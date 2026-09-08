Ryanair da un nuevo paso para el centro de reparación de motores en Sevilla: formaliza la petición de 94.600 metros cuadrados en el Puerto

Ryanair ha dado un nuevo paso decisivo en su estrategia para la construcción de un gran centro de mantenimiento, reparación, revisión y ensayo de motores aeronáuticos en Sevilla. Una vez concedida la Autorización Ambiental Unificada, la empresa a través de su filial Negocios Raisebser ha solicitado la concesión administrativa para la ocupación de la parcela en la que se va a desarrollar esta gran inversión que en su conjunto superará los 500 millones de euros y que generará hasta 950 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Aunque la empresa anunció que sería a finales de año cuando comunicaría su decisión y sus prioridades a nivel europeo (hay otro centro en proyecto), ya ha dado un nuevo paso con la solicitud de la concesión administrativa de la parcela a la Autoridad Portuaria, un trámite al que ha respondido de forma inmediata la institución que preside Rafael Carmona con el inicio del expediente y la apertura de un proceso público de un mes para que cualquier otra empresa pueda concurrir.

El suelo solicitado se encuentra dentro de la Zona Franca y de ahí que su concesión se tenga que iniciar con el trámite de concurrencia de proyectos. Es decir, se abre un periodo de un mes por si hubiera alguna otra empresa interesada en desarrollar un proyecto similar. Una vez que ese trámite se realice antes de fin de año, la Autoridad Portuaria de Sevilla podría aprobar la concesión administrativa que, junto con la Autorización Ambiental, podría permitir el inicio de las obras.

El proyecto de Ryanair

El gran complejo diseñado por Ryanair tiene capacidad para revisar y reparar hasta 200 motores al año. Estará ubicado, tal y como estaba previsto, en la Carretera de la Esclusa s/n, en unos suelos que forman parte de la Zona Franca de Sevilla. Serán 94.320 metros cuadrados de instalaciones sobre una superficie de 26.254 metros cuadrados.

Este gran proyecto de reparación de motores está vinculado a las necesidades de la flota comercial de Ryanair y se centrará en los motores de tipo turbofan que requieren una instalación especializada y un personal cualificado. De hecho, los cálculos iniciales del proyecto, tramitado por la Junta de Andalucía y el Puerto de Sevilla, estiman en torno a 950 puestos de trabajo de los cuales 600 son directos.

El complejo está conformado por varias naves y edificios con capacidad para realizar el proceso integral de revisión y reparación de los motores desde su recepción, desmontaje, limpieza, reparación, ensayos y posterior ensamblaje. De ahí que el complejo diseñado se divide en varias naves complementadas por edificios administrativos y de servicios complementarios. Todo esto con una inversión de 290 millones de euros que se amplía hasta los 500 millones de euros.

Sevilla se impone a otras candidaturas

Sevilla ha trabajado durante los últimos dos años para lograr la construcción de este centro frente a otras localizaciones como Italia, Polonia, República Báltica y República Checa, entre otras, que también habían pujado para albergar este centro de reparación de motores.

Finalmente, tras analizar varias ubicaciones, la empresa, en coordinación con las administraciones implicadas, decidió iniciar los trámites para instalación en el Puerto de Sevilla. Dada la envergadura del proyecto recibió el impulso de la unidad aceleradora de proyectos de la Junta de Andalucía que ha permitido agilizar todo el expediente hasta su finalización esta semana con la publicación en el BOJA por parte de la Consejería de Sostenibilidad. La empresa tiene cuatro años para culminar la ejecución del proyecto.

De hecho, el consejero delegado de Ryanair DAC, Eddie Wilson, afirmó el pasado mes de julio que la aerolínea resolverá "antes de final del año" si finalmente construirá la instalación aeronáutica en Sevilla, o si se decantará por un emplazamiento alternativo en Polonia. No obstante, ha dado un nuevo paso en su estrategia con la solicitud formal de la concesión administrativa.