwick, además de Manchester y Birmingham, aunque las incidencias se han extendido también a otros puntos como Jersey, Aberdeen, Glasgow, Southampton, Belfast o Edimburgo.

El gestor británico del tráfico aéreo, NATS, ha informado de que se ha implementado una solución y de que el sistema de vuelos ha comenzado a recuperarse. No obstante, la magnitud de las alteraciones acumuladas durante la tarde sigue provocando cancelaciones y retrasos en numerosas conexiones.

Según los datos de Flightradar24 recogidos por Europa Press, la incidencia había provocado ya 425 vuelos cancelados durante la tarde de este martes. Las compañías más afectadas eran easyJet, con 137 operaciones suprimidas, y British Airways, con 111, seguidas de KLM, con 26; Eurowings, con 22; y Ryanair, con 21.

Las aerolíneas ofrecen cambios y reembolsos

El problema ha generado un importante impacto entre los pasajeros que tenían previsto volar desde o hacia Reino Unido. La secretaria británica de Transporte, Heidi Alexander, ha reconocido las molestias ocasionadas mientras los técnicos trabajaban para solucionar la incidencia.

Por su parte, easyJet ha señalado que hará todo lo posible por minimizar las consecuencias para sus clientes y ha anunciado que ofrecerá a los pasajeros afectados diferentes alternativas, entre ellas traslados gratuitos o reembolsos, además de comidas y alojamiento en hotel cuando resulte necesario.

Aunque el sistema británico ha comenzado a recuperar progresivamente su funcionamiento, las consecuencias del fallo continúan notándose en la programación aérea y ya han alcanzado a Sevilla con la cancelación de las dos conexiones previstas este martes con Londres-Gatwick.