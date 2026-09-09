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De los grandes murales al cartel: Ana Langeheldt hará el diseño anunciador de las Fiestas de la Primavera 2027 de Sevilla

El alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, ha destacado que esta sevillana licenciada en Bellas Artes "es una de las firmas muralistas más reconocidas a nivel internacional"

La artista Ana Langeheldt pintando un mural en Sevilla.

La artista Ana Langeheldt pintando un mural en Sevilla. / Ana Langeheldt

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Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

La artista Ana Langeheldt será la encargada de diseñar el cartel de las Fiestas de la Primavera 2027, tal como ha anunciado el Ayuntamiento este miércoles. "Situamos el cartelismo de nuestras Fiestas Mayores en manos de firmas consolidadas que representan el talento, la vanguardia y la excelencia de la pintura contemporánea sevillana", han destacado al respecto desde el Gobierno local tras el nombramiento.

Ana Langeheldt "es una de las firmas muralistas más reconocidas a nivel internacional", han subrayado desde el Consistorio. Durante su encuentro con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Aléz, Sanz ha destacado "la solvencia técnica y la versatilidad" de una autora "que ha situado la pintura mural en circuitos culturales e internacionales de primer orden".

"Sevilla tiene el privilegio de contar con una generación de pintores como Ana Langeheldt de extraordinaria solidez técnica que exportan la identidad contemporánea de nuestra tierra a galerías y festivales de todo el mundo", ha resaltado el regidor hispalense. "Es un orgullo contar con una firma como la suya para rubricar una de las obras pictóricas de más alcance y trascendencia de la cartelería nacional".

Obras murales repartidas por el mundo

Esta artista urbana y plástica nacida en 1978 ha realizado murales de Valence y Marsella (Francia), Mons (Bélgica), Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Vigo, Málaga, Cáceres y su ciudad natal, Sevilla. De hecho, en la capital andaluza ha pintado un homenaje a su abuela en Ahe Taller, un mural para un documental sobre los hermanos Bécquer y otro de Magallanes y Elcano con motivo del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo.

Según se destaca en la web de la propia Langeheldt, entre sus clientes "se cuentan marcas y empresas como el Festival de Cine Europeo de Sevilla, Cruzcampo, Bimba y Lola, Freixenet o Anaya entre otros". "A nivel expositivo ha participado en numerosos proyectos y exhibiciones tanto individuales como colectivos dentro y fuera de nuestro país como Montana Gallery Barcelona, SC Gallery Bilbao, Meeting of Styles France, VOID PROJECTS Miami o Caixa Forum Sevilla".

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"Previa a su carrera dentro del arte urbano tiene una notable trayectoria como artista plástica, que compagina paralelamente mientras realiza sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla", señalan asimismo en la página oficial de Ana Langeheldt. "Es entonces merecedora de numerosos premios en certámenes artísticos, como el Diploma de Honor concedido por la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en 2003".

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