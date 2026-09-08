La Cartuja de Sevilla abre nueva vía de negocio de cara a Navidad: un catálogo propone a las empresas regalos corporativos "exclusivos"

Regalar una pieza de La Cartuja de Sevilla ha sido, históricamente, un sello de distinción. Muchas empresas, desde hace décadas, han imprimido su marca en los artículos de la emblemática firma hispalense para tener un detalle con clientes, directivos o empleados en fechas señaladas. Una línea de negocio que se ha mantenido tras la reapertura de la factoría -que volvió a funcionar la pasada primavera tras estar a punto del cierre definitivo-, aunque ahora abre una nueva apuesta de cara a Navidad.

"Durante todo el año hacemos personalizaciones para empresas que quieren hacer regalos a nivel corporativo exclusivos y para personas a nivel privado que quieren imprimir sus iniciales o su divisa en las vajillas", destaca la directora Comercial y de Marketing de la compañía, Isabel Lara. Ahora, la novedad es que La Cartuja de Sevilla ha lanzado un catálogo de regalos para empresas 2026 enfocado a las fechas navideñas, cuando son muchas las firmas que optan por los regalos para felicitar las fiestas.

Piezas que se estrenan con el nuevo catálogo

Esta publicación cuenta además con piezas que por primera vez verán la luz. "Son de nuevo lanzamiento, como es el caso de los portavelas, que cuentan con velas aromáticas con unos olores muy característicos y con el decorado de La Cartuja, así como vaciabolsillos con decorados antiguos, pero son inéditos, porque proceden de nuestros archivos antiguos, que se han adaptado a estas piezas", señala Lara.

Vaciabolsillos del catálogo de La Cartuja para Navidad. / La Cartuja de Sevilla

Además, el catálogo incluye "diferentes propuestas, con opciones de personalización y soluciones adaptadas a cada necesidad", señala la compañía. Entre estas piezas, lapiceros, mugs o floreros. "Hemos tenido que hacer una selección para centrar los esfuerzos de fabricación", añade Lara. Una gran parte de los artículos están relacionados con el desayuno, aunque también las empresas pueden optar por otros objetos como bandejas, posavasos, jarrones o la clásica bombonera. "No es un regalo que se consume y siempre te acuerdas de la persona que te lo ha regalado", concluye.

Ya vendiendo fuera de España

Uno de los grandes retos que se marcaba la compañía tras su resurrección -gracias a la entrada de un grupo inversor liderado por Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper, junto a las hermanas Luksic y la empresaria Mar Madrid- ha sido el de internacionalizar las ventas. De hecho, fue el amor a primera vista de las chilenas Luksic por una de sus vajillas la que sirvió de resorte para su recuperación, al ver su capacidad de obtener éxito internacional.

Ese objetivo ya va tomando forma con los primeros pedidos fuera de España, según confirma la directora comercial y de marketing de la empresa. La incorporación de nuevas líneas de producción y mantener el sello artesano de la marca, combinándolo con nuevos diseños e innovación para reforzar su prestigio mundial son, de hecho, los objetivos a medio plazo de La Cartuja de Sevilla, según señalaba Targhetta a principios de abril, cuando la fábrica abrió de nuevos sus puertas.

Mugs del catálogo de La Cartuja para regalos de empresa de Navidad. / La Cartuja de Sevilla

Nueva web para la venta on line

Otro de los hitos que cumplirá la compañía a corto plazo es la apertura de una nueva web. Desde junio, las ventas on line están abiertas, pero el objetivo era abrir una nueva que lleva el sello de los actuales propietarios y sigue la línea de la nueva etapa que vive la compañía tras el rescate.

"Tenemos aún muchas cosas que contar", destaca Lara. Hay que recordar que la firma ha establecido ya lazos de cooperación con otras firmas señeras, como Inés Rosales, con la que ya ha tenido vínculos en el pasado.