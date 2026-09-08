POP CAAC 2026 en el Monasterio de la Cartuja: fechas, cartel y precios de los conciertos en Sevilla

El festival POP CAAC regresa al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) con cinco jornadas de conciertos que se celebrarán entre el 10 y el 19 de septiembre. La nueva edición reunirá en la pradera del museo sevillano a artistas como Amaia, La M.O.D.A., Jamie Jones, Love of Lesbian y Carolina Durante, además de nombres emergentes de la escena nacional.

El ciclo, programado por RocknRolla Producciones en colaboración con Crash Music, arrancará el jueves 10 de septiembre con una jornada protagonizada por tres propuestas femeninas. Amaia llegará a Sevilla en la recta final de su gira Arenas y compartirá cartel con Amore, una de las voces emergentes del pop de vanguardia, y Ouineta, proyecto liderado por la artista catalana Marta Ros. Las entradas están disponibles desde 48,50 euros.

Un día después, el viernes 11, será el turno de La M.O.D.A., el septeto burgalés conocido por combinar folk, blues, rock and roll y punk. La jornada contará también con Ultraligera y Sanguijuelas del Guadiana, una de las revelaciones del panorama musical español de 2025 con su denominado ‘rock de raíz’. Completan el cartel Arrecío y Aldhara. Las entradas parten de 53,50 euros.

La electrónica tomará el relevo el sábado 12 de septiembre de la mano de Jamie Jones, fundador del sello Hot Creations y creador de la marca Paradise, considerado una de las figuras destacadas del house contemporáneo. Le acompañará Dhuna, una de las propuestas emergentes de la nueva escena electrónica sevillana. Las entradas se venden por 48,50 euros.

Tras una semana de pausa, POP CAAC retomará su programación el viernes 18 con Love of Lesbian, una de las bandas de referencia del indie pop español. También actuarán Pony Pool Club, formación sevillana que presentó su primer LP en 2025, y la artista multidisciplinar Angie Sánchez, con una propuesta situada entre la canción de autor y el folk rock.

El festival cerrará su edición de 2026 el sábado 19 de septiembre con Carolina Durante, que llegará a Sevilla dentro de su gira Fin de la aventura. El grupo madrileño repasará las canciones de su tercer álbum, Elige tu propia aventura, junto a algunos de los temas más conocidos de su trayectoria. Esa misma noche actuarán también Cariño y la banda murciana Perro. Entradas desde 49 euros.

La apertura de puertas será cada jornada a las 21.00 horas, con acceso por la avenida Américo Vespucio.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Última Entrada, mientras que las correspondientes al concierto de Jamie Jones pueden adquirirse en Four Venues.

Con esta nueva edición, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo refuerza su apuesta por la música contemporánea y consolida POP CAAC como una de las citas destacadas de la programación cultural y musical de Sevilla.