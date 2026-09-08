Pisos con varias habitaciones, piscina y garaje por 665€ al mes: Emvisesa entrega 70 VPO de alquiler en Palmas Altas

Hasta 656 euros al mes. Este es el precio máximo de las 70 VPO de alquiler impulsadas por Emvisesa que se han entregado este martes en el nuevo barrio de Palmas Altas. Una promoción denominada Residencial Puerta Carmona que cuenta con garaje, trasteros, piscina, local comunitario y zonas de esparcimiento, tal como han detallado desde el Ayuntamiento de Sevilla, que ha cifrado la inversión total de las administraciones en 13,6 millones de euros.

"Detrás de cada una de estas llaves hay una historia, un esfuerzo, una ilusión y un proyecto de vida que hoy comienza una nueva etapa", ha apuntado el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, durante el acto de entrega. "Y para este Ayuntamiento también es un día grande, porque conceder una VPO es facilitar que los sevillanos puedan acceder a una vivienda digna y asequible y puedan desarrollar su proyecto de vida en Sevilla".

Esta última promoción de Emvisesa está compuesta por 18 viviendas de dos dormitorios, 50 de tres -cuatro de ellas, adaptadas a personas con movilidad reducida- y dos de cuatro. El alquiler a pagar por los inquilinos se sitúa en 465 euros para las de dos habitaciones y de 565 euros para las de tres y cuatro, según señalan desde la Junta de Andalucía. "A estas cantidades se añaden, en caso de tenerlo, 85 euros mensuales por la plaza de garaje y 15 euros por el trastero".

"Las viviendas incorporan diferentes soluciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y el confort, como la producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia, una instalación de energía solar fotovoltaica y un sistema de ventilación mecánica controlada", destacan desde el Gobierno autonómico. Para hacer realidad la promoción Puerta Carmona se han invertido más de 13,6 millones de euros: más de 6,8 millones de Ayuntamiento, 3,3 procedentes de Fondos Next Generation, 2,1 del programa para el Fomento del Parque de Alquiler y 1,3 millones del Plan 20.000).

"Las administraciones debemos ser capaces de crear las condiciones necesarias para que la vivienda sea el pilar desde el que construir los nuevos proyectos vitales", ha apuntado durante su intervención Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, que ha acudido a un acto al que ha asistido también la viceconsejera de Vivienda, Natalia Márquez. "Detrás de cada vivienda hay una familia que comienza una nueva etapa", ha resaltado la propia Márquez.