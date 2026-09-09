Alberto Benítez, abogado laboralista sevillano: "Puedes conseguir más de 120.000 euros por daños y perjuicios tras un accidente de trabajo"

Tras sufrir un accidente laboral, muchos trabajadores no saben bien cómo proceder ni los ingresos que pueden obtener tras este incidente. Para ayudarles, el abogado laboralista Alberto Benítez ha explicado que no solo pueden conseguir una pensión, sino que también pueden acceder a "más de 120.000 euros por daños y perjuicios".

Así lo ha explicado a través de sus redes sociales, donde ha asegurado que su equipo legal ha logrado que un trabajador recibiera esos 120.000 euros, la incapacidad permanente total y un 30% de recargo de la prestación por incapacidad.

El abogado sevillano explica los motivos de este incremento en la indemnización

"En este caso han sido casi 120.000 euros, pero hay otros casos en los que son 145.000 euros, hay muchas cantidades que conseguimos recurrentemente, depende de la limitación que te provoque, de la lesión y del daño que te ha causado ese incidente", ha señalado el experto.

Los motivos por los que se han concedido a estos trabajadores estos recargos y mejoras se deben a que en sus empresas no existían medidas de prevención de riesgos laborales.

Así, los empleados que sufren un accidente en estas empresas sin medidas de prevención puedan acceder a "indemnizaciones, la posibilidad de incapacidad permanente y un incremento del 30 al 50% de la incapacidad permanente y de la incapacidad temporal".

Accidente de trabajo y origen profesional, según el abogado sevillano

"El primer requisito para esto es, obviamente, que haya sufrido un accidente y que se haya declarado como accidente de trabajo, es decir, que tenga un origen profesional", ha explicado el abogado sevillano.

Tal y como ha explicado, si no se ha reconocido el origen profesional del accidente, los propios letrados inician el procedimiento para que se reconozca.

Falta de prevención de riesgos laborales

"En segundo lugar, y muy importante, se ha tenido que reconocer o declarar judicialmente. Si no se ha reconocido, nosotros nos encargamos de que se reconozca que el origen del accidente ha sido por una falta de medidas de prevención de riesgos laborales", ha añadido.

Además, ha señalado: "Si es un accidente con secuelas y hay falta de medidas de prevención de riesgos laborales, tienes derecho a una indemnización según baremo".

Indemnizaciones por encima de 100.000 euros, según el abogado sevillano

Este baremo se calcula con las limitaciones que hayan provocado las lesiones en el trabajador y los daños que le hayan causado: "La inmensa mayoría de las veces son indemnizaciones por encima de 100.000 euros".

Y en el caso de que la empresa sea insolvente o no se haga cargo de esta indemnización, Benítez ha explicado que quien paga es la aseguradora de la empresa.

Plazo para reclamar la indemnización por accidente laboral

"La aseguradora, junto con la empresa, son dos de las partes codemandadas en el procedimiento y es responsable subsidiaria económica, porque tu salud sí tiene un precio", ha recalcado.

El plazo que tienen los trabajadores para reclamar esta indemnización es de un año, por lo que ha recomendado a las personas afectadas por esta situación que se pongan en contacto con su bufete para estudiar si tienen derecho a una indemnización por falta de medidas de prevención de riesgos y saber cuál será la cuantía.