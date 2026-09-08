De ensayar en caracolas a quedarse sin local: malestar entre las bandas de música que serán desalojadas por las obras junto al Lope de Vega

El propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, puso fecha al inicio de la reforma del entorno del Lope de Vega: septiembre. Será en los próximos días cuando máquinas y albañiles entren a trabajar en una obra por la que sobrevuelan desde hace meses las dudas respecto a las caracolas del complejo musical La Madrina, que el proyecto contempla derribar. Ahí han ensayado durante años varias bandas que aseguran que, en todo este tiempo y a solo unos días del arranque, el Ayuntamiento no les ha ofrecido "ni alternativas de locales, ni fechas tope de desalojo".

El equipo de Sanz anunció su intención de transformar este enclave hace justo un año, y licitó la actuación el pasado 2 de enero. Sin embargo, la comunicación del Gobierno local con las formaciones musicales afectadas "ha sido completamente nula" durante todo este tiempo, según Rafael Méndez, director de la banda San Juan Evangelista, con sede en una de estas caracolas. "La gestión de este tema por parte del Ayuntamiento ha sido penosa, desastrosa". Desde el Consistorio no han respondido hasta el momento a las preguntas de El Correo de Andalucía.

"Lo que sabemos de las obras es por los medios de comunicación. A nosotros no nos han dicho nada de alternativas de locales ni de fechas límite de desalojo", insiste Méndez. "Ante esta situación, y también por la gran insalubridad que hay en las caracolas, hemos empezado ya a empaquetarlo todo", detalla el director de San Juan Evangelista. "Por suerte, la Hermandad de la Esperanza de Triana nos ha cedido un espacio de manera temporal, y allí estaremos mientras buscamos algo".

Sin fecha de desalojo y ensayando en la calle

"Entiendo y celebro que vayan a renovar el entorno del Lope de Vega, pero me desconcierta la falta de información a la que se comprometió el Ayuntamiento", coincide en señalar Reyes Ortiz, presidenta del Liceo de Sevilla. "Lo que conocemos sobre este tema es lo que leemos en los periódicos. Por parte de la Delegación de Fiestas Mayores no hemos recibido ningún aviso de nada en estos meses", lamenta Ortiz.

Locales de ensayo de bandas en el entorno del teatro Lope de Vega. / Marina Casanova

Faltan solo unos días para que comiencen los trabajos en la zona, y el Liceo de Sevilla tampoco sabe aún qué fecha tope tienen para abandonar su local: "No tenemos ni siquiera los plazos de desalojo. Solo hay incertidumbre", lamenta la presidenta de esta formación. "Hay que tener en cuenta que allí tenemos todas nuestras cosas: partituras, instrumentos, enseres... Es nuestro patrimonio".

Como en el caso de San Juan Evangelista, al Liceo tampoco se le ha ofrecido ningún local alternativo para ensayar. Y para colmo, esa caracola que prontó dejará de ser su casa "está sin luz" y rodeada de un ambiente insalubre. "En las últimas semanas no nos ha quedado otra que tocar en la calle, pedir favores a otras bandas o contactar con el Distrito Sur para tener algún lugar en el que ensayar".

"De hecho, ni hemos difundido nuestra escuela de música. ¿Cómo vamos a promocionar algo que ni siquiera sabemos dónde va a estar situado?", añade Reyes Ortiz a este medio. "Estamos muy decepcionados y desconcertados con este tema", afirma Ortiz. Una sensación amarga que también comparten en San Juan Evangelista: "Los ánimos están muy bajos. Algunos padres han cambiado incluso a sus niños de banda viendo el panorama", comenta su director.

Una transformación inminente junto al Lope

El proyecto abarca todo el entorno cerrado de los jardines del Lope de Vega, así como las calles perimetrales del Paseo de las Delicias, avenida María Luisa, calle La Rábida y Palos de la Frontera. Esto es, una superficie total afectada por las obras de 68.419 m2, de los cuales 56.103 m2 corresponden al interior de los jardines del Lope de Vega y 12.316 m2 a zonas exteriores por la ejecución de redes de saneamiento y mejoras de acerado.

Recreación de cómo será la transformación del entorno del Casino de la Exposición / Ayuntamiento de Sevilla

La empresa adjudicataria, Martín Casillas, pidió al Ayuntamiento de Sevilla arrancar cuando acabase el verano, pese a que este contrato de 6,3 millones de euros se licitó en enero. Recientemente, José Luis Sanz confirmó que el inicio de esta intervención será "en septiembre", aunque sin precisar fecha concreta. Sí que se conoce, tal como establece el plazo de ejecución, que los trabajos se prolongarían durante 13 meses

Una vez concluyan las reformas y los derribos de las caracolas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de jardines, zonas peatonales y hasta de un auditorio al aire libre. En total, este proyecto prevé transformar más de 30.000 metros cuadrados en un enclave emblemático de la ciudad, muy cerca de la Plaza de España. Así, el área de actuación está delimitada "por todo el entorno cerrado de los jardines de Lope de Vega, así como las calles perimetrales de paseo de las Delicias, avenida María Luisa, calle Rábida y Palos de la Frontera", tal como consta en el pliego de prescripciones técnicas.