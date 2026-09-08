El IMD baja sus tarifas para 2027: pases diarios a la sala fitness por cinco euros y precios reducidos para sesiones con prescripción médica

El Gobierno de José Luis Sanz ha presentado este martes su proyecto de ordenanzas fiscales para 2027 con varias novedades. Una de las más destacadas afecta al Instituto Municipal de Deportes de Sevilla (IMD), que aplica el Plan Andaluz de Prescripción de Ejercicio Físico. Esta normativa autonómica, en palabras del delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, "convierte el deporte en una medicina preventiva para combatir el sedentarismo". Y para adaptarse a ella se lanzarán el próximo año nuevas tarifas para el deporte por prescripción médica en los centros del IMD. Bueno las ha definido como tarifas "bastante asequibles".

"Si, por ejemplo, el médico prescribe a un vecino mayor de edad o con problemas articulares hacer ejercicio para mejorar su salud, tendrá acceso directo a la red municipal a precios hiperreducidos", ha analizado Bueno. "Estamos hablando de una demanda que es conocida en la ciudad de personas que vienen a pasar un día por temas de negocio, por temas de cualquier otro tipo de asunto y deciden y quieren hacer deporte y no tienen acceso a estas instalaciones", ha proseguido el concejal del PP.

Las nuevas tarifas del IMD para 2027

Juan Bueno ha explicado cada una de las nuevas tarifas que tendrá el IMD el próximo año:

Formalizar la matrícula en un centro deportivo del IMD como prescripción para atender esa prescripción facultativa, con una valoración técnica incluida, tendrá un coste de 10 euros .

como prescripción para atender esa prescripción facultativa, con una valoración técnica incluida, tendrá un coste de . Las sesiones sueltas tendrán un coste de 5 euros.

tendrán un coste de El bono semanal , dos sesiones, tendrá un coste de 8 euros .

, dos sesiones, tendrá un coste de . La tarifa mensual completa , con ocho sesiones monitorizadas, será de 30 euros .

, con ocho sesiones monitorizadas, será de . Para el público en general, ya no por prescripción médica, el acceso a la sala de fitness tendrá un precio de 5 euros al día dentro de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento.

Juegos Deportivos Municipales del IMD en Sevilla / IMD

Las ordenanzas fiscales de Sevilla para 2027 plantea una bajada de impuestos

Esta bajada de precios del IMD está incluida dentro de una bajada de impuestos general. Además de la ya habitual bajada del IBI del 1%, se suman bonificaciones para familias, comercios, empresas o deportistas. El portavoz municipal presentará el documento al CESS y a los portavoces de PSOE, Vox y Con Podemos-IU con el objetivo de aprobar estas ordenanzas antes de que acabe el año en el pleno y entren en vigor el 1 de enero de 2027.

"Es la declaración de intenciones más clara de un gobierno municipal. Hemos pasado de un modelo que ahogaba a los sevillanos a unas ordenanzas pensadas en aliviar el gasto de las familias", ha comenzado Bueno, poniendo como ejemplo que los sevillanos ya sufren las subidas en gasolina, en productos básicos de la cesta de la compra o en energía. "Hemos realizado la mayor y más social de las reformas fiscales en materia de bonificación y reducción de impuestos de las últimas décadas", ha defendido.