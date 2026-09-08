La Vuelta a España llega a Sevilla entre Dos Hermanas y La Maestranza: horarios y mejores lugares para ver la etapa

La Vuelta a España regresará este miércoles, 9 de septiembre, a la provincia de Sevilla con la disputa de su 17ª etapa, un recorrido de 185 kilómetros entre Dos Hermanas y el Paseo de Cristóbal Colón, en pleno centro de la capital hispalense. La organización de la 81ª edición de la carrera sitúa la llegada del pelotón a meta entre las 17:15 y las 17:45 horas, aunque el horario definitivo dependerá del desarrollo de la etapa. Se trata de la segunda visita de la carrera española a Sevilla en los últimos tres años: en 2024, la ronda acogió el final de una etapa tras 14 años sin recibir a la carrera.

Con una etapa prácticamente llana, el pelotón rodará a un ritmo medio elevado, cercano a los 45 km/h, lo que hará que el paso por buena parte de los municipios sevillanos sea rápido. Quienes quieran seguir la carrera en directo cuentan, no obstante, con varios puntos estratégicos tanto en la provincia como en la capital.

Recorrido y horarios de paso por la provincia de Sevilla

La salida oficial se dará en Dos Hermanas, concretamente en la vía de servicio de la A-4, cuya travesía urbana permite ver a los corredores de cerca antes de que el grupo tome velocidad de crucero. La caravana continuará después hacia Los Palacios y Villafranca sobre las 13:32 horas aproximadamente, donde discurrirá por la Avenida de Sevilla y la Avenida de Utrera, un tramo largo y recto especialmente indicado para situarse con comodidad.

El trazado seguirá por Utrera (13:48 horas), a través de la Avenida María Auxiliadora y la Calle San Juan Bosco, antes de desviarse hacia la carretera A-375 en dirección a El Coronil y Morón de la Frontera (14:20). Este último municipio marca, con apenas 203 metros de altitud, el único repecho reseñable de la jornada y la cota más alta del día, lo que lo convierte en un buen lugar para observar cómo controla el pelotón las primeras escapadas.

La carrera proseguirá hacia Arahal, ya en la Campiña, y Alcalá de Guadaíra(15:38), donde el paso por la Avenida Santa Lucía y la Avenida Antonio Mairena discurre por calles algo más estrechas que en los tramos previos. Le seguirán Mairena del Alcor y El Viso del Alcor (15:57), con travesías rápidas por la Calle Cervantes y la Avenida del Trabajo respectivamente, y Carmona, donde el pelotón atravesará el histórico Paseo del Estatuto y la Calle San Pedro. Tras cruzar el Guadalquivir a la altura de Brenes (16:17), la carrera llegará a San José de la Rinconada, uno de los puntos clave de la etapa: allí se disputará el sprint intermedio (16:55), con la consiguiente pelea por puntos y bonificaciones, justo antes de que el pelotón entre en Sevilla capital por el norte, en la zona de San Jerónimo.

Las carreteras interurbanas que conectan estos municipios cortarán el tráfico aproximadamente una hora antes del paso de la carrera, por lo que se recomienda buscar ubicación con antelación en los cascos urbanos.

Recorrido y mejores puntos en Sevilla capital

Ya en la capital, el pelotón afrontará unos 11 kilómetros finales por distintas zonas de la ciudad. Los mejores puntos para ver la carrera será en el Puente del Cristo de la Expiración (17:07) o la Ronda de Triana (17:14) ya que son avenidas grandes. Los instantes previos al desenlace, con el grupo ya tenso ante el esprint, se vivirán en el Paseo de las Delicias, la Glorieta de los Marineros o la Puerta Jerez, dos puntos con buena visibilidad para el público.

La meta se situará en el Paseo de Cristóbal Colón (17:19), donde se concentrará el mayor ambiente de la jornada; quienes quieran presenciar la llegada deberán acudir con bastante antelación para conseguir un buen sitio.

El Ayuntamiento de Sevilla ha habilitado un plan de movilidad específico para la jornada, con los cortes de tráfico correspondientes al paso de la Vuelta por la ciudad.