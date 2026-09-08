El Corte Inglés equipará el hotel Fenix Sevilla by Vibra, el primer proyecto de la cadena fuera de Baleares

Vibra Hotels ha seleccionado a El Corte Inglés como socio para el suministro de mobiliario y la dotación de diferentes espacios de Fenix Sevilla by Vibra, el primer establecimiento de la compañía fuera de Baleares, cuya apertura está prevista para septiembre de 2027.

La elección responde a la voluntad de Vibra Hotels de contar con empresas de reconocida solvencia y experiencia para afrontar cada una de las fases que intervienen en la creación y puesta en marcha de sus hoteles. En este caso, la trayectoria de El Corte Inglés y su conocimiento en proyectos de gran dimensión han sido factores determinantes para su incorporación al desarrollo del nuevo establecimiento sevillano.

Detalles sobre la colaboración

La colaboración contempla la dotación de las habitaciones, zonas comunes, recepción y áreas exteriores, además de la selección y suministro de elementos textiles y decorativos. El conjunto de estos elementos contribuirá a definir la identidad y el carácter de Fenix Sevilla by Vibra, en línea con el concepto desarrollado para el nuevo hotel.

Para Vibra Hotels, trabajar con compañías especializadas y con una amplia trayectoria forma parte de su manera de abordar sus desarrollos, buscando en cada caso socios capaces de aportar experiencia, conocimiento y garantías durante el proceso de creación de nuevos productos hoteleros. La participación de El Corte Inglés se suma así a la apuesta de la cadena por mantener sus estándares de calidad en las distintas iniciativas que está desarrollando.

Fenix Sevilla by Vibra

El establecimiento contará con 113 habitaciones y estará ubicado en el edificio histórico de La Unión y el Fénix, en Plaza Nueva, en pleno centro de Sevilla. El inmueble albergará un hotel de 4 estrellas, con alma de 5 y una orientación hacia el segmento premium, además de una cuidada selección de espacios destinados tanto al alojamiento como al disfrute de huéspedes y visitantes. Entre sus principales atractivos se encuentran una piscina y bar en la azotea con vistas a la Catedral, un restaurante y espacio wellness así como espacios para reuniones.

La llegada a Sevilla representa un nuevo capítulo en la trayectoria de Vibra Hotels, ampliamos nuestra presencia más allá de Baleares y trasladamos nuestra experiencia en el sector hotelero a uno de los principales destinos urbanos y culturales de España. Antonio Domenech — CEO de Vibra Hotels.

La apertura de Fenix Sevilla by Vibra supone, además, una oportunidad para desarrollar un nuevo concepto de hotel de ‘lujo discreto’ adaptado a las características y atractivos de la ciudad.