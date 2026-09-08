La Buhaira recuperará tras casi seis años de abandono el restaurante donde Aníbal González proyectó su gran basílica

La Basílica de la Milagrosa iba a ser uno de los grandes proyectos del arquitecto Aníbal González en Sevilla. En 1928 se planteó levantar en la antigua Huerta del Rey una gran basílica neogótica dedicada a la Inmaculada Milagrosa. Encargada a Aníbal González, se contemplaban incluso dos torres de unos cien metros de altura. Pero la muerte del arquitecto regionalista provocó la paralización de las obras, de las que quedaron fundamentalmente la planta y los basamentos. Es precisamente esa singular huella arquitectónica la que condiciona ahora cualquier intervención que se realice sobre el recinto. Sin embargo, el último destino de este espacio, hasta 2020, fue un restaurante conocido como La Basílica. Desde entonces ha sido un escenario deteriorado y vandalizado, y nuevamente será recuperado.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, la Gerencia de Urbanismo aprueba este martes en la reunión de su Comisión Ejecutiva iniciar los trámites para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la concesión demanial del uso privativo del quiosco situado en los Jardines de la Buhaira, conocido como La Basílica, para su explotación como bar restaurante sin música, así como la conservación, gestión y mantenimiento del mismo y sus terrazas de veladores.

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Sevilla pone las bases para recuperar como establecimiento hostelero este espacio junto a los Jardines de la Buhaira y que vuelva a ser explotado por un plazo máximo de 21 años. Aunque antes será necesaria una reforma integral del edificio, "a la vista del estado de deterioro y vandalización existente", explica el expediente consultado por este periódico. El futuro negocio deberá funcionar como restaurante-bar, con cocina y sin música.

Plano de la ubicación de La Basílica en los Jardines de la Buhaira / Gerencia de Urbanismo

Este mismo documento relata que el espacio estuvo durante años ocupado por un restaurante sobre la planta de la basílica proyectada. Concretamente, el anterior establecimiento funcionó gracias a una concesión de 20 años que expiró el 22 de diciembre de 2020. La sociedad La Basílica Restauración entregó posteriormente las instalaciones al Ayuntamiento. Aquel restaurante llegó a disponer de capacidad para unos 250 comensales y se distribuía en varias salas acristaladas levantadas sobre la característica planta de cruz latina del templo que nunca llegó a construirse.

La Basílica de la Buhaira tendrá que someterse a una reforma integral

El nuevo pliego aclara que el futuro concesionario tendrá que rehabilitar por completo el inmueble a su costa antes de poder explotarlo. El Ayuntamiento describe un escenario de "deterioro y vandalización" que obliga a los licitadores a asumir el estado actual de las instalaciones desde el momento en que presenten sus ofertas. Incluso se contempla la posibilidad de realizar visitas previas al edificio para que las empresas interesadas conozcan personalmente sus condiciones.

El recinto completo tiene una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados, aunque la actividad hostelera se concentra en el edificio existente y en las zonas destinadas a terrazas. El inmueble construido con motivo de la anterior concesión cuenta, según el pliego, con 712,56 metros cuadrados construidos, repartidos entre planta baja y un sótano parcial. La superficie útil ronda los 640 metros cuadrados. En la anterior distribución había tres zonas diferentes de mesas, cafetería, cocina, oficinas, aseos, almacenes, cámaras de frío, bodega y zona de maquinaria, aunque la nueva empresa podrá reorganizar funcionalmente el interior mediante su propio proyecto de reforma.

A ello se añaden tres zonas de terraza que suman 655,72 metros cuadrados útiles, donde podrá colocarse los veladores. Será cada licitador el que tenga que reflejar en su proyecto básico cuántas mesas y sillas pretende instalar, cuál será su ubicación y cómo garantiza los itinerarios accesibles. Las soluciones constructivas tendrán que respetar los jardines y el recorrido delimitado por los pilares de la antigua basílica, y el nuevo edificio no podrá superar la cota de cerramiento de los jardines.

En las terrazas tampoco habrá libertad absoluta. Se prohíben, entre otros elementos, barras móviles, carritos de venta de comida o helados, barbacoas, contenedores de hielo, almacenes prefabricados, cabinas, mástiles o pantallas. Tampoco podrán levantarse cerramientos verticales que compartimenten total o parcialmente las terrazas, aunque sí se permitirán elementos destinados a proporcionar sombra.

La reforma de La Basílica de la Buhaira costará al menos 769.000 euros en obras

Uno de los principales condicionantes de la operación será la inversión. Los técnicos municipales calculan que la reforma integral del edificio requerirá como mínimo 769.511,36 euros, IVA incluido. La cantidad no constituye el coste definitivo del proyecto que presente la empresa, pero sí la referencia mínima que establece el Ayuntamiento. Y la inversión real tendrá que ser superior, ya que no están incluidos el mobiliario, el equipamiento del restaurante y de la cocina, el menaje ni los honorarios de los profesionales encargados de redactar los proyectos y dirigir las obras, entre otros gastos.

El ganador de la licitación obtendrá el derecho a explotar el restaurante durante un periodo máximo de 21 años, un plazo que el propio pliego califica de improrrogable. Dentro de esos 21 años se incluyen también el tiempo necesario para redactar los proyectos y ejecutar la reforma.

La recuperación del establecimiento se divide en tres grandes fases. La primera será la tramitación de los proyectos y autorizaciones. Una vez adjudicada la concesión, la empresa dispondrá de un máximo de dos meses desde la firma del contrato para presentar el proyecto de ejecución. Después llegará la fase de construcción. La tercera fase será ya la explotación hostelera. El restaurante no podrá abrir simplemente cuando terminen físicamente los trabajos. Antes será necesario que el Ayuntamiento compruebe la correcta ejecución de las obras y que la empresa cuente con toda la documentación exigida.

La responsabilidad de la empresa no terminará con la reforma. Durante toda la concesión tendrá que hacerse cargo del mantenimiento integral del edificio y de sus instalaciones, garantizando que se encuentren en condiciones de seguridad, salubridad y conservación. Eso incluye revisiones de las instalaciones, protección contra incendios, inspecciones legalmente obligatorias y todas las reparaciones que sean necesarias. Las eventuales mejoras o reformas que se ejecuten durante la concesión, siempre con autorización municipal, quedarán además en propiedad del Ayuntamiento cuando concluya el contrato, sin que la empresa pueda exigir compensación por ellas.

Sin altavoces exteriores y condicionado por el horario de los jardines

La ubicación dentro de los Jardines de la Buhaira también impondrá condiciones al funcionamiento del futuro restaurante. Aunque el establecimiento tendrá su propia actividad hostelera, el concesionario deberá coordinar los horarios de apertura y cierre con el Servicio de Parques y Jardines, ya que el recinto se encuentra dentro de un parque vallado. El Ayuntamiento se reserva incluso la posibilidad de modificar esos horarios o cerrar temporalmente el parque cuando existan circunstancias que lo justifiquen. En esos casos, el titular de la concesión no tendrá derecho a reclamar una indemnización.

El control del ruido será igualmente restrictivo. Además de que la concesión define expresamente el negocio como un restaurante-bar "sin música", el pliego señala que no podrán instalarse altavoces de ningún tipo en los espacios exteriores. El funcionamiento deberá respetar en todo momento las ordenanzas municipales sobre ruido y las condiciones derivadas de encontrarse en un espacio público especialmente sensible. Al terminar los 21 años, el inmueble y todas las instalaciones incorporadas a él revertirán al Ayuntamiento de Sevilla, que deberá recibirlos en perfecto estado de conservación y libres de cargas.