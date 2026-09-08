Los sevillanos pagarán en 2027 menos impuestos: el IBI bajará un 1% y aumentan las bonificaciones para familias y comercios

El Gobierno municipal ya tiene su hoja de ruta en materia de impuestos para 2027, y ahora tendrá que buscar el apoyo del resto de grupos municipales para que sea una realidad. El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha presentado un proyecto de ordenanzas fiscales cargado de bonificaciones en el que nuevamente el objetivo es bajar los impuestos a los sevillanos. Además de la ya habitual bajada del IBI del 1%, se suman bonificaciones oara familias, comercios, empresas o deportistas.

"Es la declaración de intenciones más clara de un gobierno municipal. Hemos pasado de un modelo que ahogaba a los sevillanos a unas ordenanzas pensadas en aliviar el gasto de las familias", ha comenzado Bueno. La primera medida es una bajada del IBI del 1%, a través de la cual calcula el Ayuntamiento de Sevilla que se obtendrán más de 1.700.000 millones de euros "en los bolsillos de los sevillanos".

Entre las novedades más destacadas figura también la ampliación de 9 a 13 años de la bonificación del 50% en el IBI para familias que accedan a una VPO. "Apostamos por un blindaje a la vivienda de protección oficial", ha valorado Bueno. Así, se pagará la mitad del IBI en los primeros 13 años en la vivienda cuando antes estaba en 9 años.

También se protege el comercio de barrio y el relevo generacional, con una bonificación del 50% para heredar un comercio local, que antes era del 40%. "Facilitamos que los negocios de barrio pasen de padres a hijos", ha comentado el concejal del PP. También se bonifican las herencias en el IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), conocido como plusvalía municipal y que grava el aumento de valor que experimenta un terreno urbano cuando se transmite. En este caso, se sube un 10% de bonificación de vivienda habitual (del 50 al 60%), del segundo tramo (del 30 al 40%), y del resto de inmuebles (del 10 al 20%).

También hay bonificaciones en el IAE, en el ICIO, para la ampliación de plantilla en empresas existentes, se reorganiza el Hogar Virgen de los Reyes para optimizar costes, y se aplican nuevas tarifas en el IMD por acceso por prescripción médica.

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