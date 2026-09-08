La vuelta al colegio en los barrios vulnerables de Sevilla: "No te da para pagarlo todo y ves las desigualdades entre los niños"

Un colegio al empezar el curso es como un espejo. Se refleja todo nítidamente. "Ves las diferencias de los niños en clase, unos con ropa nueva y el estuche lleno de colores y otros que llegan con un lápiz usado. No te da para pagarlo todo y ves las desigualdades entre los niños". Así lo ve María, madre, vecina de Los Pajaritos y presidenta del AMPA del CEIP Paulo Orosio, un colegio del Cerro del Águila que pertenece al Programa de Atención Socioeducativa en Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZTS), el nombre que recibe el programa de la Junta de Andalucía para distinguir los colegios que se ubican en zonas con "exclusión social o factores de riesgo de exclusión".

Las aulas, por lo tanto, son un espejo pero también sirven de refugio. Para muchas familias de barrios vulnerables de Sevilla, las horas que sus hijos permanecen en el colegio se las quitan a la calle. Por eso, volver a las aulas tiene un sabor agridulce en los hogares: necesitan que sus hijos regresen, aunque eso suponga acarrear con una ristra de gastos a los que no pueden hacer frente. La realidad es que las cestas crecen de año en año. Este curso el gasto será de 505€ por menor, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), siendo "la vuelta al cole más cara" hasta el momento.

En la tele, hablan de lo cara que es la vuelta al cole, pues imagínate para una familia donde uno de los dos gana 20 euros al día en negro. Esas familias tienen que recurrir a asociaciones para llegar a todo y aún así, no llegan María — Madre de tres hijos y vecina de Los Pajaritos

María, madre de familia numerosa, se reúne con El Correo de Andalucía en la entrada del Paulo Orosio. Allí, como en todos los colegios, las puertas todavía están cerradas para los vecinos. También radiografía este inicio de curso una profesora, que prefiere mantenerse en el anonimato y lleva más de 15 años trabajando en colegios en zonas desfavorecidas de la ciudad. El programa ZTS, en Sevilla, atiende las singularidades del CEIP Paulo Orosio, como del Paz y Amistad, La Candelaria o el Blas Infante. Sólo en la capital hay 34 centros, en total en la provincia son 116, en Andalucía 655. Una de las particularidades de este tipo de centros es que escolarizan a niños durante todo el año, muchos llegan desde el extranjero a mitad de curso o tienen contextos vitales de gran vulnerabilidad.

María, presidenta del AMPA en el CEIP Paulo Orosio. / Marina Casanova

La vuelta al cole sin llegar a fin de mes

Estos días, la calculadora echa humo. Toca hacer muchos números: ropa nueva, material escolar, los libros -porque no todos los cursos están sujetos al cheque libro-, mochila, chándal... Y tantas otras cosas que van surgiendo sobre la marcha "pero que se terminan pagando". "En la tele, hablan de lo cara que es la vuelta al cole, pues imagínate para una familia donde uno de los dos gana 20 euros al día en negro. Esas familias tienen que recurrir a asociaciones para llegar a todo y aún así, no llegan", explica esta madre.

Al final, no dejan de ser niños, por mucho contexto en el que estén, son solo niños que vienen a un colegio lleno de vida Profesora de un colegio ubicado en una zona en "riesgo de exclusión" de Sevilla

María sabe bien de lo que habla: con poco más de 20 años y dos niños a su cargo, tuvo que llamar a la puerta de estas entidades sociales. Para ese entonces, junto a su pareja, tenían que dar de comer a dos bocas. Ahora, con 28 años, ya tiene tres hijos. "En las aulas siempre hay desigualdades, el que tiene desayuno y el que no, el que tiene unos botines y el que los lleva rotos... Se ve en muchas cosas".

Para algunas familias del CEIP Paulo Orosio, con niños que llegan del Cerro del Águila, Rochelambert, Amate y Los Pajaritos, la vuelta al cole no empieza en septiembre, sino en junio. María cuenta que desde meses antes se empieza "a guardar dinero" para poder afrontar los gastos de septiembre.

María, presidenta del AMPA en el CEIP Paulo Orosio. / Marina Casanova

El profesorado, desde las aulas, no es ajeno a esta realidad. Más bien son el termómetro que percibe la situación de cada familia a poco que llegue el niño a clase. "En este tipo de colegios se da desayuno porque sabemos que hay muchas familias que no se pueden permitir hacerle el bocadillo a su hijo a diario; pero no es sólo ese apoyo económico, el colegio también es un apoyo desde el punto de vista social. Muchas familias ven el colegio como el salvavidas de sus hijos", comenta la profesora que ha participado en este reportaje.

De no salir del barrio a irse de vacaciones

El primer día de clase es habitual que los pequeños cuenten su verano. Pero el verano, no es igual para todos. "Algunos han tenido la suerte de irse de vacaciones, de viajar, pero otros ni siquiera salen del barrio y eso se nota mucho. Hay niños que jamás han estado en la playa o que nunca han visto la dársena del Guadalquivir ¡en su propia ciudad!", insiste la maestra. Esa es, precisamente, una de sus grandes preocupaciones cuando llega junio: ¿Qué harán estos niños durante dos meses? La pérdida de rutina, dice, puede conllevar en algunos casos "malos hábitos, descontrol con las pantallas, niños que empiezan a vapear, a fumar...". En muchos casos, se trata de niños con padres trabajando durante el verano y poca o ninguna atención de adultos. "Hemos encontrado muchos vappers en mochilas de niños de diez años... y, por supuesto, de 12", reconoce la docente.

"El verano nos preocupa muchísimo, la verdad. Perdemos el contacto y cuando regresan a las aulas muchas veces percibimos ese retroceso en el niño. Cada septiembre es como empezar una nueva construcción", reflexiona. Y en la calle, insiste, es donde se fraguan la inmensa mayoría de los hábitos que rompen con la estabilidad del niño: "Estos meses, en algunas casas, pesa más la calle que la familia y eso es peligroso, porque la calle no les aporta nada bueno".

Hay familias y familias. En el caso de la de María, insiste, sus hijos no van solos "a ningún lado". "No les dejo ir ni a la plaza, lo reconozco, me da miedo. Pero me preocupa cuando mi mayor tenga más edad, porque entonces ya no puedes controlarlo tanto y sale con los amigos... En verano, que es tan largo, salen de noche porque durante el día hace mucho calor y es entonces cuando se exponen a ver cosas que no deberían ver". Y luego está el problema de las pantallas y las redes sociales: "Quedan en las plazas, tienen acceso a las redes sociales y de ahí nace el ciberacoso...".

Los colegios Eracis, víctimas de estigmas

Hay un factor que, por encima de todo, se arrastra. Los prejuicios que se asocian a un colegio de un barrio así. María, vecina desde chica de Los Pajaritos, reconoce que fue un paño de lágrimas cuando se enteró de que sus hijos habían sido derivados al CEIP Paulo Orosio: "Era una zona que no me gustaba por todo lo que me habían contado, hasta que entré, vi la situación, vi el entorno, vi cómo trabajaban, la implicación de los profesores... y cambié de opinión. Yo misma decía que no me gustaba la zona y a día de hoy estoy super contenta".

A los docentes también les pesan los estigmas como si fueran losas. "Un docente que llega por primera vez tiene que intentar entrar en estos pasillos sin la mirada corrompida por lo que ha oído siempre. Al final, no dejan de ser niños, por mucho contexto en el que estén, son solo niños que vienen a un colegio lleno de vida, con una enorme diversidad, con las mismas ganas de jugar, de aprender, de sentirse queridos y descubrir cosas como cualquier otro niño. Precisamente, por estar donde estamos tenemos que afinar la mirada y ser sensibles. Si un niño no sigue el hilo de la clase, hay que rascar un poco porque muchas veces te das cuenta de que a lo mejor las circunstancias en su casa no son las mejores".

El colegio seguirá siendo ese espejo en el que las desigualdades se hacen visibles, pero también el lugar desde el que muchos de estos niños pueden empezar a romperlas. Porque, como recuerda la profesora, estar en un contexto vulnerable no debería significar "tener menos expectativas sobre ellos", sino precisamente "todo lo contrario".